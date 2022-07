La pénurie de moutarde en France sème la panique et appelle à « rapatrier » les graines

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS — C’est le livreur d’œufs local qui a répandu les commérages les plus piquants sur la pénurie de moutarde. Quelqu’un dans une petite ville française avait trouvé un moyen d’acheter deux pots à l’épicerie – malgré le bouchon à une moutarde imposé par de nombreux magasins alors que le pays fait face à une pénurie de son condiment bien-aimé.

« L’audace ! a déclaré Claire Dinhut, qui a entendu parler du scandale local de la moutarde par le coursier d’œufs alors qu’elle se trouvait dans sa maison familiale au sud de Tours, dans le centre-ouest de la France, alors qu’elle partageait le “drame de la ville” dans une vidéo TikTok qui a été visionnée plus de 600 000 fois . Comment le bandit moutarde l’a fait: Il a quitté le magasin avec un pot et s’est faufilé une seconde en vérifiant avec un autre vendeur.

Alors que les barbecues d’été – et la demande supplémentaire pour le condiment acidulé – atteignent leur apogée, la France est en proie à une pénurie de moutarde qui dure depuis des semaines.

Pour certains, cela semble désastreux – une conséquence personnelle des conditions météorologiques extrêmes qui ont décimé l’approvisionnement en graines de moutarde en France et à l’étranger, et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se répercutent toujours dans le monde entier à la suite de la pandémie de coronavirus. La pénurie suscite des appels pour ramener à la maison la production de graines de moutarde afin de moins dépendre des autres pays.

Le Washington Post a visité cette semaine quatre épiceries de l’ouest de Paris qui n’avaient pas de moutarde à vendre ou qui n’avaient plus de deux marques de moutarde communes – Maille et Amora, qui font partie de la même société détenue par Unilever.

« Je n’ai pas bu de moutarde depuis trois mois. Vous n’en trouverez aucun [elsewhere either]», a déclaré Hassan Talbi, propriétaire d’une bodega rue de Courcelles. Talbi dit que son fournisseur, le détaillant français Carrefour, lui a envoyé une cargaison de pots de moutarde il y a environ deux mois – et depuis lors, plus rien. Aucun mot sur quand il pourrait en obtenir plus.

La moutarde est un aliment de base de la plupart des régimes alimentaires français – ajoutant un coup de pied aux frites et aux sandwichs – et un ingrédient clé dans des plats emblématiques comme le steak tartare. C’est aussi une source de fierté nationale : la production de moutarde était réglementée en France dès le Moyen Âge, et la célèbre moutarde de Dijon est originaire de la région de Bourgogne. Alors que les historiens disent que la moutarde n’a pas été inventée en France, de nombreux Français la revendiquent comme la leur.

“C’est une sauce qui est appréciée dans le monde entier – et c’est la nôtre”, a déclaré Dinhut au Post.

Pourtant, bien qu’elle soit le plus grand consommateur de moutarde au monde, la France ne compte qu’environ 4 500 hectares (environ 11 000 acres) de cultures de graines de moutarde – la majeure partie en Bourgogne, qui abrite la ville de Dijon.

Les sécheresses et les vagues de chaleur qui se sont produites l’an dernier au Canada – la source d’environ 80 % des importations françaises de graines de moutarde – ont gravement perturbé l’approvisionnement mondial. Les conteneurs pour transporter les denrées alimentaires sont difficiles à trouver et le coût élevé du carburant a fait monter en flèche les coûts d’expédition. Les producteurs français affirment que les insectes mangeurs de graines de moutarde, qui prospèrent à des températures plus chaudes, déjouent également les cultures.

Tout cela a provoqué une sérieuse introspection chez les agriculteurs et les amateurs de moutarde française sur la façon dont ils en sont arrivés là. La pénurie pourrait être “un formidable accélérateur” pour que l’industrie rapatrie la production de graines de moutarde, a déclaré Paul-Olivier Claudepierre, copropriétaire de Martin-Pouret, une entreprise agroalimentaire française, au journal français Le Monde.

Un peu de Dijon sur le côté : la ville française est bien plus que de la moutarde

Les gens blâment également les accapareurs de moutarde : les Français qui ont lu sur la pénurie et ont décidé de s’approvisionner en moutarde supplémentaire pourraient aggraver le problème, selon les producteurs.

Sur TikTok, des Français ont posté des instructions pour fabriquer de la moutarde à la maison. Les théories du complot abondent également en ligne, certains utilisateurs partageant des vidéos prétendant montrer des stocks de moutarde dans les entrepôts des supermarchés et spéculant que les entreprises ont accumulé le condiment pour faire grimper artificiellement les prix. Ces vidéos ont été démystifiées et des détaillants comme Carrefour ont a dit ils obtiennent de la moutarde sur les étagères aussi rapidement que possible.

