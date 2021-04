La Chine a présenté sept technologies «frontières» dans son 14e plan quinquennal. Ce sont des domaines sur lesquels la Chine concentrera ses recherches et incluront les semi-conducteurs et la fusion cerveau-ordinateur.

Une variété de facteurs ont convergé pour rendre les puces informatiques convoitées rares. La flambée de la demande associée à des goulots d’étranglement de l’offre ont conduit à une situation dans laquelle les commandes de tout, des voitures aux téléviseurs en passant par les ordinateurs à écran tactile et plus, sont en sauvegarde pendant six mois ou plus.

«Alors que les semi-conducteurs ne représentent que 0,3% de la production américaine, ils sont un important intrant de production pour 12% du PIB», a déclaré Hill, rien que la pénurie pourrait réduire la production automobile de 2% à 6% cette année.

En effet, plusieurs constructeurs automobiles ont réduit leur production en raison du manque de puces vitales pour leurs véhicules.

Stellantis NV a déclaré qu’elle licencierait temporairement des travailleurs dans son usine de Jeep de Detroit, tandis que Volvo a également déclaré que les problèmes de puces l’amèneraient à fermer certaines usines jusqu’à ce que la situation soit résolue.

Les répercussions de toute perturbation dans l’industrie des semi-conducteurs sont de plus en plus apparentes.

«Au fur et à mesure que le monde deviendra plus interconnecté, plus automatisé et plus vert, chaque unité de croissance du PIB contiendra un contenu plus élevé de semi-conducteurs. Les circuits intégrés sont en train de devenir le principal élément de base de l’activité économique», a écrit l’économiste TS Lombard Rory Green.

Green appelle semi-fin le «nouveau pétrole» pour l’impact global que les perturbations peuvent provoquer.

« La grave pénurie actuelle de semi-conducteurs, qui stoppe la production automobile dans le monde, souligne la vitesse et l’ampleur des changements en cours », a-t-il déclaré. « Les puces ont toujours été un élément important pour la fabrication et l’électronique grand public, mais leur utilisation s’étendra aux transports et aux services numériques. »

Pourtant, Goldman’s Hill a déclaré que l’impact inflationniste ne durera probablement pas aussi longtemps que l’offre augmentera plus tard cette année et jusqu’en 2022. Mais la pénurie maintenant « représente une autre raison de s’attendre à ce que l’inflation des biens de base reste ferme cette année », a-t-il déclaré.