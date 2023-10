La pénurie d’ânes frappe Gaza au milieu des protestations des groupes israéliens de défense des droits des animaux

Le mois dernier, un vendeur de fruits utilise une charrette tirée par un âne dans la ville de Gaza. (Loay Ayyoub pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

JABALIYA, bande de Gaza — Hani al-Nadi n’a plus que son dernier âne. La seule femelle blanche se tenait dans la cour à bétail où il gardait des dizaines d’animaux à la fois ; chaque année, il importait quelque 700 ânes pour répondre à la demande locale. Les ânes sont partout à Gaza. L’embargo économique imposé par Israël depuis plus de 15 ans limite l’approvisionnement en camions et en carburant, de sorte que les habitants de Gaza se sont tournés vers des charrettes à âne pour transporter leurs produits, matériaux de construction, débris de bombes et ordures. Même dans le centre de la ville de Gaza, des centaines de charrettes ajoutent au trafic chaotique un embouteillage digne du XIXe siècle.

Mais aujourd’hui, disent al-Nadi et d’autres marchands de bétail, les ânes sont difficiles à trouver, conséquence du même type de contrôle économique israélien qui en a fait une telle popularité.

Un âne tire une charrette remplie de fruits dans une rue animée de la ville de Gaza. (Vidéo : Steve Hendrix)

Le changement a commencé en décembre 2021, lorsqu’al-Nadi est allé approuver l’arrivée de 30 ânes expédiés d’Israël. Un agent agricole de l’Autorité palestinienne a annoncé la nouvelle : « Ils m’ont dit qu’Israël avait décidé qu’il était désormais interdit d’importer des ânes à Gaza », a-t-il déclaré.

Les responsables israéliens, lui a-t-on dit, agissaient à la demande des groupes de protection des animaux après s’être plaints des mauvais traitements généralisés infligés aux ânes à Gaza – notamment des conteneurs d’expédition surpeuplés, des charges de travail abusives et la malnutrition. Il a appelé son revendeur dans le nord d’Israël, Tzvie Kimelman, qui l’a confirmé.

« Parce que tous ces groupes se sont opposés, ont fait du bruit et ont touché les gens du gouvernement », a déclaré Kimelman, « ils ont interrompu le transfert des ânes ».

« La moitié de mon activité a disparu », a expliqué al-Nadi, qui négocie également du bétail.

Les tensions « commencent à monter » à Gaza alors que les craintes d’un nouveau conflit augmentent

Israël contrôle la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza depuis que le groupe militant du Hamas a pris le pouvoir ici en 2008. Ce territoire de 140 milles carrés, qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens, est l’un des plus pauvres et densément peuplés. enclaves dans le monde.

Al-Nadi a déclaré que le marché des ânes à Gaza s’est détraqué, le prix d’un seul animal ayant grimpé à près de 1 000 dollars – les mettant hors de portée de la plupart des vendeurs et transporteurs qui en dépendent.

« La demande a désormais doublé », a déclaré Omar Akal, 44 ans, qui élève des ânes, des chameaux et d’autres animaux dans le nord de Gaza. « Je dois dire ‘non’ aux gens tout le temps. »

Un âne et son poulain dans une étable au nord de Gaza. (Vidéo : Steve Hendrix)

Ses 15 jennies et un valet font de lui le plus grand éleveur d’ânes de l’enclave. Mais les 10 à 12 poulains qu’ils produisent chaque année sont loin de remplacer les animaux qui traversaient autrefois la frontière.

« Un jour, il n’y aura plus d’ânes à Gaza », a déclaré al-Nadi.

Cela marquerait un changement important ici, où les créatures trapues, musclées et souvent très bruyantes font depuis longtemps partie du paysage surpeuplé.

Les animaux ont une histoire colorée à Gaza, et aussi une histoire en noir et blanc : en 2009, les gardiens du zoo ont peint des rayures noires sur des ânes blancs pour remplacer les zèbres qu’ils n’avaient pas pu importer.

Certains chariots du marché – vendant des dattes, des bananes et des figues – sont équipés d’auvents et garnis de franges, les ânes étant harnachés de perles. Certains transportent les enfants à l’école ou les familles à la plage. La plupart des chariots sont remplis de sable, de sacs de ciment ou de balles de bouteilles en plastique.

Tous partagent des voies de circulation et des places de stationnement avec les Mercedes, les Kia et les Toyota. Il n’est pas rare de voir de jeunes garçons conduire les charrettes et fouetter les ânes avec des bâtons ou des tuyaux.

