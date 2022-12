La pénurie de serveurs frappe les restaurants de Londres après le Brexit

De par sa conception, la politique d’immigration post-Brexit de la Grande-Bretagne a modifié la nature et l’origine des nouveaux arrivants, s’éloignant des migrants peu qualifiés des pays européens vers les personnes plus qualifiées d’Asie du Sud et d’Afrique.

“Les pénuries de main-d’œuvre sont une caractéristique du nouveau système”, a déclaré Jonathan Portes, professeur d’économie et de politique publique au Kings College de Londres. En ouvrant des emplois dans des secteurs comme l’hôtellerie aux Britanniques, a-t-il déclaré, l’objectif du gouvernement était de générer “une productivité, des salaires et une formation plus élevés pour les travailleurs résidents du Royaume-Uni”.

Mais le risque, a-t-il dit, est que les entreprises en proie à un manque de travailleurs réduisent simplement leur production et leur emploi. Environ 40% des restaurants ont réduit leurs heures d’ouverture, tandis que plus d’un tiers des restaurants, pubs et hôtels pourraient faire face à l’insolvabilité ou même à la fermeture d’ici le début de 2023, selon une récente enquête menée par UKHospitality et la British Beer and Pub Association.

Les vacances de Noël s’annonçaient comme un rachat de fin d’année pour les bars et les restaurants. Mais il risque désormais d’être gâché par un double coup dur de la crise du coût de la vie, qui décourage les gens de manger au restaurant, et des grèves des chemins de fer, qui ont déclenché une avalanche de réservations de fêtes annulées.

“Il y a tout un point critique à venir pour les restaurants à la fin de l’année”, a déclaré Andy Tighe, directeur de la stratégie et des politiques de la British Beer and Pub Association. “Les grèves des trains sont la cerise sur le gâteau.”