La pénurie de Tylenol contribue à l’écrasement des hôpitaux pour enfants: infirmière

Alors que les hôpitaux canadiens sont aux prises avec un afflux d’enfants souffrant de maladies respiratoires, la pénurie continue de Tylenol pour enfants ne fait que compliquer le problème, selon un expert.

Les fièvres qui auraient pu être traitées à la maison avec les médicaments en vente libre appropriés semblent progresser au point où les parents inquiets se retrouvent aux urgences.

“C’est la pénurie de Tylenol et d’Advil qui les fait venir aux urgences, dans les hôpitaux”, a déclaré Eram Chhogala à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

“Ils vont dans les magasins, les pharmacies et il n’y a rien là-bas, puis c’est à ce moment-là qu’ils viennent aux urgences dans l’espoir d’obtenir un médicament sur ordonnance.”

Chhogala est une infirmière autorisée à Toronto. Parce qu’elle travaille aux urgences, elle voit un mélange de patients adultes et pédiatriques, mais elle dit que la récente augmentation du nombre d’enfants amenés aux urgences avec des symptômes respiratoires est claire.

Ces patients comprennent ceux qui ont la grippe, le COVID-19 et une infection respiratoire infantile courante appelée VRS, dit-elle, mais un symptôme apparaît chez de nombreux enfants amenés aux urgences.

“Il y a des enfants qui ont de très fortes fièvres, et c’est généralement à cause du manque d’accès au Tylenol et à l’Advil dans de nombreux magasins et pharmacies, etc.”, a-t-elle déclaré.

“Cela a vraiment provoqué un afflux important de patients.”

Les pharmaciens et les hôpitaux ont commencé à signaler un problème d’approvisionnement en Tylenol et Advil liquides au début de l’été, Santé Canada confirmant qu’il y avait une pénurie nationale. La pénurie n’a fait qu’augmenter depuis lors, l’Ontario Pharmacists Association déclarant en septembre que les formes liquides et à croquer se raréfiaient.

Bien que l’on pense que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement contribuent au problème, dans la dernière mise à jour de Santé Canada, ils déclarent que la « demande sans précédent » est la principale source de la pénurie.

Au cours des dernières semaines, les hôpitaux pour enfants et les professionnels de la santé ont tiré la sonnette d’alarme concernant les enfants atteints de maladies respiratoires.

Certains hôpitaux fonctionnent à 100 % ou plus, le VRS et la grippe A étant observés « au-dessus des niveaux attendus pour cette période de l’année », selon l’Agence de la santé publique du Canada.

PÉNURIE DE TYLENOL CONTRIBUANT À L’ÉCRASEMENT

Au cours de l’été, les professionnels de la santé ont commencé à conseiller aux parents d’obtenir des ordonnances de Tylenol pour enfants s’ils étaient incapables de trouver des médicaments en vente libre dans leur pharmacie locale.

Cependant, de nombreuses familles amènent maintenant leurs enfants aux urgences parce qu’elles ne peuvent même pas obtenir de Tylenol sur ordonnance, dit Chhogala.

“Parce qu’il n’y a pas beaucoup d’accès aux cliniques sans rendez-vous ou aux médecins de famille, ils viennent juste … aux urgences, parce qu’ils n’ont pas accès au Tylenol ou à l’Advil ou au Motrin pour enfants”, a déclaré Chhogala.

Même les pharmacies rattachées aux hôpitaux manquent de Tylenol qu’elles utiliseraient normalement pour remplir une ordonnance.

« L’autre jour, je suis entré dans la pharmacie de l’hôpital, juste pour prendre quelque chose à boire, et j’ai vu que les étagères étaient tout simplement vides. Et il y avait des familles là-bas à la recherche de Tylenol et il n’y avait rien », a déclaré Chhogala.

«Alors ils entrent [to the ER] parce qu’ils espèrent… que nous pourrons fondamentalement administrer le Tylenol ou l’Advil au service des urgences.

Tylenol est un nom de marque pour l’acétaminophène, tandis que l’ibuprofène est commercialisé sous les noms de marque Advil et Motrin.

Le Tylenol et l’Advil pour enfants peuvent être utilisés pour aider à faire baisser la fièvre, une étape importante dans la lutte contre l’infection sous-jacente et dans la prévention de la progression d’une maladie vers un stade dangereux.

Chhogala a déclaré qu’elle et ses collègues avaient entendu parler de patients ayant de la fièvre pendant “plus de quatre ou cinq jours” et que les parents ne pouvaient pas trouver de Tylenol ou d’Advil en vente libre pour y remédier.

“Beaucoup d’autres risques et complications surviennent parce que nous ne sommes pas en mesure de cibler l’infection, ils ne sont pas en mesure de faire baisser cette fièvre et de nombreux autres symptômes commencent à apparaître”, a-t-elle déclaré.

