La pénurie de médecins à l’hôpital de Nanaimo oblige un homme atteint d’un cancer en phase terminale à attendre des soins, selon sa famille

Selon sa famille, une pénurie de médecins dans un hôpital de l’île de Vancouver a contraint un homme âgé atteint d’un cancer en phase terminale à attendre plus d’une journée pour des soins de suivi.

Et un médecin affirme que le manque d’hospitalistes retarde les soins pour de nombreux patients à l’Hôpital général régional de Nanaimo (NRGH), bien que les autorités sanitaires affirment que l’accès aux soins intensifs n’est pas affecté.

Une ambulance a emmené Bill, le père de Drew Smith, âgé de 88 ans, à NRGH mercredi.

Bill Smith a été admis au service des urgences et vu par un médecin urgentiste, qui a décidé qu’il devrait rester pour des soins continus pour un diagnostic de cancer en phase terminale, selon Drew.

Cependant, aucun médecin hospitalier n’était disponible pour prendre en charge son cas.

On a dit à la famille que Bill pourrait devoir attendre deux jours « dans un couloir » pour être vu par un hospitaliste, un médecin généraliste en milieu hospitalier qui coordonne les soins des patients ayant des besoins complexes.

Drew dit qu’un médecin leur a ensuite remis une lettre expliquant que la pénurie d’hospitalistes était due aux « restrictions de ressources continues » au NRGH.

Selon un médecin, le manque critique d’hospitalistes retarde les soins à beaucoup plus de patients à l’Hôpital général régional de Nanaimo. (Santé de l’Île)

Il a également suggéré que la famille puisse envoyer un courrier électronique aux administrateurs et aux superviseurs de l’hôpital pour toute question supplémentaire, et a fourni une liste de leurs adresses électroniques.

Vancouver Island Health a confirmé que huit de ses 24 postes d’hospitaliste sont vacants après le départ des médecins, mais a refusé de commenter le cas de la famille, invoquant des problèmes de confidentialité.

« Quand un médecin vous donne un morceau de papier et vous dit en gros : ‘Vous savez, il y a un problème ici et vous devez faire passer le message’, c’est un peu comme une révélation », a déclaré Drew.

« épine dorsale » des soins hospitaliers

Lorsque les hospitalistes ne sont pas disponibles, personne d’autre à l’hôpital ne peut ramasser les morceaux de manière adéquate, explique le Dr David Forrest, médecin de soins intensifs au NRGH, dont le travail est affecté par le problème.

« Ils prennent en charge la grande majorité des patients de l’hôpital », a-t-il déclaré. « Les hospitaliers sont l’épine dorsale des soins hospitaliers. »

La pénurie a un impact sur les soins aux patients et sur l’hôpital de plusieurs manières, explique Forrest.

Lorsqu’un hospitaliste n’est pas disponible pour prendre en charge les soins des patients, il devient difficile de les faire sortir des unités de soins intensifs, ce qui réduit la capacité de l’hôpital à admettre de nouveaux patients au service des urgences.

« Les médecins urgentistes consacrent souvent une partie importante de leur temps de travail au dépannage et à la prise en charge, et à la prise en charge des patients qui ne sont pas attachés, qui attendent aux urgences pour être effectivement admis à l’hôpital », a-t-il déclaré.

Après que Bill Smith ait été hospitalisé et vu par des médecins urgentistes de l’Hôpital général régional de Nanaimo en août 2023, sa famille a été informée qu’il pourrait s’écouler deux jours avant qu’il ne consulte un médecin de l’hôpital pour des soins continus en raison d’une crise de personnel. (Photo fournie)

Les patients ne reçoivent pas non plus de soins continus de la part d’un médecin.

« Bien que chacun fasse de son mieux… ce ne sont certainement pas les meilleurs soins et cela signifie que les patients ne reçoivent pas de soins continus de la part d’un groupe de médecins.