« J’ai été choquée quand j’ai vu combien d’ânes se trouvaient ici dans la ville », a déclaré Rana Batrawi, une artiste gazaouie revenue dans l’enclave après avoir vécu plusieurs années en Arabie Saoudite. « Je m’inquiète de la façon dont ils travaillent dur, mais ils font partie intégrante de la façon dont je vois Gaza. »

Un âne tire une charrette au milieu de la circulation dans le centre de la ville de Gaza. (Vidéo : Steve Hendrix)

Tout le monde n’apprécie pas les ânes, considérés par beaucoup comme un symbole de pauvreté et de répression. Les conducteurs expriment clairement leur frustration et les piétons ont encore une chose à surveiller.

« Je fais toujours très attention où je mets les pieds », a plaisanté Batrawi. « Mais c’est une façon pour les gens de survivre avec ce qui est disponible. »

Ehab Marzouq, 22 ans, vendait récemment des aubergines et des melons à un carrefour de la ville de Gaza, sa charrette tirée par l’âne d’un cousin. Son animal, qu’il possède depuis sept ans, était malade et était hébergé chez un vétérinaire. Il ne peut pas se permettre de le remplacer.

« Le prix est terrible maintenant », a-t-il déclaré. « Nous gagnons à peine un revenu chaque jour, mais c’est mieux que rien. »

Le gouvernement compte sur les animaux pour combler les lacunes de sa propre flotte de véhicules. Les chariots constituent la première ligne de collecte des débris après les attaques aériennes périodiques de l’armée israélienne. Pour 6 dollars le chargement, ils transportent les décombres des bâtiments effondrés vers des usines de recyclage.

Et la moitié de la collecte municipale des ordures de l’enclave est effectuée par des propriétaires d’ânes sous contrat, a déclaré Abdraheem Abu Qomboz, directeur du département de la santé et de l’environnement de la ville de Gaza. Plus de 900 d’entre eux collectent les déchets solides de Gaza et les transportent vers des stations de transfert, payés 300 dollars pour des journées de sept heures. Sans eux, la collecte submergerait les 120 camions du gouvernement, dont la plupart datent de plusieurs décennies, a-t-il déclaré.

« Ils travaillent une journée et restent dans le magasin pendant deux jours », a expliqué Abu Qomboz. « Israël nous empêche d’avoir des bulldozers et des camions compacteurs, et maintenant ils nous empêchent d’avoir des charrettes tirées par des ânes. »

Une charrette tirée par un âne nettoie une rue et ramasse les déchets dans la ville de Gaza. La moitié de la collecte des déchets de l’enclave est effectuée par les propriétaires d’ânes. (Vidéo : Steve Hendrix)

La politique israélienne en matière d’ânes est vague, conforme aux règles en constante évolution régissant la frontière avec Gaza. Plus tôt ce mois-ci, Israël a bloqué toutes les expéditions en provenance de l’enclave pendant quatre jours après avoir découvert des matières explosives introduites clandestinement dans un chargement de jeans.

L’unité militaire israélienne chargée de contrôler les importations et les exportations, la COGAT, n’a pas officiellement répertorié les ânes avec d’autres produits interdits, tels que certains engrais et batteries. Il a déclaré dans une déclaration au Washington Post que toute demande d’importation « recevrait un examen approprié ». L’unité n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé quand les derniers permis d’importation avaient été approuvés.

Kimelman, le marchand de bétail israélien, a déclaré que lui et d’autres marchands ont récemment conclu un accord pour reprendre les ventes, mais qu’il n’y a désormais presque plus d’ânes à expédier et aucun que les Gazaouis ne puissent se permettre.

La campagne en faveur du bien-être animal, dans le cadre de laquelle des groupes israéliens achètent des ânes pour les maintenir hors du marché, a pratiquement éliminé ce commerce, a-t-il déclaré. « C’est comme un produit qui aurait disparu des rayons. »

Ofer Storch, un avocat de Recommencement, un groupe de sauvetage d’ânes, a déclaré que ce n’était pas son organisation qui avait persuadé le gouvernement de bloquer les exportations vers Gaza. « J’aurais aimé que nous ayons cette influence », a-t-il déclaré.

Mais le groupe s’est efforcé de mettre fin au commerce des ânes en Israël et dans les territoires palestiniens en raison de leur traitement souvent « horrible », a-t-il déclaré. Starting Over a acheté et sauvé des centaines d’ânes sous-alimentés, surmenés, battus et transportés dans des conditions inhumaines, notamment dans le coffre des voitures.

« Je suis désolé pour les habitants de Gaza, mais ils peuvent élever tous les ânes dont ils ont besoin s’ils prennent soin de ceux qu’ils ont », a déclaré Storch.

Al-Nadi a nié que les ânes soient régulièrement maltraités à Gaza, affirmant qu’ils sont trop précieux pour leurs propriétaires. Mais d’autres reconnaissent que les mauvais traitements sont courants.

Depuis que les animaux ont cessé d’arriver d’Israël, Akal a développé son activité d’élevage en achetant des ânes malades et malnutris, en les soignant et en les revendant aux ouvriers.