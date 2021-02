La pénurie de créneaux de livraison fait chuter Ocado dans le classement des supermarchés en ligne

Un manque de créneaux de livraison a fait chuter Ocado dans le classement des supermarchés du champion des consommateurs Which ?.

Le groupe a interrogé 3000 membres du public sur leurs expériences d’achat en magasin et en ligne au cours de l’année écoulée et a classé les épiciers dans une gamme de catégories, notamment le rapport qualité-prix, la qualité des produits et la disponibilité des créneaux de livraison en ligne.

Bien qu’il ait dominé le classement des achats en ligne l’année dernière, Ocado a glissé au cinquième rang pour ne gagner qu’un classement de deux étoiles sur la disponibilité.

Lequel? a déclaré que le spécialiste en ligne avait eu du mal à répondre à la demande au début de la pandémie et avait été contraint de fermer son application à de nouveaux clients.

Un porte-parole a déclaré qu’il avait «travaillé dur» pour servir ses clients et augmenté sa capacité globale de 30%. Elle a ajouté que trois nouveaux entrepôts devraient ouvrir cette année, ce qui renforcera encore sa capacité à offrir plus d’emplacements.

Sainsbury’s était le mieux classé pour les produits d’épicerie en ligne.

Harry Rose, de Which?, A déclaré: «Les supermarchés en ligne ont été une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes pendant la pandémie, et tandis que Sainsbury’s a relevé le défi en augmentant massivement sa capacité de livraison, la réputation d’Ocado a pris un coup après l’ampleur de la demande l’a empêché accepter de nouveaux clients. »

Aldi a pris la première place pour les achats en magasin, faisant tomber Waitrose du sommet grâce à son excellent rapport qualité-prix. C’est la deuxième fois que le supermarché discount dépasse le Which? classements.