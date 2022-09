La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la santé nécessite le passage à des soins en équipe, selon des experts

OTTAWA –

Près de deux ans et demi depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’énigme de la dotation en personnel initialement motivée par des taux d’infection élevés s’est transformée en un défi de main-d’œuvre aigu.

Herb Emery, titulaire de la chaire Vaughan d’économie régionale à l’Université du Nouveau-Brunswick, a déclaré qu’en ce qui concerne les pénuries de personnel, la pandémie était “comme la goutte qui a fait déborder le vase”.

“Ces pénuries émergentes sont présentes depuis des décennies”, a déclaré Emery. “Donc, personne ne devrait être surpris que nous manquions de médecins que nous manquions d’infirmières.”

Au cours des dernières semaines, les hôpitaux du pays ont pris des mesures drastiques pour faire face à la pénurie de personnel, notamment en fermant temporairement les services d’urgence.

La pénurie de main-d’œuvre n’est pas propre aux soins de santé. À l’échelle nationale, Statistique Canada indique qu’environ un million d’emplois sont vacants. Mais les pénuries de soins de santé sont les plus prononcées.

Statistique Canada a déclaré que les postes vacants dans le domaine de la santé au cours du premier trimestre de cette année étaient près du double de ce qu’ils étaient il y a deux ans. Les infirmières et les aides-infirmières figuraient parmi les dix principales professions ayant enregistré les plus fortes augmentations de postes vacants au cours de cette période.

Emery affirme que les pénuries de soins de santé sont le résultat de politiques introduites dans les années 1980 et 1990 qui visaient à réduire les coûts des soins de santé. Les médecins, qui sont rémunérés selon une structure de rémunération à l’acte, ont été identifiés comme l’un des principaux moteurs des coûts élevés des soins de santé et des politiques ont été introduites pour limiter l’offre de médecins, a-t-il déclaré.

L’Institut canadien d’information sur la santé a déclaré dans un rapport de 2002 que des politiques telles que la réduction des inscriptions dans les facultés de médecine et les restrictions imposées aux diplômés internationaux en médecine ont contribué à un afflux plus faible de nouveaux médecins.

Du côté des soins infirmiers, Emery a déclaré que le stress de la pandémie et l’augmentation de la charge de travail ont entraîné des taux élevés de départs à la retraite et de sorties de la profession, et que les inscriptions dans les écoles d’infirmières n’ont pas été suffisamment élevées pour compenser le départ d’infirmières.

Certains experts disent qu’une solution pourrait être une évolution vers une approche des soins en équipe qui garantit que les professionnels de la santé travaillent à leur niveau de compétence. Cela reviendrait à décharger les médecins des tâches que les infirmières ou les pharmaciens pourraient assumer tout en laissant les infirmières effectuer uniquement des travaux nécessitant une formation en soins infirmiers.

Armine Yalnizyan, économiste et boursière Atkinson sur l’avenir des travailleurs, a demandé aux provinces d’élaborer un plan pour résoudre les problèmes de santé d’aujourd’hui, notamment en décrivant une stratégie de ressources humaines en santé.

“Les parties les plus chères du système sont surchargées de travail pour faire des choses qu’elles ne devraient pas faire, comme nettoyer les chambres ou déplacer les patients dans le couloir sur une civière”, a déclaré Yalnizyan.

L’idée de modifier le champ d’exercice des travailleurs de la santé est loin d’être nouvelle. En 2002, la Commission royale sur l’avenir des soins de santé au Canada, également connue sous le nom de rapport Romanow, a souligné la nécessité de ce changement de pratique.

“Les changements dans la manière dont les services de soins de santé sont dispensés, en particulier avec l’accent croissant mis sur les équipes collaboratives et les réseaux de prestataires de soins de santé, signifient que les champs d’exercice traditionnels doivent également changer”, indique le rapport. “Cela suggère de nouveaux rôles pour les infirmières, les médecins de famille, les pharmaciens, les gestionnaires de cas et une multitude de professions de la santé nouvelles et émergentes.”

Emery a déclaré que la structure de rémunération à l’acte pour les médecins est un obstacle à l’évolution vers des soins en équipe.

“Ce que 1/8 de rémunération à l’acte 3/8 décourage, c’est qu’une infirmière fasse certaines des tâches pour lesquelles elle est qualifiée et qu’elle peut très bien faire parce que le médecin dans lequel elle travaille ne peut pas facturer cela. “, a déclaré Émeri.

Le passage à des soins en équipe nécessiterait également la restructuration des conventions collectives, a-t-il dit, qui dictent « qui fait quoi » dans les hôpitaux.

“Il y a des choses qui peuvent être faites, mais elles sont politiquement controversées”, a déclaré Emery.

En Ontario, le gouvernement provincial a déclaré qu’il envisageait la privatisation des soins de santé comme une solution aux défis auxquels sont confrontés les hôpitaux. La suggestion a provoqué une réaction considérable de la part des politiciens de l’opposition ainsi que des défenseurs.

Cependant, Emery dit que la privatisation dans ce contexte fait référence à la prestation de services, et non à la façon dont les services sont payés.

“Il s’agit vraiment, je pense, de changer le site où les soins sont prodigués à partir de cadres qui ont tendance à avoir des règles plus rigides sur qui peut faire quoi à qui et sur quelle base, à un cadre où il y a plus de potentiel pour avoir ce champ de pratique , des soins en équipe et, en gros, voir plus de patients avec le même nombre de médecins et d’infirmières. »

Yalnizyan dit que le système de santé fait face à de faibles niveaux de personnel depuis trop longtemps en raison d’un manque de financement.

“Il ne s’agit pas seulement de ne pas préparer l’avenir. Il s’agit de s’engager absolument à ne pas dépenser d’argent”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Emery prévient que davantage de financement ne résoudra pas le problème sous-jacent, à savoir la façon dont les travailleurs sont répartis au sein du système.

Ne pas aborder ces problèmes, dit-il, est ce qui a conduit à ces pénuries et à la pression des soins de santé en premier lieu.

“Ce qui est frustrant, c’est que maintenant qu’il est touché, nous nous tordons les mains en disant:” Eh bien, qu’est-ce qu’on fait “, car il n’y a pas de solution facile à court terme”, a déclaré Emery.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2022.