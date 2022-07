La pénurie de main-d’œuvre oblige les restaurants de l’Île-du-Prince-Édouard à trouver de nouvelles façons de rester ouverts

Certains restaurants de l’Île-du-Prince-Édouard font tout ce qu’ils peuvent pour rester ouverts malgré une pénurie de main-d’œuvre dans la province.

Rick’s Fish and Chips à St. Peters Bay a manqué de personnel tout l’été, en particulier dans la cuisine, et a été contraint de rester fermé un ou deux jours par semaine.

“Nous ne pouvons pas épuiser les gens que nous avons. Nous devons donc vraiment leur donner du temps libre”, a déclaré la copropriétaire Seana Evans-Renaud.

Il y a dix jours, certains des travailleurs ont attrapé le COVID-19 et le restaurant a fermé pendant plus d’une semaine.

“Il y a évidemment un impact financier énorme, et pas seulement pour nous en tant que propriétaires d’entreprise, mais aussi pour nos employés, qui ne peuvent pas travailler pendant 10 jours et compter sur nous pour un emploi d’été et obtenir leurs heures pour l’assurance-emploi.”

C’est un scénario que d’autres dans l’industrie s’efforcent d’éviter.

Le chef et traiteur de l’île, John Pritchard, a publié hier sur les réseaux sociaux qu’il recherchait des cuisiniers de relève expérimentés pour ce week-end qui ont déjà eu Omicron.

Il offre 30 à 35 $ de l’heure.

Il y a quelques semaines, l’Inn at Bay Fortune a lancé un appel aux lave-vaisselle, leur offrant un vol pour l’Île-du-Prince-Édouard et un logement temporaire jusqu’à ce qu’ils puissent trouver leur propre logement.

Le propriétaire de l’auberge – le chef Michael Smith – a déclaré qu’il avait également déplacé le personnel de cuisine vers une semaine de travail de quatre jours, leur versant, dans de nombreux cas, des salaires encore plus élevés que l’année dernière pour travailler moins d’heures.

Le chef Michael Smith, propriétaire de l’Inn at Bay Fortune, a opté pour une semaine de travail de quatre jours pour certains membres du personnel. (Steve Bruce/CBC)

En conséquence, il a déclaré qu’ils disposaient désormais d’un personnel suffisant et qu’ils étaient restés ouverts même si certains membres du personnel avaient manqué du temps en raison du COVID-19.

“Je pense que dans notre cas, nous avons bien résisté à la tempête, grâce à nos pratiques solides déjà ancrées dans notre entreprise et à la façon dont nous apprécions et respectons notre équipe.”

Smith a déclaré qu’il était en mesure d’offrir des salaires et des avantages sociaux compétitifs à son personnel en augmentant les prix de son menu.

Avec la hausse des coûts et la concurrence de l’industrie pour un bassin de travailleurs de plus en plus restreint à travers le Canada, il a déclaré que les clients du monde entier devraient payer plus cher où qu’ils aillent manger.

La cuisine de l’Inn at Bay Fortune a réussi à rester ouverte malgré quelques absences liées au COVID-19. (Steve Bruce/CBC)

“C’est un système cassé. Et nous sommes dans une période de transition et nous allons tous devoir l’aspirer, pendant que nous découvrons comment fixer correctement et équitablement le prix de la nourriture du restaurant. Et pendant que les restaurateurs découvrent comment correctement , traiter équitablement leur équipe.”

Les propriétaires de Rick’s Fish and Chips disent qu’ils ont eux aussi augmenté leurs prix et leurs salaires. Mais ils ne peuvent pas aller loin tant qu’il y a plus d’emplois disponibles que de personnes pour les occuper.