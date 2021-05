La pénurie de puces devrait coûter 110 milliards de dollars à l’industrie automobile en 2021

Mark Wakefield, co-leader mondial de la pratique automobile et industrielle chez AlixPartners, a déclaré qu’un certain nombre de facteurs ont contribué à l’augmentation, notamment un incendie dans une usine près de Tokyo pour le fournisseur de puces Renesas et des problèmes liés aux conditions météorologiques dans la chaîne d’approvisionnement automobile.

Les constructeurs automobiles tels que Ford Motor et General Motors s’attendent à ce que la pénurie de puces réduise des milliards de leurs revenus cette année. Ford a déclaré que la situation réduirait ses bénéfices d’environ 2,5 milliards de dollars en 2021. GM s’attend à ce que la pénurie de puces réduise ses bénéfices de 1,5 milliard de dollars à 2 milliards de dollars.

Les puces à semi-conducteurs sont des composants extrêmement importants des nouveaux véhicules pour des domaines tels que les systèmes d’infodivertissement et des pièces plus basiques telles que la direction assistée et les freins. Selon le véhicule et ses options, les experts disent qu’un véhicule pourrait avoir des centaines de semi-conducteurs, sinon plus. Les véhicules plus chers dotés de systèmes de sécurité et d’infodivertissement avancés ont bien plus qu’un modèle de base, y compris différents types de puces.

«Il y a jusqu’à 1400 puces dans un véhicule typique aujourd’hui, et ce nombre ne fera qu’augmenter à mesure que l’industrie poursuit sa marche vers les véhicules électriques, les véhicules toujours plus connectés et, éventuellement, les véhicules autonomes», Dan Hearsch, directeur général dans la pratique automobile et industrielle d’AlixPartners, a déclaré dans un communiqué. « Donc, c’est vraiment un problème critique pour l’industrie. »

AlixPartners s’attend à avoir le plus grand impact sur la production au deuxième trimestre, puis à s’améliorer progressivement au cours du second semestre et en 2022, a déclaré Hearsch à CNBC.

« En Q3, il y en a assez pour remettre tout le monde sur pied pour l’essentiel », a-t-il déclaré. « Et puis au quatrième trimestre, nous devrions recommencer à fredonner, puis l’année prochaine, nous reviendrons à la normale, espérons-le. »

Cela ne signifie pas que les contraintes d’approvisionnement seront complètement résolues l’année prochaine, mais Hearsch a déclaré que les constructeurs automobiles devraient avoir suffisamment de semi-conducteurs pour produire autant de véhicules qu’ils le souhaitent.

L’industrie automobile mondiale est un système extrêmement complexe de détaillants, de constructeurs automobiles et de fournisseurs. Le dernier groupe comprend des fournisseurs plus importants tels que Robert Bosch ou Continental AG qui achètent des puces pour leurs produits auprès de fabricants de puces plus petits et plus ciblés tels que Renesas ou NXP Semiconductors.