La pénurie de médicaments contre le TDAH persiste alors que les patients se démènent pour trouver des médicaments

Les pénuries de médicaments contre le TDAH se sont produites pour plusieurs raisons : contraintes d’approvisionnement, problèmes de fabrication et demande nettement accélérée pendant la pandémie. Photo d’archive par Sponge/ Wikimédia Commons

NEW YORK, 18 janvier (UPI) — Une pénurie persistante de médicaments pour traiter le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité oblige les patients à se démener pour obtenir les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. La pénurie de médicaments contre le TDAH “a causé une certaine pression sur les patients et leurs familles”, a déclaré à UPI le Dr Lisa Spector, chef de division de pédiatrie développementale et comportementale au Nemours Children’s Health Florida à Orlando, lors d’un entretien téléphonique.

“Ils doivent souvent attendre des semaines, parfois des mois, pour obtenir le renouvellement de leurs médicaments, ce qui est un défi”, a déclaré Spector, qui est également codirecteur du centre de santé comportementale du centre de la Floride à Nemours. De tels retards rendent difficile le fonctionnement des enfants atteints de TDAH à l’école, a-t-elle déclaré.

Le TDAH est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents chez l’enfant et il persiste souvent à l’âge adulte. Les enfants atteints de TDAH peuvent avoir du mal à prêter attention et à contrôler leurs comportements impulsifs ou à être trop actifs, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Un enfant atteint de TDAH peut rêver, oublier ou perdre beaucoup de choses, se tortiller ou s’agiter, parler trop, faire des erreurs d’inattention ou prendre des risques inutiles, avoir du mal à résister à la tentation, avoir du mal à se relayer et à s’entendre avec les autres. » a déclaré le CDC.

Adderall en pénurie

La pénurie de médicaments contre le TDAH a commencé avec l’Adderall, une amphétamine, bien qu’elle ait eu un impact sur d’autres stimulants, bien que généralement dans une moindre mesure, a déclaré le Dr Will Cronenwett, psychiatre à Northwestern Medicine à Chicago, à UPI par courrier électronique.

D’autres stimulants comprennent le méthylphénidate (Ritalin) et la lisdexamfétamine (Vyvanse). Ils ont tous des formes à action courte et longue et ont été touchés par la pénurie, a déclaré Cronenwett.

La pénurie d’Adderall s’est produite pour plusieurs raisons : des contraintes d’approvisionnement, des problèmes de fabrication et une demande nettement accélérée pendant la pandémie, a-t-il déclaré.

Cronenwett estime que le nombre d’adultes prenant des amphétamines a augmenté d’environ 15 % depuis 2020, ce qui a entraîné une inadéquation entre l’offre et la demande.

“Certaines personnes ont dû téléphoner ou se rendre dans plusieurs pharmacies pour rechercher des endroits où leurs médicaments étaient en stock”, a déclaré Cronenwett. “D’autres personnes ont dû se tourner vers des médicaments alternatifs, et d’autres ont dû s’en passer.”

Il a ajouté que « les gens ont commencé à ressentir les effets vers 2022, et les choses se sont répercutées à partir de là. Alors que l’approvisionnement en amphétamines a commencé à diminuer, les gens ont cherché à se tourner vers d’autres drogues similaires aux amphétamines, qui ont alors commencé à connaître leurs propres problèmes d’approvisionnement. “.

Pandémie citée

Une enquête originale publié dans JAMA Psychiatrie la semaine dernière a révélé que les prescriptions de médicaments stimulants et non stimulants pour le TDAH se sont accélérées pendant la pandémie, en particulier chez les jeunes et les femmes.

En octobre 2022, la Food and Drug Administration a officiellement annoncé l’existence d’une pénurie d’Adderall.

L’étude, préparée par des chercheurs de la FDA, a révélé que les prescriptions de traitements stimulants et non stimulants pour le TDAH pendant la pandémie étaient beaucoup plus prononcées qu’avant la pandémie, peut-être en raison du nombre d’adultes travaillant à domicile.

Dans l’ensemble, les prescriptions de stimulants pour les 20 à 39 ans ont augmenté de 30 %, tandis que les prescriptions de TDAH non stimulants pour ce groupe d’âge ont bondi de 81 %.

