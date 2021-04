« Vous détendez les muscles et faites la procédure facilement, mais nous n’avons pas de sédation », a déclaré le médecin, qui a accepté de discuter de la situation sensible uniquement si elle n’est pas citée par son nom. «Certains essaient de parler, de résister. Ils sont conscients.

Les «kits d’intubation» comprennent les anesthésiques, les sédatifs et autres médicaments utilisés pour mettre les patients gravement malades sous ventilation. Le bureau de presse du secrétariat de la santé de la ville de Rio a déclaré dans un e-mail que les pénuries occasionnelles dans les installations d’Albert Schweitzer sont dues à des difficultés d’approvisionnement sur le marché mondial et que « des substitutions sont effectuées de manière à ne pas endommager l’assistance fournie ». Il n’a pas commenté la nécessité d’attacher les patients aux lits.

Le secrétaire à la Santé de l’État de Sao Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que la situation était désastreuse dans les hôpitaux de l’État le plus peuplé du Brésil. Jeudi, plus de 640 hôpitaux étaient au bord de l’effondrement, avec des pénuries possibles en quelques jours, ont déclaré des responsables.

Une variante de coronavirus plus contagieuse, connue sous le nom de P.1, s’est répandue à travers le Brésil cette année. Elle peut également être plus agressive que la souche d’origine, et les agents de santé ont signalé des patients nécessitant beaucoup plus d’oxygène que l’année dernière.