La pénurie de personnel provoque des décès évitables en Afrique

Près de 60 % des médecins et infirmiers de première ligne en Afrique ont admis avoir vu des patients mourir dans les salles d’attente des hôpitaux, contre une moyenne mondiale de 33 %, selon une étude. rapport récemment publié par la fédération syndicale mondiale Internationale des Services Publics (PSI).

Comment les lieux de travail tenant compte des traumatismes peuvent soutenir la santé mentale de votre équipe

L’enquête a analysé les expériences de plus de 2 200 membres du personnel médical syndiqué de 12 pays africains, dont le Nigeria, le Ghana, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Malawi et le Zimbabwe, et a révélé que le manque de personnel était la principale raison pour laquelle des patients décèdent dans des circonstances évitables.

Les gouvernements demandent plus, mais offrent très peu de soutien

Quelque 71 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles traitaient deux fois plus de patients qu’elles ne pouvaient en prendre soin de manière adéquate. Par conséquent, 86 % des personnes interrogées déclarent avoir vu des patients ressentir « une douleur ou une souffrance inutile ».

Plus des trois quarts ont déclaré qu’ils étaient obligés d’accomplir plus de tâches avec moins de ressources, tandis que 80 % se plaignaient de travailler plus d’heures que prévu dans les contrats de travail. « Le manque de personnel signifie que les infirmières ne parviennent pas à vivre leur vie », a déclaré à Quartz Bertha Kabali, une infirmière en Zambie. « Nous n’avons pas de temps à consacrer à nos familles et nous sommes stressés parce que nous n’avons pas assez de temps pour nous reposer en dehors du travail. » Pour s’adapter à la pénurie, Kabali a déclaré qu’elle donne la priorité uniquement aux tâches qui comportent des enjeux de vie ou de mort. « Au lieu de fournir l’intégralité des services de qualité, vous constatez que vous n’en fournissez que la moitié, ou peut-être un quart », a-t-elle ajouté.

Les agents de santé africains dénoncent la mauvaise rémunération

Le manque de personnel n’est pas le seul facteur mettant des vies en danger : les mauvais salaires sont également associés à des décès évitables. De nombreux praticiens ont quitté leur emploi à la recherche de meilleurs avantages, tandis qu’un plus grand pourcentage émigre vers les économies développées. Même ceux qui viennent tout juste d’obtenir leur diplôme de médecine ne se sentent pas motivés à rejoindre le secteur public de leur pays d’origine en tant que pays riche. continuer à sous-traiter des solutions à leurs problèmes de santé en provenance d’Afrique, tout cela aux dépens de la population pauvre du continent.

Des témoignages anonymes de travailleurs de pays africains présentés dans le rapport dressent le tableau d’un continent dont le personnel de santé souffre d’impayés, de retards de salaire, de résiliations illégales de contrats et de « harcèlements constants » de la part des forces de l’ordre.

« Au cours des huit dernières années, on m’a refusé mes droits financiers après avoir mis fin illégalement à mon engagement pour lequel je travaillais », explique un médecin de l’État de Borno au Nigeria dans le rapport. Dans la capitale Abuja, un agent de santé a révélé que leur « allocation de risque approuvée en 2021 a finalement été mise en œuvre le mois dernier », mais qu’ils devaient toujours des salaires impayés après que le gouvernement fédéral ait payé des arriérés d’un an seulement. Au Zimbabwe, une infirmière a témoigné de difficultés financières, avec un salaire « en dessous du seuil de pauvreté » et de mauvaises conditions de travail. Pendant ce temps, de nombreux agents de santé nigérians ont A quitté le pays travailler au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et dans le Golfe.

Au Zimbabwe, une personne interrogée a révélé que « les travailleurs sous-payés transfèrent leurs frustrations sur les malades, ce qui entraîne des décès ». De nombreux gouvernements africains sous-accordent l’investissement dans les soins de santé mentale, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Résultat : les besoins en matière de santé mentale et émotionnelle du personnel médical ne sont pas satisfaits, tandis que les fonds alloués à un meilleur équipement, fournitures de médicamentset la construction de dispensaires supplémentaires est souvent détourné.

L’Afrique n’a pas encore atteint le seuil d’agents de santé fixé par l’OMS

L’année dernière, l’OMS prévoyait que la pénurie d’agents de santé en Afrique toucherait 6,1 millions d’ici 2030, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2013. Parallèlement, le rapport de l’ISP constate que « le nombre d’agents de santé reste nettement inférieur au seuil de l’OMS de 4,45 agents pour 1 000 habitants », une référence qui, selon lui, est nécessaire pour parvenir à une couverture sanitaire universelle en Afrique. Une étude de 2022 portant sur 47 pays africains montre que la région vient de 1,55 agents de santé pour 1 000 personnes. Au moins 37 pays sur le continent souffrent d’un manque de personnel de santé.

Si les gouvernements du monde ne parviennent pas à investir davantage dans le secteur de la santé, la Banque mondiale estime que la planète sera confrontée à un problème majeur. Un déficit de 15 millions d’agents de santé (pdf) d’ici 2030. Daniel Bertossa, secrétaire général adjoint du PSI, ajouté dans un communiqué de presse que « un investissement public insuffisant dans nos systèmes de santé crée des risques potentiellement mortels pour les patients et le personnel ». Pour les travailleurs de première ligne, l’impact est déjà arrivé : au cours de la période de pandémie de covid, selon l’enquête de l’ISP, 70 % des agents de santé en Afrique se sont sentis trahis par leurs gouvernements.