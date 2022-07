La pénurie de papier retarde les mémoires révélatrices de Britney Spears – médias — RT Games & Culture

Une pénurie de papier a retardé la publication des mémoires de Britney Spears, a rapporté samedi le site de potins sur les célébrités TMZ. Après avoir été libérée de la tutelle de son père, Spears a décroché l’un des plus gros contrats de livres de l’histoire.

Spears a récemment terminé le travail sur le livre, mais sa date de sortie prévue en janvier a été repoussée, a déclaré TMZ, citant “Des sources proches de Britney.” Ces sources affirment également que rien n’indique quand l’éditeur Simon & Schuster pourra faire imprimer le livre.















Selon un rapport publié par Publishers Weekly en mars, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, l’inflation et les démissions d’employés dans les usines de papier avaient poussé la capacité d’impression des États-Unis à “niveaux historiquement bas”, avec des éditeurs à l’époque prévoyant des retards compris entre six et 12 mois.

Les mémoires de Spears sont en préparation depuis février, lorsque Simon & Schuster lui ont donné 15 millions de dollars pour le livre. L’accord a été conclu plusieurs mois après qu’un juge de Los Angeles a mis fin à un accord de tutelle de 13 ans qui avait vu le père de la chanteuse, Jamie Spears, contrôler ses finances, ses décisions médicales et une grande partie de sa vie personnelle.

Le père de Spears l’a placée sous cet accord en invoquant des inquiétudes concernant la santé mentale de sa fille, tandis que Spears elle-même a appelé l’arrangement “injurieux.”

L’accord de 15 millions de dollars est l’un des plus gros paiements pour un seul livre de l’histoire. Selon les chiffres publiés par The Guardian, il bat les accords proposés au Premier ministre britannique Margaret Thatcher, au pape Jean-Paul II et à l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton.

Selon TMZ, les mémoires de Spears détailleront sa jeunesse, son ascension vers la célébrité pop et sa brouille éventuelle avec sa famille au sujet de la tutelle. La sœur cadette de Spears, l’actrice Jamie Lynn, a écrit ses propres mémoires en janvier, qui ont été critiquées par Spears comme contenant “mensonges fous”.