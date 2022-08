La pénurie de gaz atteint Kelowna – Kelowna Capital News

Une station à Richter et Harvey est complètement en panne d’essence

Petro chez Richter et Harvey est scotché et en panne d’essence (Nicole Bellrose)

Les pénuries de gaz ont atteint Kelowna.

Petro Canada à la rue Richter et à l’avenue Harvey a ses pompes scellées et ses panneaux de signalisation.

La station est en rupture de stock régulière, plus et super propre.

Vernon, Penticton, Salmon Arm et plusieurs autres collectivités de la Colombie-Britannique connaissent également des pénuries de carburant.

Petro chez Richter et Harvey est scotché et en panne d’essence (Nicole Bellrose)

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Prix ​​​​de l’essenceKelownaopétrole et gaz