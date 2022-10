La pénurie de personnel militaire va s’aggraver avant de s’améliorer, selon un haut soldat

Le plus haut commandant militaire du pays a déclaré jeudi que les problèmes des Forces armées canadiennes (FAC) concernant le recrutement et la rétention des soldats, des marins et des équipages s’aggravent avant de s’améliorer.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a publié jeudi matin une directive radicale pour ce qu’il a décrit comme la «reconstitution» des FAC.

“Les FAC connaîtront une attrition supérieure à la normale et un recrutement inférieur à la normale à moins que des modifications appropriées de la culture professionnelle et de la gestion du personnel ne soient mises en œuvre”, indique la directive. “En conséquence, l’effectif effectif des FAC continuera probablement de diminuer à très court terme.”

La directive attribue bon nombre des problèmes auxquels l’armée est confrontée – y compris un manque de jusqu’à 10 000 membres de la force régulière – à la pandémie de COVID-19, qui a limité la capacité de recrutement de l’armée.

“La pandémie de COVID-19 a aggravé les lacunes préexistantes dans l’apport stratégique de nouveaux membres des FAC et a gravement affecté la capacité de l’organisation à dispenser une formation professionnelle et collective”, indique la directive.

“Je suis très, très inquiet”

La pénurie de personnel compromet la capacité de l’armée à s’entraîner et à se préparer aux urgences internationales et nationales – de la guerre en Ukraine aux secours en cas de catastrophe dans le pays.

“Je suis très, très inquiet au sujet de nos chiffres”, a déclaré Eyre au comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, qui étudie la position de sécurité du Canada en ce qui concerne la Russie.

“Je suis préoccupé par l’augmentation des menaces à la sécurité mondiale, à mesure que les menaces à la maison augmentent, notre état de préparation diminue au sein des Forces armées canadiennes.”

“L’armée que nous avons aujourd’hui n’est pas celle dont nous avons besoin pour l’avenir.”

Eyre a déclaré aux députés que l’armée “se lance dans un effort prioritaire pour rétablir nos effectifs” en permettant, entre autres, aux immigrants résidents permanents de postuler pour rejoindre la force.

Mais garder les gens en uniforme est un autre objectif de la directive – ce qui conduirait à une refonte du commandement du personnel militaire.

La directive indique que la pénurie la plus critique à laquelle les militaires sont confrontés concerne les sous-officiers de niveau intermédiaire tels que les sergents – les personnes que les FAC considèrent comme l’épine dorsale de la force en termes d’expérience et de formation.

Le plan d’Eyre estime que l’armée sera dans ce qui pourrait être décrit comme une phase de récupération au cours des trois prochaines années. L’objectif du plan est de porter les FAC à leur effectif autorisé de près de 71 500 membres à temps plein et 30 000 réservistes.

La directive indique que la mise en œuvre d’un changement de culture dans l’ensemble des FAC reste la priorité n ° 1 et est essentielle pour recruter de nouveaux soldats, marins et équipages.

REGARDER: Les militaires sont très demandés pour les opérations d’urgence nationales

La demande pour les FAC dans les opérations nationales augmente alors que davantage de troupes sont déployées dans les zones touchées par Fiona Rosemary Barton Live s’entretient avec le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense du Canada, au sujet des efforts des Forces armées canadiennes au Québec et au Canada atlantique à la suite de la tempête post-tropicale Fiona. Eyre dit que la demande intérieure pour l’armée a augmenté, ce qui le rend préoccupé par sa “préparation globale” et sa capacité à “réagir à l’échelle et à la vitesse requises”.

Le gouvernement libéral a entrepris un examen de sa politique de défense actuelle en réponse à la guerre en Ukraine. Certains changements organisationnels dans le plan d’Eyre attendent les résultats de cet examen avant d’aller de l’avant.

Eyre et la ministre de la Défense Anita Anand ont averti que certaines tâches et missions effectuées par l’armée devront désormais être modifiées, voire abandonnées.

Le plan publié jeudi ne s’engage pas à des changements en gros. Il ordonne aux militaires de déterminer quelles tâches peuvent être confiées au côté civil du ministère de la Défense nationale.

Un domaine que l’armée pourrait « civiliser/sous-traiter » concerne « les éléments administratifs des fonctions de recrutement assurés dans les centres de recrutement des FAC », indique la directive.

Eyre a également ordonné que les tâches cérémonielles “soient temporairement réduites ou annulées” pour permettre à l’armée de se concentrer sur l’effort de reconstruction. Il y a plusieurs fanfares au sein de l’armée et la directive leur ordonne de “consolider/amalgamer” si possible et de “réinvestir” les économies dans les efforts de reconstitution.