La pénurie de chauffeurs d’autobus s’améliore, mais les districts scolaires locaux embauchent toujours pour remplir les itinéraires – Shaw Local

Bien que le pire de la pénurie de chauffeurs de bus soit passé pour de nombreux districts scolaires du comté de Kane, les effets persistent avec des itinéraires coupés ou ajustés.

De nombreux districts du comté de Kane et de tout l’État ont perdu des conducteurs au cours des deux dernières années lors de la pandémie de COVID-19.

Dans le district scolaire 302 de Kaneland, la directrice des transports, Karen Smith, a déclaré que le personnel des autobus et des transports n’était toujours pas à pleine capacité pour l’année scolaire en cours.

« Nous n’avons pas de chauffeur affecté à chacun de nos trajets. Nous utilisons régulièrement nos chauffeurs de bus de remplacement », a écrit Smith dans un e-mail. « Nous avons consolidé les itinéraires dans la mesure du possible. De plus, le directeur, l’assistant et les mécaniciens conduiront en cas de besoin.

Smith a déclaré que les pénuries ont obligé les équipes sportives du district à partir tard pour certains événements et compétitions.

La situation des chauffeurs de bus s’est améliorée dans le district 303 de St. Charles. Mais le directeur des communications du district, Scott Harvey, a déclaré qu’ils continuaient d’embaucher des chauffeurs, même avec un personnel à pleine capacité.

“Nous avons actuellement 92 chauffeurs de bus à temps plein et cinq autres en formation”, a-t-il déclaré. “Nous continuons à rechercher de nouveaux chauffeurs, et cela soutiendrait le remplacement, le transport vers des activités parascolaires en cas de besoin.”

La pénurie de chauffeurs de bus s’est également améliorée à Genève, mais le district 304 a encore dû réduire ses itinéraires, a déclaré Mary Dunmead, directrice des transports. Elle a déclaré que le district emploie 70 chauffeurs et moniteurs de bus, mais continuera à en embaucher davantage.

« Nous avons assez [drivers] pour commencer l’année scolaire, afin que nous n’ayons pas de pénurie de personnel », a-t-elle déclaré. “Cela étant dit, ce que nous avons fait, c’est combiner les itinéraires.”

Anderson a déclaré que le district avait aidé First Star et Illinois Central à annoncer des postes et que les deux sociétés avaient ajouté des avantages supplémentaires aux chauffeurs.

“C’était en grande partie [some drivers] avaient des parents âgés ou des beaux-parents dont ils s’occupaient », a-t-elle déclaré. “C’est ce que nous avons vu beaucoup, où ils ne pouvaient tout simplement pas prendre ce risque.”

Le directeur des opérations de Dunmead et du district 101 de Batavia, Mark Anderson, a déclaré que la pénurie de chauffeurs n’était pas aussi grave qu’elle l’était l’année dernière.

“Cette année semble bien meilleure par rapport à ce qu’elle a fait l’an dernier”, a déclaré Anderson.

Batavia sous-traite son transport par bus à First Star pour le transport régulier des élèves et à Illinois Central School Bus pour ses itinéraires d’éducation spéciale, a déclaré Anderson.

“L’année dernière, il y avait une pénurie de chauffeurs pour nous toute l’année”, a-t-il déclaré. “Tous ceux qui travaillaient pour [First Star]la zone de bureau, les mécaniciens de l’atelier, quiconque avait la certification pour conduire un bus conduisait un bus l’année dernière.

Anderson a déclaré que les activités parascolaires étaient les plus touchées.

“Le lycée sort à 14h30, le collège à 15h, le primaire à 15h30”, a-t-il précisé. “Si ces élèves du secondaire ont des activités parascolaires, ils doivent se rendre à un concours… qui a été très retardé.”

Anderson a déclaré que le district avait aidé First Star et Illinois Central à publier des postes et que les deux sociétés avaient ajouté des avantages supplémentaires aux chauffeurs.

Dunmead a déclaré que l’augmentation des efforts de recrutement et la reconnaissance des chauffeurs ont aidé à ramener le personnel à Genève.

«Nous avons fait du recrutement, nous avons toujours, même avant COVID, été très conscients de reconnaître les chauffeurs et le rôle qu’ils jouent dans tout cela, car évidemment vous ne pouvez pas enseigner aux enfants si vous ne pouvez pas les obtenir [to school]”, a déclaré Dunmead.

Smith a déclaré que Kaneland avait également augmenté la publicité et offert plus d’avantages aux conducteurs.

“Nous payons un salaire compétitif et proposons également une assurance maladie lorsqu’un chauffeur est engagé pour plus de 30 heures par semaine”, a déclaré Smith.

Anderson a déclaré que malgré les nouvelles embauches, perdre des conducteurs vétérans familiers avec les itinéraires et les étudiants peut être une perte.

“Une fois que les conducteurs sont sur un itinéraire et qu’ils savent où aller, cela profite à tout le monde”, a-t-il déclaré.