Les médicaments sont également devenus plus accessibles à un plus grand nombre de personnes, depuis que la Drug Enforcement Administration a commencé à autoriser les cliniciens à prescrire un traitement pour le TDAH par télémédecine. Ces flexibilités de prescription sont en vigueur jusqu’à cette année.

La pénurie de médicaments contre le TDAH est “assez grave et ce depuis environ 18 mois”, a déclaré à UPI Manali Patel, une pharmacienne responsable des achats et des stocks au détail/spécialisés au centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville. entrevue téléphonique.

“Certains des médicaments qui font face à la pénurie ne disposent d’aucune option de substitution disponible sur le marché”, a déclaré Patel. “Nous avons constaté des changements dans les prescriptions pour tenir compte des forces disponibles au moment où nous en avons besoin.”

Production interrompue

Mais les problèmes persistent car « de nombreux fabricants ont arrêté leur production, il y a donc moins de fabricants disponibles pour répondre à la demande », a-t-elle déclaré.

Selon Pharmaceutical Research and Manufacturers of America à Washington, DC, qui représente de nombreuses sociétés de recherche biopharmaceutique du pays, « des pénuries de médicaments peuvent survenir pour de nombreuses raisons, les problèmes de qualité de fabrication étant l’une des principales causes ».

PhRMA a ajouté que « d’autres sources de pénuries de médicaments peuvent inclure des retards de production et des retards dans la réception des matières premières et d’autres composants des fournisseurs, des catastrophes naturelles et/ou d’autres urgences de santé publique, ainsi que des changements importants dans la demande dus à des changements dans la pratique clinique. “

Depuis plusieurs mois, les pharmacies de détail à travers le pays ont connu des pénuries de médicaments contre le TDAH, sans date de disponibilité prévue pour beaucoup d’entre eux, a déclaré Trisha A. Jordan, directrice de la pharmacie au centre médical Wexner de l’Ohio State University à Columbus, à UPI par courrier électronique.

“Changer de médicament peut avoir un impact dans la mesure où les patients ont souvent trouvé un médicament spécifique qui leur convient le mieux”, a déclaré Jordan, qui est également doyen adjoint aux affaires du centre médical de l’Ohio State University College of Pharmacy.

Alternatives possibles

“Nous essayons d’offrir autant de solutions que possible à nos patients si des alternatives sont disponibles, afin qu’ils ne soient pas obligés de se passer de médicaments.”

Si un dosage différent du même médicament est en stock, la pharmacie propose d’obtenir l’approbation du fournisseur pour modifier le dosage et la quantité afin de fournir la même dose quotidienne totale, a déclaré Jordan. Par exemple, si la dose de 30 milligrammes d’Adderall est en rupture de stock, mais 15 mg. est en stock, le patient peut prendre deux comprimés.

“S’il n’existe pas d’autres dosages, nous recommandons au patient de contacter le prestataire dès que possible pour discuter des options alternatives disponibles afin de ne pas avoir à se passer de médicaments”, a déclaré Jordan.

Mais Spector, qui est également professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Université de Floride centrale à Orlando, a déclaré qu’une partie de la difficulté à gérer cette pénurie vient du fait que « les pharmacies ne sont pas toujours disposées à dire aux patients et aux prestataires quelles autres formulations de stimulants elles ont. avoir en stock, car il s’agit d’une substance contrôlée.”

“Lorsque nous avons demandé pourquoi ils ne nous diraient pas, à nous ou aux familles, quels stimulants ils ont en stock, les pharmaciens m’ont répondu qu’ils craignaient que s’ils disaient à haute voix quels stimulants ils ont en pharmacie, cela pourrait inciter les gens à entrer par effraction pour voler. eux”, a déclaré Spector.

“Ils m’ont dit qu’ils avaient pour politique de ne pas dire aux gens quels stimulants ils ont en stock.”

Dans l’État de l’Ohio, Jordan a noté que « l’équipe pharmaceutique dispose d’un personnel dédié qui se concentre sur les pénuries et l’approvisionnement en médicaments. Les pénuries de médicaments exercent une pression importante sur le système de santé, les pharmacies, les patients et les prestataires ».