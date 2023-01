La pénurie chronique d’enseignants rend le plan mathématique de Sunak impossible, selon les critiques

Inscrivez-vous pour un résumé complet de toutes les meilleures opinions de la semaine dans notre e-mail Voices Dispatches Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire gratuite Voices

Les experts en éducation et les syndicats affirment que la promesse de Rishi Sunak de faire étudier les mathématiques à tous les élèves jusqu’à l’âge de 18 ans est irréalisable car la pénurie chronique d’enseignants dans la matière est “au point de crise”.

Le gouvernement a raté son objectif de recrutement d’enseignants au cours de sept des huit dernières années, selon les statistiques officielles.

Le Premier ministre a dévoilé son intention de rendre obligatoire en Angleterre l’étude d’une certaine forme de mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans, affirmant que les emplois du futur exigeraient plus de compétences analytiques que jamais.

Il a souligné combien d’autres pays développés, dont le Canada, l’Allemagne et les États-Unis, exigent que les mathématiques soient étudiées jusqu’à 18 ans.

L’ancien chancelier vise à aider les gens à mieux gérer leurs finances personnelles, ainsi qu’à améliorer leurs compétences professionnelles.

Cependant, les critiques affirment que l’incapacité à faire correspondre les augmentations de salaire des enseignants à l’inflation a entraîné une pénurie de personnel.

L’Education Policy Institute a déclaré que les personnes âgées de 16 à 24 ans en Angleterre avaient certains des niveaux de numératie les plus faibles des pays développés.

Mais David Robinson, du groupe de réflexion, a déclaré que le gouvernement devait d’abord remédier au manque d’enseignants de mathématiques qualifiés et augmenter le financement pour les 16-18 ans pour correspondre à celui des enfants des années scolaires 7-11.

“Deuxièmement, toute nouvelle offre de mathématiques doit fonctionner non seulement pour ceux qui étudient au niveau A, mais aussi pour la majorité des étudiants qui étudient des qualifications professionnelles et techniques”, a-t-il déclaré.

“Enfin, de nombreux élèves ne maîtrisent déjà pas les mathématiques à 16 ans et nombre d’entre eux ont encore pris du retard pendant la pandémie. Le gouvernement devra aider ces élèves à combler l’écart avant qu’une expansion majeure après 16 ans puisse être un succès.”

Le Premier ministre Rishi Sunak dit qu’il veut que les enfants apprennent les mathématiques jusqu’à 18 ans (fil de sonorisation)

Ty Goddard, co-fondateur de la Fondation pour l’éducation, qui a conseillé le gouvernement sur la politique de l’éducation, a déclaré: “Avec de réels problèmes de recrutement et de rétention des enseignants, des salaires à la traîne dans l’éducation et des investissements nécessaires dans les bâtiments scolaires, l’annonce des mathématiques ne peut pas être un autre œil -titre accrocheur à la recherche d’un plan cohérent.

“Si l’annonce vise à soutenir le calcul ou même différentes formes de mathématiques jusqu’à 18 ans, il ne peut y avoir de meilleur investissement que dans la main-d’œuvre actuelle et le travail des écoles de sixième et d’enseignement supérieur.”

Cette année, les ministres ont réduit l’objectif de professeurs de mathématiques stagiaires, de 2 800 à 2 040, selon TES magazine.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que le Premier ministre n’avait pas montré la “moindre preuve” de ce que son idée permettrait d’accomplir ou une reconnaissance de la grave pénurie de professeurs de mathématiques “et le plan est donc actuellement irréalisable ”.

“Le système éducatif n’a pas besoin de plus de gadgets politiques ou d’objectifs aléatoires, mais d’investissements sérieux et soutenus dans les écoles et les collèges après une décennie de sous-financement chronique, et d’une stratégie pour remédier aux pénuries d’enseignants qui sont au point de crise.”

Une enquête sur le recrutement des enseignants l’année dernière par le syndicat a révélé que les mathématiques étaient l’une des matières dans lesquelles le recrutement des enseignants était le plus difficile.

M. Barton a déclaré que l’éducation post-16 avait souffert d’un “sous-financement épouvantable” pendant une décennie.

Kevin Courtney, secrétaire général du National Education Union, a déclaré que le Premier ministre ne semblait pas avoir remarqué que les écoles et les collèges n’avaient pas les enseignants pour mettre en œuvre la politique.

“Le gouvernement a réduit le salaire des enseignants chaque année depuis 2010 et les politiques de son gouvernement en matière de recrutement d’enseignants ne recrutent pas suffisamment de professeurs de mathématiques ou d’autres enseignants”, a-t-il déclaré à Radio 4. Le monde en un.

“Ils ont raté leur objectif pour les professeurs de mathématiques au cours de chacune des 12 dernières années malgré la réduction de leur objectif pour les professeurs de mathématiques de 39% depuis 2010. Il est étonnant qu’il pense qu’il peut simplement annoncer cela alors qu’il n’y a pas les ressources pour soutenir ça monte.

Le NEU vote les enseignants en grève pour une augmentation de salaire correspondant à l’inflation.

Le salaire moyen des enseignants est de 42 358 £, selon les chiffres du gouvernement.

“Je pense que le scrutin sera en faveur d’une action revendicative et les commentaires de Rishi Sunak sont susceptibles d’encourager davantage de personnes à voter oui”, a-t-il déclaré.

Bridget Phillipson, porte-parole du Labour pour l’éducation, a déclaré que les enseignants partaient en masse.

“Les travaillistes mettront fin aux allégements fiscaux pour les écoles privées et utiliseront l’argent pour investir dans 6 500 enseignants supplémentaires, y compris des professeurs de mathématiques, afin d’élever les normes dans ce pays”, a-t-elle promis.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le nombre d’enseignants dans le système reste élevé et il y a maintenant plus de 465 000 enseignants travaillant dans des écoles financées par l’État à travers le pays, soit 24 000 de plus qu’en 2010.

«Nos bourses d’études d’une valeur allant jusqu’à 27 000 £ et 29 000 £ non imposables contribuent à encourager les stagiaires talentueux dans des matières clés telles que les mathématiques, la physique, la chimie et l’informatique. Nous offrons une prime de mise à niveau d’une valeur allant jusqu’à 3 000 £ non imposables pour les enseignants de mathématiques, de physique, de chimie et d’informatique au cours des années 1 à 5 de leur carrière.

“Nous décernons les récompenses salariales les plus élevées depuis une génération – 5% pour les enseignants expérimentés et plus pour ceux en début de carrière, y compris une augmentation allant jusqu’à 8,9% du salaire de départ.”