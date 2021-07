La pénurie de logements aux États-Unis durera « des années à venir »: Taylor Morrison PDG

La pénurie de logements qui a commencé avant la pandémie durera longtemps alors que la demande du marché monte en flèche, a déclaré mercredi à CNBC le directeur général du constructeur de maisons Taylor Morrison.

« Alors que l’économie continue de s’améliorer, nous allons voir les taux hypothécaires augmenter, et je pense qu’il faut s’y attendre. Ils ne vont pas rester en dessous de 3% pour toujours », a déclaré la PDG Sheryl Palmer lors de « Closing Bell ». Cependant, a-t-elle ajouté, « le manque d’offre et la demande écrasante sont quelque chose qui nous accompagnera pour les années à venir ».

Plus tôt mercredi, l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association a montré que la demande de prêts hypothécaires a diminué pour la deuxième semaine consécutive cette semaine, chutant de 1,8% à son plus bas niveau depuis le début de 2020. Les demandes d’achat de maison et les demandes de prêt hypothécaire pour refinancer une maison à la fois a chuté pour la semaine, même si les taux hypothécaires ont baissé.

Malgré ces développements, Palmer a exprimé sa confiance dans le « marché du logement robuste » et la demande soutenue dans tous les domaines et types de consommateurs.

« Certes, nous voyons des chiffres concernant les demandes de prêt hypothécaire, mais je pense que nous devons vraiment séparer l’offre et la demande que nous voyons là-bas », a déclaré Palmer, qui dirige Taylor Morrison, basé en Arizona depuis 2007.

« Nous sommes au plus bas depuis plusieurs années en ce qui concerne les stocks neufs et de revente, et, honnêtement, il va nous être très difficile de combler la pénurie, le déficit que nous accumulons depuis plus d’une décennie maintenant », a-t-elle déclaré. mentionné.

Les prix des maisons aux États-Unis ont fortement augmenté pendant la pandémie de coronavirus, car l’intérêt croissant pour les maisons a coïncidé avec un faible stock à vendre. Cela a suscité des inquiétudes quant à l’abordabilité de certains observateurs qui s’inquiètent en particulier du fait que les prix des primo-accédants sont hors de prix.

La croissance du parc immobilier a ralenti au cours de la dernière décennie à la suite de la crise du logement de 2008, créant un « écart de sous-construction » de 5,5 millions à 6,8 millions d’unités de logement à travers le pays depuis 2001, selon un récent rapport de la National Association of Realtors.

« Un inventaire supplémentaire est la solution à tout ce qui nous afflige en ce moment », PDG de Coldwell Banker Ryan Gorman a déclaré à CNBC la semaine dernière.

Un point positif possible à court terme est qu’en juin, les nouvelles inscriptions ont augmenté de 5,5 % en glissement annuel et de 10,9 % par rapport à mai, selon Realtor.com. Historiquement, de faibles inscriptions ont été observées entre mai et juin.

Les faibles taux hypothécaires observés pendant la pandémie sont un facteur à prendre en compte lors de l’évaluation du marché, a déclaré Palmer.

« Du point de vue de l’abordabilité, un consommateur qui achète un [$300,000], une maison de 400 000 $ aujourd’hui par rapport à il y a un an, leur paiement va être inférieur », a-t-elle déclaré. « Les consommateurs changent de comportement et ils ne s’étendent pas de la même manière que vous l’avez toujours vu il y a des années et des années. Nous voyons en fait que le consommateur a beaucoup de place dans ce qu’il peut se permettre d’acheter et ce qu’il achète. »