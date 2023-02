La pénurie de pilotes, un enjeu d’attraction, de rétention : analystes

Les départs à la retraite, les coûts de formation élevés et les bas salaires alimentent une pénurie de pilotes au Canada, selon les analystes de l’industrie, à un moment où les voyages ont augmenté à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les voyages aériens ont rebondi depuis la mise en place des restrictions de santé publique pour freiner la propagation des vols au sol COVID-19 à partir de 2020.

À mesure que ces restrictions ont été levées, les voyages ont augmenté et se sont heurtés à de longs retards dans les aéroports et à des annulations de vols, notamment pendant les vacances d’hiver, car une violente tempête hivernale et un manque de planification et de personnel ont contribué au problème.

Le nombre de licences de pilote professionnel délivrées au Canada a également diminué de plus de 80 % depuis 2019.

“Il n’y a … pas assez de personnes qui commencent au bas de l’échelle pour intéresser les gens à voler”, a déclaré lundi John Gradek, chargé de cours en gestion de l’aviation à l’Université McGill de Montréal, à l’émission Your Morning de CTV.

Un rapport de 2018 du Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale a révélé qu’en fonction de la demande, l’industrie aura besoin de 7 300 pilotes supplémentaires d’ici 2025.

Les retraites forcées et volontaires ont contribué à la pénurie de pilotes canadiens qui dure depuis des années, a déclaré Gradek, mais la pandémie a encore exacerbé le problème.

Un certain nombre de nouveaux transporteurs à bas prix sont également entrés sur le marché tandis que d’autres se sont développés, ce qui a entraîné une plus grande capacité mais aussi un plus grand besoin de pilotes.

Une personne peut s’attendre à payer jusqu’à 100 000 $ ou plus pour suivre une formation de pilote, a déclaré Gradek, et il y a peu d’aide financière disponible pour les étudiants, ce qui, selon lui, doit changer.

“Ils ont licencié des milliers de pilotes dans l’industrie et maintenant, avec le lancement d’un certain nombre de nouveaux transporteurs sur le marché canadien et la croissance des transporteurs existants, devinez ce qui nous manque et ce sera un été difficile pour essayer de trouver pilotes au Canada.

Dave Boston, pilote et fondateur du Pilot Career Center, a déclaré la semaine dernière à CTV News Channel qu’en plus de licencier des pilotes, les écoles de pilotage ont également souffert pendant la pandémie tandis que davantage d’avions d’affaires sont arrivés sur le marché pour servir les “ultra riches”.

“Donc, chaque compagnie aérienne à travers le Canada embauche des pilotes aussi vite qu’elle le peut et elles se font concurrence pour le même groupe de pilotes”, a-t-il déclaré.

Mais même qualifier la situation de pénurie de pilotes simplifie à l’excès un problème compliqué, a déclaré Tim Perry, président de la division canadienne de l’Air Line Pilots Association, à CTV News Channel en janvier.

Une grande partie de ce qui se passe, a-t-il dit, est un problème d’attraction et de rétention de la part des compagnies aériennes, de nombreux nouveaux transporteurs ne payant pas assez et créant une “porte tournante” où les pilotes partent pour de meilleurs emplois.

Sunwing a imputé ses perturbations et annulations de vols pendant les vacances, en partie, à la pénurie de pilotes, soulignant spécifiquement la décision du gouvernement fédéral de refuser une demande d’embauche de 63 travailleurs étrangers temporaires.

Cependant, Perry a qualifié cet argument d ‘«absurde» et a déclaré que toute compagnie aérienne canadienne qui rémunère les pilotes de manière appropriée ne devrait pas avoir besoin d’embaucher des travailleurs étrangers temporaires.

“Attirer des pilotes est la première étape et les retenir est la deuxième étape et les compagnies aériennes ont la responsabilité de faire les deux afin de fournir les services qu’elles commercialisent”, a déclaré Perry à CTV News Channel.



Avec des fichiers du chef du bureau de CTV National News Manitoba, Jill Macyshon, du rédacteur de CTVNews.ca Tom Yun et de la Presse canadienne