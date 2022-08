La pénurie de sauveteurs se poursuit à Penticton tandis que la popularité de la natation connaît une croissance «massive»

La popularité des programmes aquatiques comme les cours de natation et la piscine est en hausse à Penticton, mais il n’y a pas de sauveteurs pour la gérer.

Kelsey Johnson, responsable des loisirs de la ville de Penticton, était devant le conseil la semaine dernière pour fournir un rapport du deuxième trimestre. Son rapport a montré l’intérêt pour les programmes aquatiques et la popularité de la natation a explosé. Bien que ce soit normalement une bonne chose, comme les revenus sont également en hausse, la ville a du mal à trouver du personnel.

Depuis la levée des restrictions provinciales liées au COVID le 8 avril, les services aquatiques ont connu une croissance «massive» d’une année sur l’autre, a déclaré Johnson.

Les programmes en piscine et aquatiques ont connu une augmentation de 114 % au T2 et les cours de natation ont connu une croissance de 103 %.

«Mais nous avons une grave pénurie de personnel possédant la certification appropriée pour enseigner des cours de natation ou pour secourir. Nous sommes mis au défi d’être en mesure d’offrir ces services complets et de trouver cet équilibre. Nous faisons de notre mieux dans des circonstances vraiment difficiles », a-t-elle déclaré.

La piscine a été fermée le samedi tout l’été en raison du manque de sauveteurs.

La pénurie est principalement due à la pandémie et se fait sentir dans le monde entier.

“Nous n’avons pas pu former de nouvelles recrues pendant COVID, nous sommes donc derrière le huit balle”, a déclaré Johnson.

Également pendant COVID, la piscine était fermée ou l’accès était limité. Cela a conduit certains sauveteurs, comme tant d’autres emplois, à passer à d’autres carrières.

Com. Katie Robinson était sauveteur à l’adolescence et a déclaré que c’était le travail le plus amusant qu’elle ait jamais eu et l’a aidée à payer ses études universitaires.

« Pouvons-nous signaler au CO (Okanagan College) que nous recherchons des sauveteurs? Je suis choqué dans une ville entre deux lacs où tout le monde grandit en nageant ici que nous aurions une pénurie de sauveteurs », a déclaré Robinson.

C’est aussi l’un des emplois les mieux rémunérés, à 24,10 $ de l’heure.

Johnson a déclaré qu’ils subventionnaient même le coût de la formation des sauveteurs pour les personnes intéressées, mais trouvaient les frais prohibitifs pour postuler à l’emploi.

La piscine est actuellement fermée pour entretien du 13 août au 5 septembre.

