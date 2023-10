Selon une nouvelle étude, un médicament populaire utilisé pour repousser les cheveux et épaissir les mèches clairsemées chez les hommes et les femmes pourrait être difficile à trouver dans certaines pharmacies.

La pilule, appelée minoxidil, doit être prise quotidiennement pour que les patients maintiennent les progrès réalisés dans la restauration de la croissance des cheveux. Une interruption pourrait être dévastatrice.

“Vous pouvez revenir en arrière et recommencer à perdre vos cheveux”, a déclaré le Dr Adam Friedman, professeur et président de dermatologie à l’Université George Washington.

Le minoxidil est souvent utilisé pour traiter l’alopécie androgénétique, également connue sous le nom de perte de cheveux masculine ou féminine. C’est une maladie qui touche près de la moitié des hommes et environ un quart des femmes à 50 ans, selon le Collège américain d’ostéopathie de dermatologie.

Ces derniers mois, Friedman a remarqué que ses patients avaient des difficultés à obtenir un approvisionnement de 30 jours en médicament auprès de leurs pharmacies de la région de Washington, DC.

Plus tôt ce mois-ci, lui et ses collègues ont appelé 277 pharmacies du district de Columbia, du Maryland et de Virginie pour leur poser des questions sur leurs approvisionnements en minoxidil. Ils ont constaté des pénuries considérables.

Seulement 40 % de ces pharmacies avaient la possibilité d’exécuter immédiatement des ordonnances de 30 jours de minoxidil aux doses utilisées pour traiter la chute des cheveux (2,5 milligrammes). La recherche a été publiée dans le Journal des médicaments en dermatologie.

Friedman n’a pas pu identifier la raison de cette pénurie, mais a déclaré que le médicament avait attiré l’attention à la fois sur les médias grand public et sur les réseaux sociaux, ce qui aurait pu déclencher une augmentation des prescriptions.

D’après l’enquête, on ne sait pas combien de temps les patients devraient attendre pour recevoir leurs médicaments. Les chercheurs n’ont pas demandé à quelle vitesse ces pharmacies pourraient réapprovisionner leur approvisionnement en minoxidil.

Friedman s’est néanmoins dit préoccupé par cette erreur.

“Un nombre important de nos patients ne pourront pas accéder au minoxidil en raison de ces pénuries”, a déclaré Friedman. “C’est un problème important.”

Qu’est-ce que le minoxidil et comment agit-il ?

Le minoxidil existe depuis des décennies comme médicament destiné à traiter l’hypertension artérielle en dilatant les vaisseaux sanguins. Lorsque les chercheurs ont testé le médicament pour la première fois dans les années 1960, les patients ont signalé un effet secondaire intéressant : une croissance excessive des cheveux.

Bien que personne ne sache avec certitude comment le minoxidil stimule la croissance des cheveux, les médecins pensent que ce médicament augmente le flux sanguin autour des follicules pileux.

À la fin des années 1980, il a été incorporé dans les traitements topiques contre la chute des cheveux, tels que Rogaine. Au fil du temps, il est devenu évident que l’application quotidienne du traitement sur le cuir chevelu n’était pas seulement fastidieuse ; les médecins ont constaté que cela ne fonctionnait pas aussi bien que par voie orale.

Cependant, pris par voie orale, le minoxidil peut stimuler la croissance des poils n’importe où sur le corps, y compris le menton et les bras. Cela n’est peut-être pas souhaitable pour de nombreux patients, en particulier les femmes.

Pourtant, le Dr Loren Krueger, professeur adjoint au département de dermatologie de la faculté de médecine de l’Université Emory, qualifie le minoxidil oral de « changeur de jeu » en termes de perte, de traitement et de restauration des cheveux.

“Le médicament est vraiment à faible risque et très bénéfique”, a-t-elle déclaré.

Remédier aux pénuries de minoxidil

Le problème apparent de l’accès au minoxidil oral – qui n’est pas approuvé par la Food and Drug Administration pour traiter la perte de cheveux – pourrait être régional plutôt que national. Le FDA ne répertorie pas le minoxidil comme un médicament en pénurie, mais des pénuries ponctuelles ont été signalées de manière anecdotique au cours de l’année écoulée.

Michael Ganio, directeur principal de la pratique pharmaceutique et de la qualité de l’American Society of Health-System Pharmacists, une organisation qui représente les pharmacies à l’échelle nationale, a déclaré qu’il n’était pas surpris que les points de vente ne stockent pas toujours des stocks de minoxidil pour 30 jours.

Même si la pilule est destinée à traiter l’hypertension artérielle, elle n’est pas souvent utilisée dans les situations d’urgence sanitaire. De plus, a-t-il ajouté, les grossistes devraient être en mesure de fournir le médicament aux pharmacies en quelques jours.

“Pourquoi garder plus d’une semaine, peut-être 10 jours, sur les étagères ?” dit Ganio.

Mais si le médicament est nécessaire de toute urgence, les patients devront peut-être appeler différentes pharmacies pour faire exécuter leur ordonnance.

“La perte de cheveux ne met pas la vie en danger, mais ne sous-estimons pas son impact sur la qualité de vie”, a déclaré Friedman. “Quand les gens perdent leurs cheveux, c’est extrêmement invalidant.”

