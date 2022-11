La pénurie d’analgésiques pour enfants envahit les urgences – mais il existe des solutions, selon les médecins

Après des mois à regarder ses tout-petits souffrir de fièvre après fièvre – avec un accès limité aux médicaments contre la douleur et la fièvre – cela est devenu presque insupportable, dit Washim Ahmed.

“C’est absolument dévastateur de voir que votre enfant souffre et que vous êtes complètement impuissant”, a déclaré Pickering, en Ontario, père de deux enfants.

Alors que la saison du rhume et de la grippe bat son plein à travers le pays et que de nouvelles variantes de COVID apparaissent dans le monde, de nombreux parents partagent la frustration d’Ahmed, car les médicaments pédiatriques anti-douleur et anti-fièvre contenant de l’acétaminophène et de l’ibuprofène sont devenus d’autant plus rares après six mois Pénurie pancanadienne.

Une combinaison de facteurs a créé la pénurie, selon les informations des épidémiologistes, des médecins des urgences et des responsables de Santé Canada : un manque d’ingrédients bruts pour fabriquer les médicaments s’est combiné à une augmentation des virus respiratoires alimentée par les mesures COVID assouplies. Et les achats de panique épuisent les stocks dès qu’ils arrivent, disent les pharmaciens à CBC.

La solution vers laquelle certains parents se tournent est la salle d’urgence : un endroit où les médecins disent que les familles passent des heures à attendre d’être vues pour des rhumes et des virus afin de pouvoir obtenir des analgésiques pédiatriques que l’on trouve habituellement sur les tablettes des pharmacies.

Ahmed donne à son fils Barraz Wahaj Ahmed des médicaments récupérés dans une pharmacie de Detroit. Il est photographié ici avec sa femme Bushra Mahdi dans leur Pickering, Ont. domicile. (Pelin Sidki/Nouvelles de CBC)

Plus de visites à l’hôpital

Dans le cas d’Ahmed, sa famille a vu une augmentation des visites à l’hôpital jusqu’à ce qu’il puisse s’approvisionner en médicaments pendant son séjour aux États-Unis.

“Nous avons eu au moins six visites à l’hôpital cette année avec mes enfants”, a déclaré Ahmed, qui a déclaré que la situation s’était aggravée après que son enfant de trois ans soit allé à l’école maternelle et ait ramené des infections à la maison.

Ainsi, pendant son séjour à Detroit, Ahmed a fait le plein d’analgésiques pour enfants dans une pharmacie bien approvisionnée, rapportant plus à la maison pour d’autres familles. Lorsqu’il a proposé de partager les médicaments avec d’autres parents désespérés, il a déclaré qu’une personne avait conduit plus d’une heure – depuis Oakville, en Ontario. – pour obtenir une bouteille.

Le Canada fait face à une pénurie de médicaments pour enfants et de l’ingrédient brut pour les fabriquer depuis six mois, malgré des étagères pleines aux États-Unis. Certaines pharmacies gardent maintenant les produits derrière le comptoir et limitent les achats. (Yvette Brend/CBC News)

Un peu d’espoir

La pénurie signifie que des mesures préventives comme les vaccinations contre la grippe et le COVID, le port du masque et le lavage des mains sont essentielles, selon les médecins. Mais le Dr Anna Banerji, spécialiste des maladies respiratoires infectieuses chez les enfants et directrice de la santé mondiale et autochtone de l’Université de Toronto, a déclaré qu’elle comprenait que la pénurie créait de l’anxiété chez les parents.

Je pense que cela va être une saison respiratoire difficile”, a-t-elle déclaré. “Nous avons toujours le COVID et nous avons supprimé les mesures de santé publique, et vous avez ces enfants pour la plupart non vaccinés à l’école.”

Mais elle a dit qu’elle espérait que la pénurie serait de courte durée.

“C’est un médicament assez basique – nous aurions pu essayer de le trouver dans d’autres pays.”

Entre-temps, Banerji a déclaré que les parents qui emmènent leurs enfants aux urgences pour obtenir des médicaments contre la douleur et la fièvre exercent un stress supplémentaire sur les salles d’urgence déjà surpeuplées de l’Ontario et augmentent encore les temps d’attente.

