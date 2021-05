La pénurie de puces commence à avoir des conséquences majeures dans le monde réel

La puce Epyc de 2e génération, fabriquée par Advanced Micro Devices Inc. (AMD), est arrangée pour une photo lors d’un événement de lancement à San Francisco, Californie, États-Unis, le mercredi 7 août 2019.

La gravité de la pénurie mondiale de puces a augmenté d’un cran au cours des dernières semaines et il semble maintenant que des millions de personnes seront touchées.

Au fur et à mesure que la technologie progressait, les puces à semi-conducteurs se sont propagées des ordinateurs et des voitures aux brosses à dents et aux sèche-linge – elles se cachent maintenant sous le capot d’un nombre surprenant de produits.

Mais la demande de puces continue de dépasser l’offre et les constructeurs automobiles ne sont plus les seules entreprises à ressentir le pincement.

Le géant sud-coréen de la technologie Samsung dit la semaine dernière que la pénurie de puces frappe la production de téléviseurs et d’appareils électroménagers, tandis que LG a admis que la pénurie était un risque.

« En raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, nous subissons également certains effets, en particulier autour de certains produits de décors et de la production d’écrans », a déclaré Ben Suh, responsable des relations avec les investisseurs de Samsung, lors d’un appel avec des analystes.

« Nous discutons avec les détaillants et les principaux canaux de plans d’approvisionnement afin de pouvoir attribuer les composants aux produits qui ont le plus d’urgence ou la plus haute priorité en termes d’approvisionnement. »

Le co-directeur général et directeur mobile de Samsung, Koh Dong-jin, a déclaré lors d’une réunion d’actionnaires en mars qu’il existe un grave déséquilibre entre l’offre et la demande de puces dans le secteur informatique. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle pourrait sauter le lancement du prochain smartphone Galaxy Note.

LG a déclaré qu’il « surveillait de près la situation car aucun fabricant ne peut être à l’abri du problème s’il se prolonge », selon le Financial Times. LG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.