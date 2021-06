La pénurie de médecins a contribué à la lenteur du déploiement du vaccin au Japon: professeur

Les pays avec des populations vieillissantes et des taux de natalité en baisse risquent également une grave pénurie de travailleurs à l’avenir. UNE Rapport des Nations Unies de 2019 a montré que le Japon avait le taux de dépendance des personnes âgées le plus élevé au monde, ce chiffre devant encore augmenter d’ici 2050.

« Dans une société vieillissante, il est très difficile de trouver des médecins et des infirmières. Et le gouvernement local, ils n’ont pas assez de personnes pour administrer [the vaccines]. Cela a donc retardé cette vaccination », a déclaré Shirai mercredi à « Street Signs Asia » de CNBC.

Au 21 juin, seulement 18,3% de la population japonaise avait reçu au moins une dose de vaccin Covid, selon Our World in Data. En comparaison, plus de 50% des personnes aux États-Unis ont reçu une dose du vaccin alors que ce chiffre est encore plus élevé au Royaume-Uni à 63,6%.

La course du Japon pour vacciner sa population avant les Jeux olympiques s’est heurtée à un autre obstacle. Un article publié dans la revue médicale The Lancet plus tôt ce mois-ci a noté que le pays autorise uniquement les infirmières et les médecins à vacciner les citoyens et a répertorié cela comme l’une des raisons de la lenteur du déploiement.

Pourtant, cette situation peut s’améliorer. Reportage des médias locaux le gouvernement japonais va assouplir les règles médicales pour permettre à plus de travailleurs d’administrer les vaccins Covid. Pendant ce temps, Bloomberg a rapporté mercredi que le Japon a franchi 1 million de doses de vaccins Covid administrées en une seule journée.

« Le déploiement du vaccin a finalement commencé à s’accélérer à partir de la mi-mai », a déclaré mercredi à CNBC Naohiko Baba, économiste en chef au Japon chez Goldman Sachs. « Nous prévoyons maintenant que la moitié de la population sera vaccinée d’ici la fin de l’été. »

Baba a déclaré que le développement était une « bonne nouvelle » pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient commencer dans environ un mois malgré les craintes du public quant à son potentiel à devenir un événement de grande diffusion. Un récent sondage de l’agence de presse locale Kyodo News a montré qu’environ 86% des Japonais sont « préoccupés par un rebond » dans les cas de Covid si les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ont lieu cet été.

Jeudi, la préfecture japonaise d’Okinawa était toujours en état d’urgence tandis que plusieurs régions, dont Tokyo, étaient sous « mesures préventives prioritaires », selon les informations du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du pays. Le Japon a enregistré plus de 789 000 infections à Covid et au moins 14 506 décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Divulgation: la société mère de CNBC, NBCUniversal, possède NBC Sports et NBC Olympics. NBC Olympics est le détenteur américain des droits de diffusion de tous les Jeux d’été et d’hiver jusqu’en 2032.