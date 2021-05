La pénurie de copeaux durera encore un quart

Xpeng Motors lance la berline P5 lors d’un événement à Guangzhou, en Chine, le 14 avril 2021. Le P5 est le troisième modèle de production de Xpeng et dispose de la technologie dite Lidar.

Le défi est que « la visibilité des approvisionnements en puces est à la minute », a déclaré Gu. « Nous accordons une très très grande attention à la situation. Pour le moment, l’impact est limité et cela se reflète dans nos conseils. »

« Ce que nous avons vu, c’est que cette situation tendue se poursuivra au cours du prochain trimestre environ », a déclaré vendredi Brian Gu, vice-président et président de Xpeng, sur « Squawk Box Asia » de CNBC.

Les constructeurs automobiles du monde entier ont dû réduire leur production en raison d’une pénurie de semi-conducteurs ou de puces. La forte demande d’électronique, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et un incendie majeur dans une usine ont affecté la capacité de l’industrie hautement spécialisée à fabriquer suffisamment de puces.

Xpeng prévoit de livrer entre 15 500 et 16 000 véhicules au deuxième trimestre. La société a déclaré avoir livré 13 340 voitures au cours des trois premiers mois de l’année, dépassant ainsi ses prévisions pour 12 500 voitures.

Le titre est maintenant en baisse de près de 45% pour l’année jusqu’à présent, mais détient toujours des gains de plus de 50% depuis son introduction en bourse en août.

La marge des véhicules, une mesure de la rentabilité, est passée à 10,1% au premier trimestre, contre 6,8% au trimestre précédent. La société a fait état d’une augmentation d’une année sur l’autre de ses pertes nettes, de 786,6 millions de yuans au premier trimestre, contre 649,8 millions de yuans au cours de la même période l’an dernier. Les frais de recherche et développement ont augmenté de 72,2% par rapport à il y a un an pour atteindre 535,1 millions de yuans.

Plus tard cette année, Xpeng prévoit de lancer une deuxième berline électrique, la P5, qui inclut la prise en charge de la dernière version du logiciel de conduite assistée de la start-up.

Gu a déclaré sur CNBC que plus de 25% des clients avaient payé le logiciel de conduite assistée le mois dernier, contre 20% au dernier trimestre. Il s’attend à ce que l’utilisation accrue du logiciel Xpeng et à la baisse des coûts de production des véhicules augmente la marge de l’entreprise dans un proche avenir.

Xpeng a poursuivi ses Les plans d’expansion européenne au premier trimestre en livrant plus de 300 unités de son SUV G3 à la Norvège, selon la société. La start-up avait envoyé 100 des voitures sur le marché en décembre. Xpeng prévoit de commencer à livrer sa berline P7 en Norvège au second semestre.

La concurrence sur ce marché étranger devrait reprendre avec les projets du constructeur chinois de voitures électriques rival Nio d’ouvrir une salle d’exposition et de commencer les livraisons en Norvège plus tard cette année. Les actions de Nio ont chuté de 7,3% jeudi et de près de 36% pour l’année jusqu’à présent.