La pénurie de copeaux fait baisser les ventes de GM au troisième trimestre

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré vendredi avoir vendu environ 447 000 véhicules de juillet à septembre, en baisse de 32,8% par rapport à l’année précédente, lorsque les volumes de ventes avaient été déprimés en raison de la pandémie de coronavirus. La baisse a été légèrement plus importante que les attentes des analystes du secteur de 28,9 % et 31,5 %.

DETROIT – Les ventes de véhicules de General Motors aux États-Unis au cours du troisième trimestre ont chuté de plus de 30 % par rapport à l’année dernière, une pénurie continue de puces semi-conductrices ayant interrompu la production de véhicules et réduit les stocks des concessionnaires.

GM a averti les investisseurs le mois dernier que ses volumes de gros en Amérique du Nord seraient en baisse d’environ 200 000 unités au second semestre 2021 par rapport aux six premiers mois de l’année. Il continue de maintenir ses prévisions financières pour l’année, y compris un bénéfice ajusté compris entre 11,5 et 13,5 milliards de dollars, ou 5,40 à 6,40 dollars par action.

Chaque marque du constructeur automobile a enregistré des pertes de ventes à deux chiffres au troisième trimestre, entraînées par une baisse de 36,1% pour Chevrolet.

GM prévoit de rattraper le volume perdu au quatrième trimestre, comme Steve Carlisle, président de GM pour l’Amérique du Nord, a déclaré vendredi que la contrainte d’approvisionnement en puces s’améliore.

« Les ruptures d’approvisionnement en semi-conducteurs qui ont affecté nos livraisons en gros et à la clientèle au troisième trimestre s’améliorent », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Alors que nous nous tournons vers le quatrième trimestre, un flux constant de véhicules détenus dans les usines continuera d’être distribué aux concessionnaires, nous redémarrons la production dans les principales usines de crossover et de voitures, et nous attendons avec impatience un environnement d’exploitation plus stable jusqu’à l’automne. «

GM a déclaré que ses ventes globales jusqu’en septembre étaient au même niveau qu’il y a un an, à environ 1,8 million d’unités. Les ventes des marques de GM sont toutes en hausse pour l’année de Chevrolet, qui est en baisse de 5,6% Buick a augmenté de 27,4%, GMC de 8% et Cadillac de 10,8%, selon GM.

GM est parmi les premiers grands constructeurs automobiles à publier vendredi des ventes au troisième trimestre. Dans l’ensemble, les analystes estiment que les constructeurs automobiles ont vendu moins de 3,4 millions de véhicules, en baisse de 13 à 14 % par rapport à la même période l’an dernier.