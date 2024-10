La pensée de groupe médicale rend les gens plus malades, affirment les analystes

Depuis Nouvelles quotidiennes de Heartland

Bien qu’il ait abandonné la course à la présidence en août, Robert F. Kennedy Jr. monte le volume sur la réforme de la politique nationale en matière de soins de santé et de drogue et attire l’attention sur le rôle qu’il pourrait jouer dans une administration en fonction des résultats des élections de novembre. élection.

Kennedy a soutenu l’ancien président Donald Trump, et Trump a laissé entendre qu’il pourrait jouer un rôle dans sa deuxième administration Trump.

Kennedy, qui a fondé le groupe de défense de la sécurité Children’s Health Defense, a récemment révélé la portée de ses recommandations en matière de soins de santé à travers son programme « Make America Healthy Again ». Trump a nommé Kennedy dans son équipe de transition et s’est engagé à établir un groupe d’experts pour travailler avec Kennedy pour enquêter sur l’augmentation des problèmes de santé chroniques et des maladies infantiles aux États-Unis (voir articles connexes, pages 8, 9).

Dans un article d’opinion du 5 septembre dans Le Wall Street Journal, Kennedy a présenté son plan en 12 points Make America Healthy Again. Certaines des idées incluent la réduction des conflits d’intérêts au sein des agences fédérales de santé, la mise en œuvre de plafonds sur les prix des médicaments, l’établissement de normes sur les produits chimiques et les pesticides, l’obligation de suivre des cours de nutrition dans les facultés de médecine, la réorientation de l’argent vers les soins préventifs, la réédition d’une norme présidentielle de condition physique et l’expansion des comptes d’épargne santé.

Franchissement des frontières

Au fil des années, Kennedy n’a pas hésité à exprimer ses opinions, dont beaucoup ont remis en question les positions de longue date de l’establishment de la santé publique sur des questions allant des vaccins et de l’obésité infantile au rôle des grandes sociétés pharmaceutiques.

Les positions de Kennedy dépassent les frontières idéologiques. Son soutien à un système de santé national à payeur unique entre en conflit avec les opinions libérales de la droite, et sa critique de l’intimidation du grand gouvernement aliène la gauche. L’expérience douloureuse du pays avec les mesures prises pour endiguer la propagation du COVID-19 a attiré l’attention sur les opinions de Kennedy en matière de soins de santé à la suite de ses critiques virulentes de ces politiques.

Dans une vaste interview avec Santé préférée magazine en juin, Kennedy a fustigé les confinements et les gens qui, selon lui, en ont profité.

« Les gens qui sont entrés dans la pandémie avec un milliard de dollars, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, les Bloomberg, les Jeffery Bezos, ont augmenté leur richesse en moyenne de 30 pour cent », a déclaré Kennedy à la publication.

« Les confinements ont été un cadeau pour eux, les super-riches », a déclaré Kennedy. « Jeffery Bezos, l’homme le plus riche ou le deuxième plus riche du monde, a réussi à fermer tous ses concurrents, 3,3 millions d’entreprises, puis à nous donner une formation de deux ans sur la manière de ne plus jamais utiliser un point de vente dans notre pays. vies. Quarante et un pour cent des entreprises appartenant à des Noirs ne rouvriront jamais. Et il a joué un rôle déterminant car il censurait les livres critiquant les confinements, y compris celui que j’avais écrit.

Avantage privilégié

Les critiques de Kennedy séduisent Craig Rucker, président du Comité pour un avenir constructif (CFACT).

« Kennedy, de par son nom de famille, est un initié, mais ses opinions peu orthodoxes font de lui un outsider provocateur », a déclaré Rucker. « L’établissement public de santé, contre lequel il s’insurge depuis des années, a lamentablement échoué pendant la pandémie de coronavirus. Les liens entre le HHS et les grandes sociétés pharmaceutiques sont bien trop étroits et nous avons de bonnes raisons de croire que la santé publique en souffre. Un esprit libre comme le sien pourrait être exactement ce que le médecin lui a prescrit.

Appel à la réforme du NIH

Faisant écho à ses critiques sur la réponse à la pandémie, Kennedy affirme vouloir remanier les agences fédérales de santé, en commençant par les National Institutes of Health (NIH).

Le NIH a supprimé l’utilisation de l’ivermectine et de l’hydroxychloroquine pendant les premiers stades de la pandémie, en faveur, d’abord, du remdesivir et plus tard des vaccins COVID grâce à une autorisation d’utilisation d’urgence, affirme Kennedy. Déclarant que le NIH « a été transformé en incubateur pour l’industrie pharmaceutique », Kennedy recommande de supprimer une grande partie du financement du NIH pour la virologie.

« Cela s’est éloigné d’une science rigoureuse et fondée sur des preuves, d’une médecine fondée sur des preuves, pour entrer dans une sorte de monde magique », a déclaré Kennedy. Santé préférée. « Il faut réimposer la discipline scientifique à l’ensemble du domaine de la virologie. Nous devrions financer l’étude de l’étiologie des maladies chroniques dans nos universités.

Changement de concentration

Kennedy a également beaucoup parlé des maladies chroniques de l’enfance, dont certaines qu’il a attribuées aux vaccins. Kennedy a appelé à les autorités de santé publique doivent délaisser les maladies infectieuses telles que la COVID-19 et la grippe pour se concentrer davantage sur le diabète, l’obésité, les toxines environnementales et d’autres préoccupations à plus long terme.

Kennedy a également cité l’élevage industriel à grande échelle et les aliments transformés comme contribuant aux problèmes de santé du pays.

Peter Pitts, président et co-fondateur du Center for Medicine in the Public Interest, affirme que Kennedy apporte une nouvelle perspective aux débats sur la santé publique.

« Le penchant de RFK Jr. à ne pas prendre les choses au pied de la lettre pourrait grandement contribuer à forcer les agences gouvernementales de santé publique à argumenter au nom de leurs convictions plutôt que de simplement s’appuyer sur une défense ‘parce que je l’ai dit' », a déclaré Pitts. .

Des approbations surprenantes

Le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, un républicain, a salué les efforts de Kennedy dans un éditorial du 26 septembre pour Fox Nouvelles.

« Le rôle des grandes entreprises alimentaires, tout comme celles des grandes sociétés pharmaceutiques, est de donner la priorité à leurs profits plutôt qu’à notre santé », a écrit Miller. « Je soutiens avec enthousiasme la campagne de RFK Jr. visant à responsabiliser ces industries en réformant nos systèmes d’approbation et de brevetage des aliments et des médicaments. En cela, il est particulièrement qualifié: l’industrie pharmaceutique, qui pèse 1,700 milliards de dollars, l’a injustement calomnié pendant des décennies, et il reste fort.»

Dans une décision qui a fait sourciller, Robert Redfield, qui a dirigé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sous Trump de 2018 à 2021, a soutenu les efforts de réforme de Kennedy dans un Semaine d’actualités éditorial en septembre.

« Si le prochain président donne la priorité aux National Institutes of Health (NIH) pour identifier les expositions qui contribuent à l’augmentation des maladies chroniques chez les enfants, nous découvrirons enfin et mettrons fin à ce qui détruit lentement nos enfants », a écrit Redfield.

Bonner Russell Cohen, Ph.D., ([email protected]) est chercheur principal au Centre national de recherche sur les politiques publiques.

