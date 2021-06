La pénurie de puces durera l’année prochaine

Une pénurie mondiale de semi-conducteurs continuera de peser sur les marchés pendant les mois à venir, a déclaré lundi la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

« Pour l’année à venir, ce sera un défi quotidien », a déclaré Raimondo sur « Closing Bell » de CNBC.

La raréfaction des puces, nécessaires à une variété toujours croissante de produits, a déjà lourdement pesé sur l’industrie américaine, notamment dans l’industrie automobile.

La prédiction de Raimondo est plus optimiste que certains analystes qui pensent que la pénurie ou ses effets d’entraînement pourraient encore se faire sentir en 2023.

En attendant, l’administration du président Joe Biden communique avec les parties prenantes et « encourage plus de transparence dans la chaîne d’approvisionnement, une meilleure précision dans la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Raimondo sur CNBC.

« Nous essayons de faire en sorte que le signal de demande que les industries consommatrices donnent aux fournisseurs de semi-conducteurs soit précis, à jour et transparent, et encourageons vraiment le secteur privé à travailler ensemble et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour répondre aux crise à court terme », a-t-elle déclaré.

« À cet égard, vous voyez GM rouvrir certaines usines, vous voyez un certain assouplissement », a déclaré Raimondo. « Mais comme vous le prévoyez, pour l’année à venir, ce sera un défi quotidien et nous allons faire tout notre possible pour aider le secteur privé à s’en sortir. »

Raimondo a également noté que le Sénat est prêt cette semaine à approuver des subventions « énormes » de 52 milliards de dollars pour la production de puces dans le cadre d’une facture plus importante visant à accroître la compétitivité des États-Unis avec la Chine.

Raimondo, qui a été la première femme gouverneur du Rhode Island avant de rejoindre le cabinet de Biden, a également déclaré à propos des pourparlers en cours sur les infrastructures à Capitol Hill: « Je pense qu’il y a une chance de progresser dans un accord bipartite ».

Mais « les républicains doivent se présenter et nous devons rester à la table », a-t-elle ajouté, notant que Biden a déjà réduit de centaines de milliards de dollars la proposition initiale de plus de 2 000 milliards de dollars qu’il a présentée plus tôt cette année.