Les soins intensifs ne sont pas touchés : Island Health

Bien que certains patients attendent plus longtemps avant d’être affectés à un hospitaliste après leur admission, les soins intensifs ne sont pas touchés, a déclaré Island Health dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CBC vendredi.

« Il n’y a pas de retards extraordinaires ou inhabituels dans l’admission des personnes nécessitant les soins d’un spécialiste », indique le communiqué.

Une fois qu’un patient est trié et évalué au service des urgences, il est supervisé par une équipe de soins dans un espace de soins actifs jusqu’à ce qu’il puisse être affecté à un hospitaliste, indique le communiqué.

« Personne n’est laissé sans soins. Ce n’est tout simplement pas le cas. »

Les retards sont en partie dus au fait que les hospitaliers ont réduit le nombre de patients pour refléter la capacité inférieure de leur équipe, selon Island Health.

L’autorité sanitaire a également reconnu le manque de personnel du système de santé et affirme que l’hôpital reçoit davantage de patients, et qu’un plus grand nombre d’entre eux doivent être admis, ce que le personnel du service des urgences a « intensifié » pour soutenir.

Médecins partant en pratique communautaire

La pénurie d’hospitalistes s’est progressivement aggravée ces derniers mois, explique Forrest, ajoutant qu’une partie du problème réside dans le fait qu’ils ne sont pas payés au NRGH au même niveau que les autres en Colombie-Britannique.

« Notre groupe d’hospitalistes, qui est un excellent groupe de médecins, gère des problèmes de gravité beaucoup plus élevés et a une charge de travail plus importante pour un salaire inférieur à celui de bon nombre de leurs collègues de toute la province. »

Forrest affirme que les améliorations apportées à la façon dont les médecins de famille communautaires sont rémunérés en Colombie-Britannique ont rendu les pratiques en milieu hospitalier moins attrayantes, ce qui a incité certains à quitter et à travailler dans la communauté, où ils peuvent gagner plus d’argent.

Bien que la rémunération des médecins soit généralement fixée au niveau provincial, Island Health a confirmé qu’elle négocie actuellement un nouveau contrat avec les hospitalistes du NRGH et tente de « comprendre à quoi ressemblerait un contrat qui, selon les hospitaliers, conduirait à un meilleur recrutement et à la rétention des médecins dans leur groupe. »

Un médecin tenant un comprimé est représenté sur cette photo. Le Dr David Forrest, médecin en soins intensifs au NRGH, affirme que les améliorations apportées à la façon dont les médecins de famille communautaires sont rémunérés en Colombie-Britannique ont rendu les pratiques hospitalières moins attrayantes, ce qui a conduit certains à partir. (Shutterstock)

La pénurie touche également d’autres hôpitaux. En mai, un groupe de médecins de trois hôpitaux de la région métropolitaine de Vancouver a parlé de la crise à CBC News.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a reconnu le problème et a déclaré que la province travaillait « activement » pour embaucher davantage d’hospitalistes.

‘Ils sont fatigués’

Bill a été transféré du service d’urgence dans une chambre et vu par un médecin interne vendredi matin, selon sa famille.

Drew a déclaré que recevoir la lettre avait été difficile, mais il est heureux que les médecins prennent la parole.

« Avec le stress de votre parent qui est fondamentalement… mourant, et puis vous ajoutez cela en plus – je suis content qu’il ait été honnête. Évidemment, pour qu’il fasse cela, il veut aussi voir un changement, parce que c’est terrible. « .

Drew ne blâme pas le personnel qui s’occupe de son père, dont le moral est au plus bas à cause de sa maladie.

« Tous ceux qui travaillent à l’hôpital font leur travail au mieux de leurs capacités », a-t-il déclaré.

« Mais on pouvait voir qu’ils sont fatigués, qu’ils font des quarts de travail doubles, qu’ils sont appelés pour des quarts de travail supplémentaires. »