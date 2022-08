La pénurie de péridurale et d’infirmières pourrait avoir un impact sur l’accouchement

Les travailleurs de la santé de l’Ontario affirment que la pénurie de cathéters périduraux associée à des pénuries de personnel dans toute la province pourraient avoir un «effet de cascade complet» sur la douleur et l’anxiété pendant l’accouchement.

Santé Ontario a déclaré à CTV News Toronto qu’environ 16% des hôpitaux de la province avaient déclaré moins d’une semaine de cathéters périduraux le 17 août lors de la dernière enquête sur l’inventaire provincial, soit une hausse de 2% par rapport au 10 août.

Un cathéter péridural, ou tube, est utilisé pour administrer des analgésiques le plus souvent pendant l’accouchement. Une pénurie mondiale d’approvisionnement de l’appareil a frappé l’ouest du Canada à la fin juillet et a fait surface localement au cours des dernières semaines.

« La majorité de ces sites n’ont pas signalé leur niveau d’approvisionnement comme une préoccupation urgente », a déclaré un porte-parole de Santé Ontario.

Bien qu’il y ait une variabilité de l’approvisionnement à travers la province, Santé Ontario a déclaré que dans tous les cas à ce jour, les pénuries ont été résolues en partageant les hôpitaux ou en augmentant les demandes avec les fournisseurs.

Ces pénuries de cathéters périduraux s’ajoutent aux pénuries de personnel, que les syndicats infirmiers ont décrites comme «l’exode» d’employés «épuisés» et «démoralisés» quittant le secteur en masse en raison d’années de sous-investissement et de sous-effectifs. En conséquence, des dizaines d’hôpitaux ont réduit leurs lits et, dans certains cas, fermé des unités de soins intensifs entières, cet été.

« Toute situation clinique où la douleur doit être gérée de manière pharmacologique… sera doublement affectée par le fait que les infirmières… n’ont pas le temps nécessaire pour le faire, même si elles veulent le faire et que les patients en ont besoin », Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) Doris Grinspun, PDG, a déclaré.

“Le stress en lui-même augmentera aussi la douleur et l’anxiété”, a-t-elle ajouté. “Tout cela est préjudiciable à la santé de la femme.”

La Dre Tali Bogler, présidente de la médecine familiale en obstétrique à l’hôpital St. Michael’s, a expliqué que lorsqu’une personne enceinte ressent beaucoup de douleur et d’anxiété, il peut être difficile de voir un accouchement progresser.

“Dans l’ensemble, les gens sont souvent anxieux lorsqu’ils sont enceintes et la dernière chose qu’ils veulent savoir, c’est qu’ils n’obtiendront pas les soins dont ils ont besoin et le soulagement de la douleur dont ils ont besoin”, a déclaré Bogler.

Dans le but d’accommoder chaque patient, Bogler a d’abord déclaré qu’elle donne la priorité au soulagement de la douleur pour les patients à haut risque, comme une personne souffrant d’hypertension artérielle.

“Je pense que ce que les hôpitaux essaient de faire, c’est d’éviter les inductions inutiles, en raison de la récente pénurie de péridurale ou de pénurie d’infirmières”, a déclaré Bogler.

Selon Amie Archibald-Varley, infirmière autorisée et spécialiste de l’équité en santé dans la région de Hamilton-Niagara, une personne enceinte ayant accouché par voie basse standard reçoit généralement des soins individuels d’une infirmière. Mais lorsque les hôpitaux manquent de personnel, les infirmières peuvent être doublées de patients, ce qui, selon elle, peut être difficile lorsqu’il s’agit de gérer simultanément la douleur de quelqu’un.

“Cela peut être très difficile et moralement pénible”, a-t-elle déclaré.

Archibald-Varley a déclaré que les patients sont inquiets et qu’ils ont le droit de l’être.

Une autre infirmière, qui a travaillé pendant plus de trois décennies dans les salles de travail et d’accouchement de Toronto, a déclaré que la pénurie de personnel, associée à la pénurie de péridurales, pourrait avoir un «effet de cascade complet» sur le succès d’un accouchement. Elle a demandé que son identité reste anonyme pour protéger son emploi.

« Si les femmes sont jetées dans un [natural birth] sans aucune idée de ce qui se passe… c’est un véritable bouton de panique juste là », a-t-elle déclaré. “Beaucoup de femmes quand elles ont mal, leur corps ne s’ouvre pas parce que leur corps dit non.”

Idéalement, les soins individuels d’une infirmière aideraient à atténuer cette anxiété. Cependant, elle a dit que les soins personnalisés sont difficiles à trouver maintenant.

Parfois, sur son étage de travail et d’accouchement à Toronto, elle a déclaré qu’ils n’avaient que trois infirmières au total par quart de travail – dont une qui triait les patients à leur arrivée.

Sans ce soutien, elle craint que les patients ne soient «traumatisés».

« Les femmes sont super vulnérables [during childbirth] et ils ont besoin de savoir ce qui se passe », a-t-elle déclaré.