Hubert Guillaume et Naël Bernard, qui travaillent à Paris dans un Monoprix, une chaîne de supermarchés, ont déclaré avoir été soulagés lorsqu’ils ont reçu une cargaison de moutarde la semaine dernière – après un mois sans. “Les gens sont venus en masse pour nous demander et il n’y avait rien”, a déclaré Guillaume. Certains venaient tous les jours, dit Bernard, espérant que la moutarde était arrivée. Chaque jour, il devait les refuser.

C’est littéralement le sujet de conversation de la ville. Là où le père de Dinhut vit dans le centre-ouest de la France – et dans d’autres petites villes comme celle-ci – “Si vous faites vos courses dans une épicerie par exemple, vous vous dites ‘Ah, toujours pas de moutarde !’ C’est comme parler de la météo », dit-elle.

Des comédiens de France et d’autres pays ont profité de la pénurie pour se moquer des Français pour leurs réactions dramatiques.

La pénurie a commencé au Canada, où le temps inhabituellement sec et chaud dans les régions de l’Alberta et de la Saskatchewan l’an dernier a entraîné une baisse des rendements des cultures. Le pays est le plus grand exportateur de graines de moutarde au monde, représentant 31% des exportations mondiales, selon le cabinet d’études de marché Tridge. La France est le deuxième importateur de graines de moutarde, qui sont utilisées pour fabriquer le condiment jaune crémeux.

Pendant ce temps, les cultures de graines de moutarde cultivées en France ont été durement touchées par les insectes cette année, explique Paul Delacour, qui travaille dans la ferme de ses parents au nord-ouest de Paris, qui produit les graines localement.

Delacour et d’autres producteurs affirment que les restrictions françaises et européennes sur certains pesticides nocifs peuvent rendre leur réponse plus difficile.

Le changement climatique a également joué un rôle, selon Fabrice Genin, président de l’Association des producteurs de graines de moutarde de Bourgogne, qui affirme que des hivers plus doux ont été plus favorables aux insectes.

« A partir de 12 000 tonnes [of mustard seed produced] en 2016, nous sommes descendus à 4 000 tonnes en 2021. C’est simple, nous ne pouvons plus gérer les ravageurs », a déclaré Genin au journal français Libération. “Il y a un effet climatique, c’est évident.”

Ce n’est pas seulement l’approvisionnement : quand il y a de la moutarde à trouver, c’est plus cher. La faible offre du Canada, combinée à l’inflation mondiale et à l’augmentation des coûts d’expédition, de l’énergie et des matières premières pour l’emballage, a contribué à une hausse du prix de la moutarde en France – d’au moins 13 % d’une année sur l’autre en juin, selon à la société française de données sur le commerce de détail IRi.

Marc Désarménien, directeur général d’Edmond Fallot, un producteur familial de moutarde basé en Bourgogne, affirme que le prix de ses produits a augmenté de 9 % en moyenne au début de l’année, et qu’il augmentera encore l’année prochaine pour suivre l’inflation. Mais il croit que si les graines de moutarde canadiennes deviennent plus chères et que les pénuries continuent d’affliger les producteurs français, la production nationale augmentera.

En Bourgogne, où les producteurs s’accordent à l’avance sur un prix par tonne de semences pour l’année, le prix de l’année prochaine a été fixé à 2 000 euros (2 029 $) pour la récolte 2023, rapporte le journal local Ouest France – une augmentation de 48 % par rapport à ce prix de l’année d’environ 1 350 euros (1 370 $). Les groupements de producteurs de moutarde de Bourgogne pensent que cela pourrait rendre la production locale plus rentable. Jusqu’à présent, importer des semences du Canada coûtait 15 à 20 % moins cher que de les semer et de les récolter en France, selon Désarménien.

“C’est l’occasion pour le secteur agricole de délocaliser la production”, a déclaré Claudepierre, de l’entreprise agroalimentaire Martin-Pouret, au Monde – “et pour le public de se rendre compte de l’absurdité de la situation : on cultive une graine à des milliers de kilomètres loin que nous allons récolter, amener au port, traverser l’océan dans un container, et finir par le transformer chez nous. C’est « cher », dit-il, et mauvais pour l’environnement.

Mais même si la pénurie entraîne un changement dans la fabrication de la moutarde en France, le processus « prendra un peu de temps », a déclaré Désarménien. Et de nombreux producteurs ne s’attendent pas à ce que la pénurie se corrige de sitôt.

“J’ai bien peur qu’il faille encore un peu de temps avant de pouvoir se réapprovisionner”, a déclaré au Monde ce mois-ci Luc Vandermaesen, président du groupe industriel Moutarde de Bourgogne. “Ce sera tendu jusqu’en 2024.”