Avec des pénuries de personnel qui sévissent toujours dans le système de santé du Canada au milieu de la pandémie de COVID-19, une augmentation du nombre d’enfants à l’hôpital ne fait qu’ajouter plus de pression aux travailleurs.

“Avec la pénurie de personnel infirmier, c’est une charge assez lourde pour nous, simplement parce qu’il y a tellement de patients et où les mettons-nous pour qu’ils soient vus?” dit Chhogala.

« Lorsque vous avez un grand nombre de patients pour un petit nombre d’infirmières, fournir des soins de qualité est quelque chose qui devient [difficult]. Et vous voulez être en mesure de fournir des soins de la meilleure qualité aux patients et à leurs familles. »

CE QUE LES PARENTS PEUVENT FAIRE

Les parents qui craignent que la grippe ne fasse que leur enfant soit l’un des nombreux dans un hôpital surpeuplé devraient d’abord penser à la prévention, a déclaré Chhogala.

Ils devraient commencer par les mesures de santé de base qui non seulement aident à lutter contre le COVID-19, mais ont également permis de maintenir les niveaux de rhume et de grippe au cours des deux dernières années : le port de masques et le lavage minutieux des mains.

“C’est quelque chose qui est très, très important”, a-t-elle déclaré.

Si un enfant tombe malade, les parents doivent surveiller attentivement ses symptômes.

S’il n’y a pas de Tylenol ou d’Advil disponible en vente libre dans leur région, les parents peuvent essayer de se procurer une ordonnance auprès de leur médecin de famille, se présenter dans des cliniques sans rendez-vous ou essayer des services de soins virtuels qui peuvent être en mesure de fournir des ordonnances pour Tylenol ou Advil.

Si ces options ont été épuisées, un enfant qui souffre d’une forte fièvre doit être amené aux urgences pour recevoir un traitement, a déclaré Chhogala.

Mais identifier la différence entre une fièvre légère et une fièvre dangereuse peut aider à lutter contre les chiffres qui encombrent les urgences et les hôpitaux pédiatriques.

La température normale du corps se situe entre 36 et 36,8 degrés Celsius, bien que cela puisse varier d’une personne à l’autre. En général, une fièvre inférieure à 38,5 est considérée comme une fièvre légère, a déclaré Chhogala, et des médicaments tels que le Tylenol ne sont pas nécessaires pour la combattre – bien qu’elle ait souligné que les parents devraient consulter leur médecin.

“Surveillez les symptômes de l’enfant pour savoir s’il a l’air léthargique, s’il a des changements de comportement ou un état mental altéré”, a-t-elle suggéré. « Augmenter leur consommation de liquides est quelque chose de vraiment important, car beaucoup de liquide peut aider à maintenir l’hydratation de l’enfant et à atténuer un peu les symptômes de la fièvre.

“Une fièvre légère ne nécessiterait pas de médicaments par rapport à un enfant qui a, disons, une température de 40.”

Une fièvre de 40 C serait un signe que cet enfant doit aller à l’hôpital, a-t-elle dit.

D’autres symptômes dénotant une maladie plus grave incluent l’enfant qui a l’air très déshydraté, avec des lèvres qui deviennent bleues ou qui sont sèches et collantes.

“Je pense que l’éducation est très importante dans les communautés juste pour que les familles puissent comprendre comment gérer [illness], surtout en cette période où nous avons une pénurie de Tylenol », a déclaré Chhogala. “Juste parce que c’était si facilement accessible avant et maintenant… il ne reste pratiquement plus rien.”

Les pénuries de Tylenol peuvent donner envie aux parents de s’approvisionner, mais il est important de ne pas prendre plus que votre juste part.

“N’oubliez pas que s’il y a du Tylenol qui est réintroduit sur l’étagère, ne prenez pas autant de Tylenol pour vous-même”, a déclaré Chhogala. “Vous devez être attentif aux autres familles qui n’ont peut-être même pas accès à une seule bouteille.”

Elle a reconnu qu’il s’agissait d’une «période sans précédent et effrayante pour beaucoup de gens», soulignant que les professionnels de la santé veulent simplement aider autant de personnes que possible.

“Nous faisons de notre mieux dans les services d’urgence pour accueillir toutes les familles, tous les enfants, nous voyons tout le monde et nous accueillons toute personne qui a vraiment besoin de se présenter pour être vue par un médecin”, a-t-elle déclaré. “Mais s’il vous plaît, soyez patients avec nous et s’il vous plaît, nous faisons de notre mieux pour le faire, car nous nous soucions vraiment de nous et nous voulons sincèrement que chacun reçoive les soins qu’il mérite.”