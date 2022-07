La pénurie de logements n’est plus seulement une crise côtière

Robert Dietz, qui parcourt le pays en tant qu’économiste en chef de la National Association of Home Builders, a mis en garde contre cette confluence de problèmes avant la pandémie.

“Au cours des quatre ou cinq dernières années, partout où je vais, ils citent la sous-construction”, a-t-il déclaré. L’exception concerne les communautés qui ont perdu de la population (bien qu’elles puissent également avoir besoin de logements neufs ou rénovés pour remplacer les maisons devenues inhabitables). “Partout ailleurs”, a déclaré M. Dietz, “ce n’était qu’une question de degré et d’échelle.”

Il y a plus de logements en construction dans tout le pays aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis les années 1970, lorsque de nombreux baby-boomers formaient des ménages (les grands chiffres de construction d’aujourd’hui reflètent en partie qu’il faut plus de temps pour construire une maison en raison des retards de la chaîne d’approvisionnement pandémique). Mais la hausse des taux d’intérêt et les craintes d’une récession imminente signifient que les constructeurs de maisons commencent déjà à se retirer, a déclaré M. Dietz. Et même au rythme actuel de construction, il faudrait des années pour combler le déficit du pays.

Qu’est-ce que cela signifierait alors de reconcevoir la pénurie de logements comme une crise nationale – avec peut-être des réponses nationales et des politiques changeantes ? Les chercheurs en logement du Mercatus Center, à tendance libertaire, ont souvent insisté sur la question auprès des politiciens conservateurs.

«Avant Covid-19, vous parliez aux gens de l’Utah, du Tennessee, et ils disaient:” Oh oui, c’est un problème d’État bleu, les démocrates ne savent pas comment gérer leur État, nous ne ” Je n’ai pas ce problème ici », a déclaré Nolan Grey, un ancien affilié de Mercatus et maintenant directeur de recherche chez California YIMBY, un groupe qui prône plus de logements. “Et puis bien sûr à partir de 2020, je reçois des appels effrénés de personnes dans des États comme l’Utah ou le Montana, ou de plus en plus la Floride.”

Dans un nouveau livre critiquant le zonage, M. Gray décrit comment le gouvernement fédéral a encouragé les communautés locales à adopter des politiques de zonage à partir des années 1920. Il est juste aujourd’hui, soutient-il, que le gouvernement fédéral aide à annuler les règles de zonage qui ont rendu le logement plus cher.