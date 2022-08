La pénurie de Tylenol et d’Advil oblige certains parents à avoir besoin d’ordonnances

Les parents de jeunes enfants auront besoin d’une ordonnance pour des médicaments contre la fièvre et la douleur en vente libre en raison d’une pénurie dans les pharmacies, prévient le Hospital for Sick Children de Toronto.

Dans une lettre envoyée aux soignants, l’hôpital a déclaré que les pharmacies à travers le pays font face à des pénuries d’approvisionnement en Tylenol liquide et Advil.

“Si votre enfant a besoin de la forme liquide d’acétaminophène, vous aurez maintenant besoin d’une ordonnance”, indique la lettre. “Il ne peut actuellement pas être vendu sans ordonnance car il doit être reconditionné de grandes bouteilles dans des bouteilles plus petites par le pharmacien.”

L’hôpital indique que les enfants qui passent la nuit au SickKids pourront obtenir les médicaments, mais ceux qui se rendent à l’hôpital puis rentrent chez eux devront obtenir une ordonnance de leur fournisseur de soins de santé.

L’hôpital recommande également aux parents d’envisager d’autres formes de médicaments, y compris des comprimés à croquer.

“Parlez d’abord à votre pharmacien ou à votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que vous donnez la bonne dose à votre enfant”, ajoute la lettre.

Dans une déclaration à CTV News Toronto, un porte-parole a déclaré que des pharmacies telles que Shoppers Drug Mart, en plus de la pharmacie pour patients hospitalisés de SickKids, sont touchées par la pénurie à l’échelle nationale.

“La santé et la sécurité de nos patients sont notre priorité absolue et nous continuons de surveiller de près cette situation”, a déclaré Sarah Warr, conseillère principale en communication pour SickKids. “Nous avons travaillé avec nos fournisseurs et nos partenaires cliniques pour développer et mettre en œuvre des stratégies pour aider à préserver notre approvisionnement restant.”

La pénurie survient un mois après que l’association des pharmaciens de l’Ontario a averti que la demande accrue et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement alimentaient une pénurie de médicaments contre le rhume et la grippe.

“Si vous allez dans les pharmacies de l’Ontario et d’autres provinces, vous verrez probablement un certain nombre de lacunes différentes sur notre étagère”, a déclaré Jen Belcher, vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations avec les membres de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, à l’émission Your Morning in de CTV. Juillet.

“(Le médicament) pourrait être de retour à l’automne lorsque nous reviendrons à la saison régulière du rhume et de la grippe, mais c’est vraiment difficile à prédire à ce stade et je ne peux malheureusement pas le dire avec un quelconque degré de confiance.”

À l’époque, Belcher a déclaré que certains analgésiques pour enfants étaient en rupture de stock.

CTV News Toronto a contacté le ministère de la Santé ainsi que Shoppers Drug Mart pour plus d’informations sur l’impact de la pénurie sur les Ontariens.

On ne sait pas combien de pharmacies sont concernées.