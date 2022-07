La pénurie de moutarde pourrait entraîner une hausse des prix et des étagères vides, prévient l’industrie

Une pénurie de graines de moutarde fait grimper les prix et pourrait laisser certaines étagères de magasins avec peu d’approvisionnement avant que la nouvelle récolte n’arrive sur les marchés cet automne, selon les experts de l’industrie.

La France, le plus grand consommateur mondial de ce condiment populaire, est déjà confrontée à des pénuries tandis que d’autres pays voient les prix grimper alors que les stocks de graines de moutarde de l’année dernière sont épuisés.

Le problème remonte aux Prairies canadiennes, où la majorité des graines de moutarde du monde sont cultivées.

Une baisse du nombre d’acres plantées l’an dernier en Saskatchewan et en Alberta, combinée à une grave sécheresse estivale, signifie que les rendements des cultures sont bien inférieurs à la normale.

En Saskatchewan, par exemple, environ 300 000 acres ou environ 120 000 hectares ont été ensemencés de moutarde l’an dernier, une baisse d’environ 25 % par rapport à la moyenne décennale de 400 000 acres (environ 160 000 hectares), selon les données provinciales.

La météo est un facteur

Ensuite, le temps sec et chaud a gravement endommagé les cultures.

“La chaleur que nous avons eue en juillet dernier a tout simplement dévasté les rendements”, a déclaré Stuart Smyth, professeur agrégé au Département d’économie agricole et des ressources de l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon.

“Le rendement en graines de moutarde n’était que de 35 % de la moyenne sur 10 ans.”

Les prix de la pâte à tartiner jaune ont régulièrement augmenté depuis.

Par exemple, un quintal de graines de moutarde jaune, d’environ 45 kilogrammes, coûtait plus de 150 $ il y a une semaine, soit le triple du prix de 50 $ de l’an dernier, selon une base de données de la Saskatchewan sur les prix des produits agricoles.

Les graines de moutarde brune, utilisées dans la moutarde de Dijon, coûtaient 182,33 dollars le quintal il y a une semaine, contre 45 dollars l’an dernier.

Eric Giesbrecht, chef et propriétaire de Brassica Mustard, n’a eu d’autre choix que de payer 400 % de plus pour son approvisionnement en graines de moutarde cette année. (Rory Mayer/La Presse Canadienne)

Manque de disponibilité de semences

Pourtant, pour les fabricants de moutarde, les prix élevés ne représentent que la moitié de la bataille. Certains ont même du mal à trouver suffisamment de semences canadiennes à acheter.

“J’ai acheté des graines de moutarde au printemps de cette année à partir de la récolte de l’année dernière … et j’ai presque supplié mon fournisseur de me les vendre”, a déclaré Eric Giesbrecht, chef et propriétaire de Brassica Mustard.

“C’était probablement les derniers 2 000 livres qu’il avait et il craignait de ne pas en avoir assez pour remplir ses autres commandes.”

Le propriétaire de l’entreprise basée à Calgary a fini par payer environ 400 % de plus que d’habitude – une augmentation de coûts astronomique qu’il a dû absorber en grande partie.

« L’utilisation de graines de moutarde canadiennes fait partie de l’identité de mon entreprise, donc importer des graines n’était pas une option », a déclaré Giesbrecht.

Certains fabricants de moutarde ressentent la pression

Kraft Heinz Co., qui fabrique la moutarde jaune Heinz et la marque de moutarde de Dijon Grey Poupon, a déclaré que la pénurie n’avait eu d’impact que sur les graines de moutarde brune qu’elle utilise dans sa variété de Dijon.

La société a déclaré que dès qu’elle avait identifié un problème d’approvisionnement potentiel, elle s’était efforcée de trouver d’autres sources de graines de moutarde brune dans différentes parties du monde.

“Nous avons également travaillé pour prioriser [products] dans notre portefeuille Grey Poupon que nous savons être les favoris des clients pour nous assurer d’éviter les pénuries de ces produits clés », a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les graines de moutarde brune qui entrent dans les moutardes de première qualité comme Dijon sont actuellement les plus difficiles à trouver, tandis que les variétés de base ont jusqu’à présent un approvisionnement gérable. (iStock/Getty Images)

Personne du fabricant de moutarde de Dijon Maille Canada, une filiale d’Unilever, n’était disponible pour commenter.

