La pénurie de diesel aux États-Unis s’aggrave

Les approvisionnements américains en carburant sont au plus bas depuis 14 ans dans un contexte d’interdiction des importations en provenance de Russie, ce qui laisse présager de nouvelles flambées des prix

Les pénuries de diesel aux États-Unis se propagent le long de la côte Est dans un contexte d’interdiction des importations en provenance de Russie, faisant craindre de nouvelles flambées des prix du carburant alors que les consommateurs se préparent à la saison de chauffage hivernale.

Mansfield Energy, l’un des principaux distributeurs de carburant du pays, a institué mardi des mesures d’urgence et averti ses clients que les transporteurs étaient obligés de visiter plusieurs terminaux dans certains cas pour s’approvisionner, retardant les livraisons. Les pénuries s’étendant du nord-est au sud-est, la société a conseillé aux clients de donner un préavis de 72 heures pour leurs commandes afin d’éviter d’avoir à payer des prix supérieurs au marché.

“Dans de nombreuses régions, les prix réels du carburant sont actuellement supérieurs de 30 à 80 centimes à la moyenne affichée sur le marché, car l’offre est restreinte”, a déclaré Mansfield, qui livre plus de trois milliards de gallons de produits pétroliers par an. Les fournisseurs à coût relativement bas étant à court de diesel, les distributeurs sont obligés de s’approvisionner auprès de sources à coût plus élevé, ce qui entraîne des écarts de prix inhabituellement larges.

Lire la suite Les prix du diesel menacent la récession mondiale – Bloomberg

L’avis de Mansfield est intervenu six jours seulement après que le directeur du Conseil économique national des États-Unis, Brian Deese, a déclaré à Bloomberg News que l’approvisionnement en diesel était “Inacceptablement bas” et que l’administration du président Joe Biden avait “toutes les options” sur la table pour réduire les prix. Cependant, comme Bloomberg et d’autres médias l’ont noté, il n’est pas clair comment ces options apporteraient un soulagement à long terme.

Les approvisionnements en diesel en Nouvelle-Angleterre, la région des États-Unis la plus dépendante des carburants distillés pour le chauffage, auraient diminué à environ un tiers des niveaux normaux pour cette période de l’année. À l’échelle nationale, les États-Unis ne disposent que de 25 jours d’approvisionnement en diesel, le niveau le plus bas depuis 2008.

Deese a déclaré à Bloomberg que les États-Unis pourraient exploiter leur réserve de mazout domestique du nord-est, qui contient un million de barils de diesel pour une utilisation d’urgence. Mais, comme l’a noté le Washington Post, la demande de carburant est si élevée dans le nord-est que ces réserves seraient épuisées en moins de six heures. La Maison Blanche a également envisagé d’interdire ou de restreindre les exportations de carburants raffinés – une stratégie qui, selon les groupes commerciaux de l’industrie, se retournerait contre elle.

Lire la suite Les États-Unis avertis des coupures de courant hivernales – WSJ

“Interdire ou limiter l’exportation de produits raffinés réduirait probablement les niveaux de stocks, réduirait la capacité de raffinage nationale, exercerait une pression à la hausse sur les prix du carburant à la consommation et aliénerait les alliés américains en temps de guerre”, l’American Petroleum Institute et les fabricants américains de carburant et de produits pétrochimiques ont déclaré plus tôt ce mois-ci dans une lettre adressée à la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm.

Les pénuries exposent également les États-Unis au risque de nouvelles flambées des prix en cas de rupture d’approvisionnement, comme une panne de raffinerie. Des prix plus élevés du carburant se répercuteraient sur l’économie américaine, car les 18 roues et autres véhicules à moteur diesel transportent environ 70% du tonnage de fret du pays.

Les prix du diesel se situent actuellement en moyenne à près de 5,32 dollars le gallon à l’échelle nationale, en baisse de 8,6 % par rapport au niveau record de juin, selon le club automobile AAA. En comparaison, le prix moyen de l’essence a chuté de 25 % par rapport à son niveau record à 3,76 $ le gallon. Les prix du diesel ont augmenté de 47 % par rapport à il y a un an.

LIRE LA SUITE: La Russie sanctionne la pénurie de diesel dans l’UE – Bloomberg