Elle et d’autres responsables de la santé exhortent les parents à rechercher des alternatives aux urgences : donner à un enfant des doses adultes fractionnées ou demander à un pharmacien local de créer une forme liquide composée de l’analgésique.

Soyez précis avec les doses, dit le pharmacien

Banerji a déclaré que les gens devraient éviter d’utiliser des médicaments périmés et faire attention en donnant des doses fractionnées. En ce qui concerne l’ibuprofène, la limite qu’un enfant de plus de six mois peut avoir est de 10 milligrammes par kilogramme, ce qui signifie qu’un enfant de 20 kilogrammes peut recevoir une dose de 200 milligrammes d’ibuprofène adulte broyé.

Avec l’acétaminophène, un enfant de plus de six mois peut prendre 10 à 15 milligrammes par kilogramme.

“Si vous en donnez trop, vous pouvez avoir des problèmes avec l’enfant, en particulier avec le foie”, a déclaré Banerji. “Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas donner d’aspirine à un enfant qui a de la fièvre car il peut y avoir une réaction grave, une complication grave.”

Il existe des alternatives pour soulager les enfants atteints de rhume et de grippe, qu’il s’agisse de médicaments composés d’un pharmacien ou de doses fractionnées. (Georges Rudy/Shutterstock)

Se tourner vers un pharmacien est une autre option, à condition qu’il ait les ingrédients et la capacité de composer des médicaments. L’option n’est pas une panacée à long terme à la pénurie; ils jonglent déjà avec les vaccins contre la grippe et le COVID et n’offrent la préparation que dans certains endroits, a déclaré Danielle Paes, pharmacienne en chef de l’Association canadienne des pharmaciens.

“C’est quelque chose dont vous devrez parler à votre pharmacien ou à votre pharmacie locale pour déterminer ce qui est disponible à cet endroit”, a-t-elle déclaré à propos du service de préparation. “Ce n’est pas aussi couramment disponible. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans n’importe quelle pharmacie et avoir ce service disponible, malheureusement.”

Trouver une solution plus rapide

À Ottawa, la pharmacienne Lubna Fawaz a déclaré que le manque d’ingrédients bruts pour fabriquer les médicaments contre la fièvre des enfants a entraîné des pénuries dans son magasin depuis le début du printemps 2022. Elle a essayé de proposer des alternatives, des suppositoires aux composés.

Elle exhorte le gouvernement canadien à trouver une solution rapide, notamment en encourageant davantage la fabrication de produits pharmaceutiques ici.

“C’est en fait difficile, surtout de voir mes enfants sortir des hôpitaux, sortir et avoir besoin de Tylenol”, a déclaré Fawaz, qui ne cesse de vérifier son ordinateur pour plus d’opportunités d’approvisionnement.

“Si je n’ai pas de solutions, ce serait une catastrophe.”

La pharmacienne d’Ottawa Lubna Fawaz affirme que la pénurie d’ingrédients pour les analgésiques pour enfants dure depuis le printemps. (Marina von Stackelberg/CBC)

L’étiquetage ralentit-il la solution ?

Santé Canada dit qu’il a récemment commencé à autoriser l’ibuprofène en provenance des États-Unis spécifiquement pour une utilisation hospitalière et qu’il autorisera bientôt également l’approvisionnement en acétaminophène d’Australie pour une utilisation hospitalière.

Les médicaments importés doivent respecter les normes de santé canadiennes, a déclaré la conseillère médicale en chef de Santé Canada, Supriya Sharma.

Bien que le régulateur examine les propositions de certaines entreprises, Sharma a déclaré que les fabricants doivent montrer “qu’il est identique ou très similaire au produit que nous avons”. [and that it’s] fabriqués dans les conditions appropriées.”

La réglementation exige également que l’étiquetage des produits soit bilingue, ce que Banerji a suggéré pourrait potentiellement être partiellement supprimé compte tenu de l’urgence de la situation.

Il est important d’obtenir ce médicament “essentiel” qui “évite beaucoup de souffrances chez les enfants et beaucoup d’anxiété chez les parents”, a-t-elle déclaré. “Si le processus d’approbation pour le mettre en français est rapide, alors ça va.”

Mais si cela prend des semaines, elle a dit qu’il était temps d’envisager des alternatives, comme un lien vers un site Web pour des informations bilingues ou un dépliant ou un document au comptoir.