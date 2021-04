CarMax a rallié plus de 100% au cours des 12 derniers mois. Les actions sont en hausse de 36% cette année seulement.

Gina Sanchez, stratège en chef du marché chez Lido Advisors et PDG de Chantico Global, a averti que la pénurie de puces est « quelque chose qui ne disparaîtra probablement pas ».

Alors que Ford et GM se lancent dans les véhicules électriques, a noté Sanchez, « les perspectives de Ford sont nettement meilleures que celles de GM, sur la base de l’idée qu’ils se déplacent vraiment dans l’espace des voitures électriques, mais ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que les voitures électriques vont. pour exiger plus de puces, pas moins. «

« Les fournisseurs n’ont tout simplement pas stocké suffisamment de puces parce que la demande automobile a chuté pendant Covid, et maintenant ils sont simplement pris du mauvais pied, et il n’est pas si facile de commander plus de puces », a-t-elle déclaré dans la même interview. « Cela va prendre probablement plusieurs mois à travailler, et cela va freiner la reprise du secteur automobile. »

Pourtant, pour les investisseurs à long terme, O’Hara a déclaré que GM et Ford pourraient présenter une opportunité plus stable par rapport aux constructeurs de véhicules électriques plus volatils tels que Tesla.

« Nous avons une chance de passer à des titres à faible volatilité. GM et Ford, qui sont maintenant considérés comme EV joue. Je pense que vous obtiendrez un retrait et je pense que ce retrait est achetable », a déclaré O’Hara.

Avertissement