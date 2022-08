La pénurie d’agents de sécurité à blâmer pour les retards de plusieurs heures à l’aéroport de Vancouver

L’aéroport international de Vancouver affirme qu’une pénurie inattendue d’agents de sécurité est à l’origine des longues files d’attente à YVR dimanche (28 août).

Il a fallu Twitter peu après 15 heures pour informer les voyageurs des “temps d’attente plus longs que la normale” et leur demander de se présenter au moins trois heures avant leur vol pour s’assurer qu’ils embarquent.

L’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien, qui sous-traite des contrôleurs de sécurité à YVR, a confirmé à Black Press Media qu’elle avait connu un niveau élevé d’absentéisme dimanche. Il a refusé de commenter la fréquence des occurrences du faible niveau de dotation et pourquoi tant d’employés étaient absents.

Les voyageurs à l’aéroport ont fait part de leurs préoccupations, se rendant sur les réseaux sociaux pour publier des photos des lignes et appelant YVR et les compagnies aériennes à s’assurer qu’ils embarquent sur leurs vols.

Salut @WestJet 👋👋… super w / end à YVR mais maintenant pris au piège dans une ligne de sécurité si longue que 40 minutes plus tard, nous venons d’entrer dans le terminal domestique. Si le vol est manqué, quel est le protocole pour rentrer à Calgary ? Dois-je commencer à marcher ?? 😁😉 – Leslie Horton (@global_leslie) 28 août 2022

Des centaines de personnes en ligne de sécurité à l’aéroport de Vancouver. La compagnie aérienne nous a dit que la sécurité était en grève aujourd’hui ? Les fédéraux doivent faire leur putain de travail et résoudre ces problèmes d’aéroport. #cdnpoli pic.twitter.com/JblwIdqwE7 – Lisa Davis (@LisaDavisYYC) 28 août 2022

YVR a déclaré que les longues lignes de sécurité ne sont pas une expérience courante à l’aéroport. Lundi, il a demandé aux voyageurs de se présenter trois heures à l’avance pour les vols internationaux et deux heures avant les vols intérieurs.

Il a également dirigé les voyageurs vers le calculateur de temps d’attente pour le contrôle de sécurité en ligne de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. A partir de 9h30, les temps d’attente sont estimés entre zéro et 25 minutes, avec la file la plus longue au point de contrôle C.

Les temps d’attente sont calculés en suivant le temps écoulé entre la lecture de la carte d’embarquement d’un passager à l’entrée de la ligne de sécurité et sa lecture avant qu’il n’entre dans le processus de contrôle individuel.

