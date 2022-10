La pénurie de gaz en Europe, un “risque sans précédent”

L’Europe est confrontée à des “risques sans précédent” pour ses approvisionnements en gaz naturel cet hiver après que la Russie a coupé la plupart des expéditions par gazoduc et pourrait se retrouver en concurrence avec l’Asie pour le gaz liquide déjà rare et coûteux qui arrive par bateau, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie.

L’AIE, basée à Paris, a déclaré dans son rapport trimestriel sur le gaz publié lundi que les pays de l’Union européenne devraient réduire leur consommation de 13% au cours de l’hiver en cas de coupure complète de la Russie au milieu de la guerre en Ukraine. Une grande partie de cette réduction devrait provenir du comportement des consommateurs, comme baisser les thermostats de 1 degré et ajuster les températures des chaudières ainsi que la conservation industrielle et des services publics, a déclaré le groupe.

L’UE a convenu vendredi d’imposer une réduction de la consommation d’électricité d’au moins 5 % pendant les heures de pointe.

Juste un filet de gaz russe arrive toujours dans des pipelines à travers l’Ukraine vers la Slovaquie et à travers la mer Noire à travers la Turquie vers la Bulgarie. Deux autres routes, sous la mer Baltique vers l’Allemagne et via la Biélorussie et la Pologne, ont été fermées.

Un autre danger dans l’étude était une vague de froid à la fin de l’hiver, ce qui serait particulièrement difficile car les réserves de gaz souterraines coulent plus lentement à la fin de la saison en raison de moins de gaz et d’une pression plus faible dans les cavernes de stockage. L’UE a déjà rempli son stockage à 88 %, devant son objectif de 80 % avant l’hiver. L’AIE a supposé que 90% seraient nécessaires dans son scénario de coupure russe.

Les entreprises en Europe ont déjà réduit leur consommation de gaz naturel, parfois simplement en abandonnant des activités à forte intensité énergétique telles que la fabrication d’acier et d’engrais, tandis que les petites entreprises comme les boulangeries ressentent une forte compression de leurs coûts.

Les prix élevés du gaz, qui est utilisé pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et une multitude de procédés industriels, se traduisent par une inflation record de 10 % dans les 19 pays membres de l’UE qui utilisent l’euro et sapent tellement le pouvoir d’achat des consommateurs que les économistes prédisent une récession à la fin de cette année et au début de la prochaine.

Les gouvernements et les services publics européens ont comblé une grande partie du déficit russe en achetant des approvisionnements coûteux en gaz naturel liquéfié, ou GNL, qui provient par bateau de pays tels que les États-Unis et le Qatar et en obtenant un approvisionnement accru en gazoduc de la Norvège et de l’Azerbaïdjan.

L’objectif est d’empêcher que les niveaux de stockage ne chutent à un point tel que les gouvernements doivent rationner le gaz aux entreprises. Selon l’AIE, le stockage de gaz doit rester au-dessus de 33 % pour un hiver sûr, tandis que des niveaux inférieurs risquent de provoquer des pénuries en cas de vague de froid tardive.

Des niveaux plus bas rendraient également plus difficile pour l’Europe de recharger le stockage l’été prochain, tandis que des réserves plus élevées issues de la conservation contribueraient à faire baisser des prix extrêmement élevés.

Les dirigeants européens affirment que la réduction du gaz russe est un chantage énergétique visant à faire pression sur les gouvernements pour leur soutien à l’Ukraine et les sanctions contre Moscou.

Depuis que la Russie a interrompu ce mois-ci les flux du gazoduc Nord Stream 1 passant sous la mer Baltique vers l’Allemagne, celui-ci et le parallèle Nord Stream 2 – construit mais jamais exploité après que l’Allemagne a refusé de le certifier – ont été endommagés par des explosions sous-marines selon les gouvernements européens. sont des sabotages.

La demande de gaz liquéfié a fait grimper les prix et resserré l’offre au point que les pays les plus pauvres d’Asie ne peuvent pas se le permettre. Le Bangladesh connaît des pannes d’électricité généralisées, tandis que le Pakistan fait face à des pannes continues et a introduit des heures de travail réduites pour les magasins et les usines afin d’économiser l’électricité.

“La concurrence interrégionale dans l’approvisionnement en GNL pourrait créer des tensions supplémentaires, car des besoins européens supplémentaires exerceraient une pression accrue sur les autres acheteurs, en particulier en Asie, et à l’inverse, des vagues de froid en Asie du Nord-Est pourraient limiter l’accès de l’Europe au GNL”, a déclaré l’agence.

La crise du gaz en Europe a également privé les pays asiatiques du nombre limité de terminaux flottants de regazéification, qui devaient jouer un rôle majeur dans les importations de GNL en Asie du Sud-Est. L’Europe a sécurisé 12 des navires et en prévoit neuf autres.