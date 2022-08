La pénurie de médecins force la fermeture des cliniques sans rendez-vous de Vernon

Le manque de médecins disponibles n’a laissé d’autre choix à une clinique sans rendez-vous que de fermer temporairement ses portes.

La clinique médicale Primacy North Okanagan dans le Superstore sera fermée pendant 10 jours, du 12 au 22 août 2022.

« C’est la première fois en 16 ans », a déclaré Lorraine Rogers, qui dirige la clinique depuis le premier jour.

“Nous allions bien, mais au fil des ans, les médecins qui travaillaient ici ont pris leur retraite et n’ont jamais été remplacés.”

Après avoir parlé avec la seule autre clinique sans rendez-vous à Vernon, le Sterling Centre, Rogers a déclaré qu’ils étaient confrontés au même problème.

Elle ne sait pas si ce sera la seule fermeture ou si la clinique devra fermer ses portes plus souvent.

“Je peux boiter, mais si je perds même un médecin à la retraite, ce sera juste une chose continue jusqu’à ce que les portes soient fermées pour toujours.”

La clinique Primacy a généralement deux médecins en poste par jour, chacun aidant environ 30 patients. Mais encore plus de patients sont refusés.

“C’est 60 par jour que nous aidons et nous devons en aider 160 par jour et maintenant ça va être zéro”, a déclaré Rogers. “Qu’est-ce que ces gens vont faire ?”

S’adressant à la clinique de soins d’urgence et primaires de la ville, Rogers a déclaré que le personnel y voyait également plus de patients qu’il ne pouvait en gérer. Cette clinique Interior Health est disponible sur rendez-vous seulement.

“Imaginez si je ferme?” a déclaré Rogers, qui ne veut pas que cela se produise, mais le « besoin urgent d’aide » doit être abordé.

“Cela fait un an que je tends la main aux pouvoirs en place, en disant” je me bats “.”

Elle ne sait pas quelle est la solution, sauf que quelque chose doit changer pour répondre à la demande de soins de santé.

« Je pourrais être rassasié tous les jours, toute l’année, le besoin est là. Et ce n’est pas seulement ici, c’est partout.

C’est la première fois en 30 ans sur le terrain qu’elle voit la situation aussi désastreuse.

« Beaucoup de médecins de famille qui sont à Vernon ne peuvent pas travailler ici ainsi que leur pratique familiale complète.

La clinique Primacy est ouverte mercredi et jeudi de 9h à 13h avant de ne plus pouvoir assister les patients.

La Sterling Center Clinic est ouverte de 12h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi et le dimanche.

Le Vernon Urgent and Primary Care Center (3105 28th Ave.) est disponible sur rendez-vous en appelant le 250-541-1097 pour les rendez-vous le jour même.

