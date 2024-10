La pénurie d’approvisionnement et la lassitude à l’égard des vaccins entraînent de faibles taux de vaccination en Alberta

Les responsables de la santé de l’Alberta tirent la sonnette d’alarme concernant les retards dans la livraison de certains vaccins qui, selon eux, pourraient contribuer à la lassitude à l’égard des vaccins, à un faible taux de vaccination et pourraient exercer une pression inutile sur le système de santé de la province.

Le Association des pharmaciens de l’Alberta affirme que la pénurie affecte particulièrement le vaccin antigrippal à haute dose destiné aux personnes âgées.

« Cela fait maintenant une semaine et demie que je n’ai pas reçu de vaccins à haute dose », déclare le pharmacien Randy Howden du Crowfoot Medicine Shoppe Pharmacy and Compouding Centre, « et nous n’avons aucune idée de la date à laquelle ils arriveront.

« Aujourd’hui, j’ai eu des patients très mécontents du fait que nous ne puissions pas prendre d’autres rendez-vous. Cela me met beaucoup de stress, cela met beaucoup de stress à mes pharmaciens et au reste de mon équipe.

« Nous allons devoir commencer à annuler les rendez-vous pour la semaine prochaine maintenant et je ne veux pas. Cela devient un énorme problème.

Le Services de santé de l’Alberta Le tableau de bord montre que jusqu’à présent cette année, seulement environ six pour cent des Albertains ont été vaccinés contre des maladies comme le COVID, la grippe et le VRS.

Les pharmaciens ont déclaré à Global News que la province avait acheté suffisamment de vaccins contre la grippe et la COVID pour la saison, mais que la distribution a posé un problème, en particulier avec un distributeur. McKessan Canada.

Howden dit qu’il a essayé d’obtenir des réponses sur les raisons de ces retards, mais sans succès jusqu’à présent.

«Nous en sommes actuellement à nos dernières doses de vaccin contre la grippe à haute dose et je ne sais pas du tout quand j’en recevrai davantage», ajoute Howden.

Certains pharmaciens disent avoir eu du mal à obtenir suffisamment de vaccins pour répondre à la demande, notamment ceux contre la grippe pour les personnes âgées.

Contacté par Global News pour s’enquérir des retards, McKessan a déclaré dans un communiqué qu’il y avait eu « un malentendu au début du mois concernant la date de livraison convenue. Dans le même temps, nous connaissons un niveau de demande sans précédent pour les produits réfrigérés, notamment les vaccins saisonniers contre la grippe et le COVID-19.

McKessan insiste sur le fait qu’il s’efforce de résoudre le problème et que les équipes de l’entreprise « font des heures supplémentaires pour garantir que les commandes de vaccins soient exécutées le plus rapidement possible » afin « d’accélérer la livraison des vaccins ».

« Nous sommes en communication étroite avec nos clients et avons pris des mesures immédiates pour remédier à cette situation, notamment en accélérant les délais de commande afin d’accélérer la livraison des vaccins. Nos équipes font des heures supplémentaires pour garantir que les commandes de vaccins soient exécutées le plus rapidement possible », peut-on lire dans le communiqué.

Les spécialistes des maladies infectieuses affirment que les problèmes de livraison de certains vaccins pourraient contribuer à la lassitude face aux vaccins, poussant certaines personnes à renoncer à essayer de les trouver.

Les spécialistes des maladies infectieuses préviennent que si les gens ont du mal à trouver le vaccin ou s’ils doivent se rendre à plusieurs endroits, cela peut entraîner une lassitude accrue face au vaccin et certaines personnes abandonneront tout simplement.

« La fatigue est une chose très réelle et indéniable, mais la réalité est que le virus s’en fiche », déclare le Dr Craig Jenne, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Calgary.

« La réalité est que la COVID a encore tué près d’un millier d’Albertains l’année dernière – près de cinq fois plus que la grippe – et qu’avant la COVID, la grippe était la principale cause de décès par maladie infectieuse au Canada, ces maladies restent donc importantes », ajoute Jenné.

« Plus le taux de vaccination est élevé, moins nous traitons de personnes aux urgences pour toux et reniflements – nous admettons moins de personnes, nous avons moins de personnes dans les unités de soins intensifs – et cela libère des lits pour tout ce que nous devons faire, d’autres soins médicaux. traitements, traitements contre le cancer, chirurgies, ainsi que les urgences et les traumatismes », ajoute Jenne

Les données de l’AHS du 13 au 19 octobre montrent qu’il y a eu 297 hospitalisations pour COVID en Alberta cette année, dont 10 patients en soins intensifs – 20 cas de grippe confirmés en laboratoire – et 12 cas de VRS.