La pente glissante du soda vers la consommation d’alcool chez les enfants

Résumé: Une étude récente souligne un lien potentiel entre la consommation régulière de sodas contenant de la caféine chez les enfants et une probabilité accrue de consommation d’alcool. En étudiant les habitudes de plus de 2 000 jeunes participants, les chercheurs ont découvert un lien entre l’impulsivité et les déficits de mémoire de travail.

L’étude suggère que les buveurs quotidiens de soda pourraient être sur la voie de la consommation de substances, des facteurs neurocomportementaux tels qu’une activité cérébrale réduite dans des régions clés étant des indicateurs significatifs.

Faits marquants:

La consommation quotidienne de sodas contenant de la caféine chez les enfants peut doubler la probabilité de siroter de l’alcool un an plus tard. Les enfants qui boivent fréquemment des sodas présentent une plus grande impulsivité et une moins bonne mémoire de travail, facteurs de risque connus de troubles liés à l’usage de substances. Les buveurs réguliers de soda présentaient une activité cérébrale plus faible dans les zones associées au contrôle des impulsions et à la mémoire de travail lors des tâches cognitives.

La tendance chez les jeunes enfants à boire fréquemment des sodas contenant de la caféine pourrait indiquer un risque plus élevé de consommation d’alcool à l’avenir, suggèrent de nouvelles recherches.

Dans une étude portant sur plus de 2 000 enfants américains, âgés de neuf à dix ans seulement, ceux qui déclaraient boire quotidiennement des sodas contenant de la caféine se sont révélés deux fois plus susceptibles, un an plus tard, de déclarer avoir bu de l’alcool.

Publié dans la revue à comité de lecture Consommation et abus de substancesles résultats de l’étude démontrent également que les buveurs quotidiens de soda caféiné étaient plus impulsifs et avaient une moins bonne mémoire de travail.

Chacune des conclusions a pris en considération d’autres facteurs tels que les antécédents familiaux de consommation de drogues et le faible niveau d’éducation des parents.

Bien que de fortes associations entre la consommation de boissons caféinées et la consommation future de substances aient été bien documentées chez l’adolescence et les adultes, les découvertes de l’équipe coréenne sont les premières à démontrer des résultats similaires chez les jeunes enfants.

Chez les adolescents, des recherches antérieures ont montré que ceux qui boivent régulièrement des boissons énergisantes sont cinq fois plus susceptibles de consommer de l’alcool ou de la marijuana dans un délai d’un à deux ans.

Ce nouvel article a utilisé les données de l’étude ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), la grande étude longitudinale sur le développement du cerveau et la santé des enfants aux États-Unis.

L’équipe d’experts visait non seulement à déterminer s’il existait un lien entre la consommation d’alcool et la consommation de boissons gazeuses contenant de la caféine chez les jeunes enfants, mais également à mieux comprendre la relation entre la consommation de cette boisson et les facteurs de risque bien connus de troubles liés à l’usage de substances, tels qu’une mémoire de travail réduite ( par exemple garder une courte séquence de chiffres dans notre tête pendant quelques minutes) et une impulsivité accrue.

Pour tester ces fonctions cognitives, les enfants ont dû effectuer une série de tâches pendant que leur activité cérébrale était enregistrée. Par exemple, dans une tâche, les participants devaient déterminer si un objet qui leur était présenté était le même que celui montré lors des deux essais précédents.

Les résultats ont montré qu’une impulsivité élevée et une mémoire de travail faible étaient associées de manière significative à la consommation quotidienne de sodas contenant de la caféine.

Il est intéressant de noter que les enfants qui buvaient régulièrement des sodas contenant de la caféine présentaient également une activité cérébrale distincte par rapport à leurs pairs non buveurs.

Par exemple, lors de l’exécution de la tâche de contrôle des impulsions, les buveurs quotidiens ont montré une activité plus faible dans une région du cerveau appelée cortex cingulaire antérieur (ACC). Une activité réduite de l’ACC est fréquemment observée chez les enfants atteints de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances.

Pendant ce temps, lors du test de mémoire de travail, les buveurs quotidiens ont montré moins d’activation dans une région du cerveau appelée gyrus frontal inférieur (IFG), qui fait partie du lobe frontal. Des études antérieures ont montré qu’une activation réduite du cortex frontal est liée à une capacité de mémoire de travail inférieure.

Pris ensemble, ces résultats suggèrent fortement une association entre la consommation quotidienne de soda et une faible mémoire de travail et une impulsivité élevée, qui sont elles-mêmes reconnues comme des facteurs de risque de troubles liés à l’usage de substances.

L’auteur principal Mina Kwon, du Département de psychologie de l’Université nationale de Séoul, explique : « Nos résultats suggèrent que la consommation quotidienne de soda contenant de la caféine chez les enfants est prédictive d’une consommation de substances dans un avenir proche.

“Une explication possible est que les substances contenues dans les sodas caféinés (caféine et sucre) pourraient induire un effet toxicologique sur le cerveau, rendant l’individu plus sensible aux effets renforçants de drogues plus dures comme l’alcool.”

C’est ce qu’on appelle « l’hypothèse de la passerelle », mais une théorie alternative, connue sous le nom d’« hypothèse de responsabilité commune », est également possible.

L’idée derrière cette théorie est que les enfants qui sont naturellement moins capables de réguler leurs impulsions sont plus susceptibles de rechercher et d’essayer des substances comme la caféine dès leur plus jeune âge. Puis, à mesure qu’ils vieillissent et qu’il devient plus facile d’accéder à des substances illicites, ils peuvent évoluer vers des drogues plus dures comme l’alcool.

“La consommation fréquente de soda contenant de la caféine pourrait indiquer un risque plus élevé de commencer à consommer des substances à l’avenir, en raison des facteurs de risque communs entre les deux comportements”, ajoute le professeur Woo-Young Ahn, directeur du laboratoire de sciences cliniques computationnelles au Séoul National. Université.

« Nos résultats ont des implications importantes pour les recommandations de santé publique, car notre étude fournit un nouvel aperçu des corrélats neurocomportementaux de la consommation de sodas contenant de la caféine chez les enfants, ce qui a rarement été évalué.

« Il est donc essentiel d’élaborer des recommandations fondées sur des données probantes concernant la consommation de sodas contenant de la caféine chez les mineurs. Il n’existe pas de consensus sur une dose sûre de caféine chez les enfants, et certains enfants pourraient être plus vulnérables que d’autres aux effets indésirables associés à une consommation fréquente de caféine.

Les limites des résultats de l’équipe incluent un « nombre important » d’échantillons avec des données manquantes, ce qui a conduit à leur exclusion des analyses.

« En conséquence », détaille le document, « il est possible que les données exclues ne manquent pas par hasard, ce qui pourrait influencer nos conclusions.

“Bien que nous ayons soutenu la robustesse de nos principaux résultats en appliquant des méthodes statistiques qui pourraient contrôler d’autres variables confondantes, nous reconnaissons également que plusieurs variables autres que la consommation de soda caféiné peuvent arbitrer la relation entre les facteurs de risque neurocomportementaux et la consommation future d’alcool.”

L’équipe d’experts recommande un « besoin critique » de recherches futures pour déterminer s’il existe une tendance entre la consommation de sodas contenant de la caféine chez les enfants de neuf à 10 ans et leur consommation d’autres substances plus dures à mesure qu’ils vieillissent.