McCormick & Co., Inc., fabricant de la moutarde française, a déclaré qu’il ne connaissait pas de pénurie de graines de moutarde.

La société a attribué la position de ses stocks à sa “chaîne d’approvisionnement mondiale résiliente et à ses solides capacités d’approvisionnement”.

La transformation domestique ne peut pas couper la moutarde

Les épiciers canadiens ont adressé leurs demandes de renseignements sur l’approvisionnement en moutarde au Conseil canadien du commerce de détail.

Michelle Wasylyshen, porte-parole du groupe de l’industrie du commerce de détail, a déclaré que les Canadiens ne devraient pas s’inquiéter de la disponibilité des aliments, bien qu'”il puisse y avoir des moments où les consommateurs devront rechercher des alternatives et des substitutions”.

ÉCOUTEZ | Pourquoi la récolte de graines de moutarde du Canada fait face à une «tempête parfaite» pour les pénuries : Québec AM6:58Le Canada fait face à une «tempête parfaite» de pénuries de graines de moutarde Le Canada est le premier producteur de graines de moutarde au monde. Mais au cours des deux dernières années, la récolte a connu de graves pénuries. Les experts disent que la sécheresse dans l’Ouest ainsi que le faible inventaire ont entraîné une «tempête parfaite».

“Au Canada, la récolte de moutarde de l’an dernier a été fortement affectée par la sécheresse et cela a affecté la production”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne fabriquons pas beaucoup de moutarde dans le pays, mais nous fournissons plutôt la graine à d’autres pays qui produisent ensuite le condiment proprement dit.”

En effet, la pénurie a mis en évidence le peu de graines de moutarde cultivées au Canada qui restent ici pour être transformées en condiments.

“C’est une occasion manquée”, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie.

“Notre secteur des procédés a besoin d’aide pour développer l’expertise et la capacité.”

Un agriculteur tient une poignée de graines de moutarde sur cette photo du 24 août 2015. Une baisse du nombre d’acres de cultures de moutarde plantées l’an dernier en Saskatchewan et en Alberta, combinée à une grave sécheresse estivale, signifie que les rendements sont bien inférieurs à la normale, ce qui entraîne à la fois une pénurie de graines et des prix plus élevés pour ce qui est disponible. (Mike McCleary/Associated Press)

La pénurie de Dijon, un problème plus important en France

Bien que jusqu’à présent les magasins canadiens semblent disposer d’un approvisionnement suffisant, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que les conditions plus larges du marché de la moutarde ne frappent le commerce de détail ici, a-t-il déclaré.

“Il faut un certain temps avant que les pénuries d’ingrédients ne se frayent un chemin dans la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Charlebois.

“Il est tout à fait possible que nous soyons à court de moutarde, mais cela pourrait arriver un peu plus tard au Canada.”

Contrairement à la France, où la moutarde de Dijon est un aliment de base presque aussi courant que le sel et le poivre, les Canadiens ont tendance à n’acheter de la moutarde qu’une fois tous les six mois ou moins et seraient probablement plus disposés à utiliser des substituts, a déclaré Charlebois.

“Nous pourrions en fait voir moins d’approvisionnement à un moment donné, mais ce ne serait pas une catastrophe et ce serait de courte durée.”

Bonne récolte d’automne attendue

Pendant ce temps, les scientifiques avertissent que les changements climatiques pourraient entraîner des sécheresses plus fréquentes et plus graves dans les Prairies, une situation qui pourrait affecter les rendements futurs des cultures.

Mais Smyth a déclaré que la gestion de la sécheresse s’est considérablement améliorée ces dernières années, ce qui contribuera à maximiser les récoltes.

Jusqu’à présent, cette année, il a déclaré que la saison de croissance était prometteuse, de bon augure pour une récolte saine cet automne.

De plus, le nombre d’acres plantés est en hausse.

Les agriculteurs de la Saskatchewan ont planté environ 550 000 acres de graines de moutarde cette année, soit environ 220 000 hectares, une augmentation de près de 40 % par rapport à la moyenne décennale, selon les données provinciales.

“Si les conditions se maintiennent ici au cours des quatre à six prochaines semaines, nous devrions être en bonne forme”, a déclaré Smyth.

“Certainement au moment où nous aurons déroulé nos jambons de Noël, nous aurons beaucoup de Dijon pour cela.”