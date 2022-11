La pénurie de médecins de famille pousse plus de patients vers des urgences surchargées, selon les médecins

Michael Tryon est à la recherche d’un médecin de famille.

L’homme d’Edmonton a appris en juin que son médecin de famille prendrait sa retraite à la fin novembre, et depuis, Tryon en cherche un nouveau pour lui, sa femme et son fils.

“Nous avons surveillé les panneaux dans la rue … qui disent” Nouveau médecin dans cette pratique “ou” Prend de nouveaux patients “”, a-t-il déclaré, notant qu’ils avaient également essayé de rejoindre des groupes Facebook pour demander si quelqu’un connaissait des médecins prenant de nouveaux patients. .

Tryon et sa femme vieillissent et il dit qu’ils ne veulent pas être laissés pour compte.

“Nous devons trouver quelqu’un. Nous devons continuer à chercher”, a-t-il déclaré. “[You] Je ne veux pas me présenter aux urgences à moins que vous ne soyez en train de mourir ou que vous ayez un os cassé ou que vous ayez quelque chose de grave.”

Tryon fait partie des quelque cinq millions de Canadiens sans médecin de famille, selon le Collège des médecins de famille du Canada. Et ces patients sans médecin se présentent dans des salles d’urgence déjà stressées à travers le pays avec des préoccupations et des problèmes de routine.

Le Dr Sean Wilde, médecin urgentiste à Lethbridge, en Alberta, a déclaré que certains patients se présentaient aux urgences avec des demandes de routine telles que des renouvellements d’ordonnances, de l’aide pour remplir des formulaires de travail ou d’assurance ou pour faire vérifier un grain de beauté inquiétant. (Google Meet)

Demandes courantes dans les urgences

Le Dr Sean Wilde, médecin urgentiste à Lethbridge, en Alberta, estime que jusqu’à un tiers des patients de son urgence n’ont pas de médecin de famille.

Il a dit que certains arrivaient avec des demandes de routine, telles que le renouvellement d’ordonnances, le remplissage de formulaires à des fins professionnelles ou d’assurance ou la vérification d’une taupe préoccupante.

Il n’est pas rare que des gens entrent et disent: “Je sais que je n’ai pas vraiment besoin d’être aux urgences, mais j’ai besoin que cela soit fait”. J’ai besoin de voir un médecin et je n’ai pas d’autres options​​​. » – Dr Sean Wilde

“Il n’est pas rare que des gens entrent et disent:” Je sais que je n’ai pas vraiment besoin d’être aux urgences, mais j’ai besoin que ce soit fait. J’ai besoin de voir un médecin et je n’ai pas d’autres options “, ” dit Wilde.

“Cela augmente évidemment notre volume. Cela augmente le temps d’attente. C’est plus difficile de trouver de l’espace pour soigner les gens et tout le monde doit attendre un peu plus longtemps.”

L’ampleur du problème submerge également les cliniques sans rendez-vous.

Joanna Kiraly, directrice des opérations de Medicentres Family Care Clinic, a déclaré que ses cliniques en Alberta, au Manitoba et en Ontario constatent une augmentation du nombre de patients sans médecin.

“Cela a définitivement augmenté un peu nos temps d’attente et cela a augmenté nos volumes pour nos médecins”, a-t-elle déclaré. “C’est définitivement une période difficile dans les soins de santé en ce moment.”

Pour faire face à la demande, Kiraly dit que les cliniques ont lancé un programme où des infirmières, supervisées par des médecins, voient des patients ayant des problèmes mineurs.

“Nous pensons que cela aidera à soutenir et peut-être à soulager une partie de cette pression sur les urgences”, a-t-elle déclaré.

Une personne est amenée aux urgences de l’hôpital général de Toronto le 4 août, après que l’établissement a émis une alerte concernant une pénurie de personnel dans son unité de soins intensifs. (Carlos Osorio/CBC)

“Le système est en panne”

L’urgentologue d’Edmonton, la Dre Aisha Mirza, a été témoin de cette pression.

“Quand je pars en quart de travail, il peut y avoir 40 à 50 à 60 patients dans la salle d’attente qui n’ont pas encore été évalués par un médecin”, a-t-elle déclaré.

La gravité de la pénurie de médecins de famille est flagrante pour Mirza, qui déclare : « Honnêtement, je suis surpris ces jours-ci lorsqu’un patient a un médecin de famille.

Honnêtement, je suis surpris ces jours-ci quand un patient a un médecin de famille​​​​. -Dr Aisha Mirza

Elle a déclaré que les soins constants d’un médecin de famille régulier, plutôt que l’utilisation persistante de la salle d’urgence, sont le meilleur scénario pour un patient.

“Ils obtiennent des solutions de pansement aux problèmes chroniques et c’est frustrant à la fois pour le patient et pour le médecin”, a-t-elle déclaré.

“Les patients qui se rendent encore et encore aux urgences ou aux urgences sans avoir un vrai médecin en qui ils ont confiance sont extrêmement susceptibles de manquer des choses et de devenir plus malades et finalement de ne pas recevoir les soins appropriés dont ils ont besoin”, a-t-elle déclaré.

“Je ne pense pas que ce soit durable du tout et je pense que c’est un vrai signe que le système est en panne lorsque vous voyez des patients faire cela.”

La Dre Aisha Mirza, médecin urgentiste à Edmonton, affirme qu’il est important que les patients obtiennent des soins constants d’un médecin de famille régulier, plutôt que l’utilisation persistante de l’urgence. (Sam Martin/CBC)

Problème exacerbé par la pandémie

Le Dr Christie Newton, président du Collège des médecins de famille du Canada, a déclaré qu’il y avait une pénurie de médecins de famille avant la pandémie, ce qui “n’a fait que mettre en évidence les fissures qui étaient déjà dans le système”.

Elle a dit qu’au cours des deux dernières années, certains médecins de famille se sont épuisés et ont pris leur retraite ou ont pris une retraite anticipée, tandis que d’autres ont fait la transition vers d’autres domaines de pratique, comme les soins d’urgence, les soins palliatifs ou les soins de maternité.

Les étudiants en médecine voient les médecins de famille se diriger vers d’autres spécialités, a déclaré Newton, et finissent par choisir eux-mêmes contre la pratique familiale communautaire.

« La pénurie de médecins de famille entraîne directement un plus grand nombre de patients à se rendre au service des urgences », a-t-elle déclaré, soulignant que le collège travaille avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour trouver des solutions au problème.

Celles-ci vont des incitations visant à garder les médecins dans leur cabinet de médecine familiale à la mise à disposition de personnel de relève qui peut remplacer les médecins afin qu’ils puissent s’absenter.

La Dre Christie Newton, présidente du Collège des médecins de famille du Canada, affirme que l’organisme travaille avec les dirigeants provinciaux, territoriaux et fédéraux pour trouver des solutions à la pénurie chronique de médecins de famille au Canada. (Derek Hooper/CBC)

Comme Mirza, Wilde convient que plus de médecins généralistes aideraient non seulement à réduire la pression sur les salles d’urgence, mais ce serait mieux pour les patients à long terme.

“Il y a une certaine frustration que nous soyons déjà occupés. Nous nous sentons déjà épuisés par moments et il y a cette charge supplémentaire sur nous qui serait idéalement mieux servie ailleurs”, a-t-il déclaré.

“Même si nous pouvons en quelque sorte fournir des soins de pansement dans un sens et les aider avec tout problème urgent qui est survenu ou pour lequel ils ont besoin d’aide immédiatement, nous ne pouvons pas fournir ces soins de suivi comme un médecin de famille pourrait le faire. à.”