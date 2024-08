18 août — WILKES-BARRE — Tenant une promesse de campagne clé, l’administration Shapiro-Davis augmente le montant que le Commonwealth dépense auprès des petites entreprises diversifiées (SDB) et établit un nouveau record en 2023-24, avec près de 700 millions de dollars versés aux fournisseurs et aux contrats avec les SDB et les entreprises commerciales vétérans (VBE) au cours du dernier exercice.

« Le gouverneur Josh Shapiro et moi-même reconnaissons que les petites entreprises et les entreprises de petite taille et diversifiées sont l’épine dorsale de notre économie et le cœur battant des communautés du Commonwealth », a déclaré le lieutenant-gouverneur Austin Davis, qui préside le Pennsylvania Advisory Council for Inclusive Procurement (PACIP). « Lorsque nous avons pris nos fonctions, nous nous sommes engagés à accroître et à ouvrir de nouvelles portes d’opportunités pour que ces entreprises puissent concourir pour – et remporter – des contrats d’État. Je suis ravi de voir que nos efforts portent déjà leurs fruits, mais il reste encore beaucoup à faire, alors que nous travaillons à élargir les opportunités économiques et à aider les familles de Pennsylvanie à créer une richesse générationnelle. »

Le Département des services généraux (DGS), qui gère tous les achats et contrats de l’État, a annoncé que le Commonwealth a dépensé 691 millions de dollars auprès des SDB et des VBE au cours de l’exercice 2023-24, soit une augmentation significative par rapport aux 562 millions de dollars dépensés en 2022-23.

Cet investissement record comprend une augmentation des dépenses auprès des entreprises appartenant à des Noirs et à des Latinos, passant de 104 millions de dollars en 2021-22 à 136 millions de dollars en 2022-23.

Au cours de l’année écoulée, l’administration Shapiro-Davis a pris les mesures suivantes pour élargir les opportunités et améliorer le processus d’approvisionnement pour les petites entreprises en Pennsylvanie :

—Lancement d’une initiative visant à soutenir les petites entreprises basées en Pennsylvanie en leur achetant davantage de produits via Amazon Business.

—Création d’un programme Mentor-Protégé pour aider les petites entreprises à concourir aux opportunités de contrats du Commonwealth.

— Formulaires d’enregistrement d’entreprise mis à jour du Département d’État, afin de collecter davantage d’informations et de partager ces informations avec le DGS si une entreprise est considérée comme une petite entreprise, une petite entreprise diversifiée ou une entreprise de vétérans.

—La définition d’une petite entreprise du Commonwealth a été élargie pour s’aligner sur la définition de la Small Business Administration des États-Unis et permettre à davantage d’entreprises d’y prétendre.

— Mise en œuvre d’une politique de paiement rapide, de sorte que les sous-traitants doivent désormais être payés dans les 10 jours suivant la réception du paiement de l’État par l’entrepreneur principal.

—Réduction du temps nécessaire à la DGS pour certifier une petite entreprise.

En septembre 2023, le gouverneur Josh Shapiro a signé le décret créant le PACIP, un conseil de 16 membres qui conseille les agences du Commonwealth sur les moyens de rendre les opportunités de passation de marchés publics plus inclusives. Le lieutenant-gouverneur a convoqué le conseil pour sa première réunion en décembre 2023 et a organisé des réunions trimestrielles depuis lors.

Casey cite des progrès pour réduire les coûts, créer des emplois, investir dans la fabrication et l’énergie propre

Le sénateur américain Bob Casey, démocrate de Scranton, a publié cette semaine une déclaration à l’occasion du deuxième anniversaire de la loi sur la réduction de l’inflation, une loi historique visant à réduire les coûts des soins de santé et de l’énergie pour les familles et à stimuler la production d’énergie propre.

« Cette loi qui change la donne investit dans le Commonwealth, réduisant les coûts pour les familles de Pennsylvanie », a déclaré Casey. « Des soins de santé aux factures d’électricité, les Pennsylvaniens dépensent moins pour leurs besoins quotidiens. Je me suis battu pour que cette loi permette aux Pennsylvaniens de garder l’argent durement gagné dans leurs poches, et je continuerai à me battre pour réduire les coûts. »

Le sénateur Casey a déclaré qu’il avait parcouru le Commonwealth pour réaliser des investissements cruciaux en Pennsylvanie, rendus possibles par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Il a visité des entreprises et des régions qui sont sur le point de bénéficier de coûts réduits, de crédits d’impôt et d’investissements.

Il a déclaré qu’il continuait également à faire pression sur l’administration pour garantir que la Pennsylvanie puisse bénéficier de subventions supplémentaires, de crédits d’impôt et d’autres opportunités.

En tant que président du Comité spécial du Sénat américain sur le vieillissement, Casey s’est battu pour donner à Medicare le pouvoir de négocier les prix des médicaments sur ordonnance. Cette semaine, Medicare a réussi à négocier une baisse des coûts de 10 médicaments supplémentaires. La loi de Casey sur la réduction des primes Medicare et des coûts des médicaments sur ordonnance, incluse dans l’IRA, a étendu l’aide au partage des coûts pour les personnes à faible revenu bénéficiant de Medicare, a plafonné les frais annuels à la charge des patients et a abaissé le prix de l’insuline à 35 dollars par mois.

De plus, les personnes âgées ont droit à des vaccins essentiels gratuits.

Casey a travaillé sans relâche pour que le Commonwealth puisse continuer à être un leader dans le secteur manufacturier, tout en protégeant l’environnement. Il s’est battu pour inclure des dispositions dans la loi sur l’énergie propre visant à stimuler la production nationale, en accordant un crédit d’impôt supplémentaire aux entreprises qui utilisent de l’acier, du fer et des produits manufacturés américains.

L’État annonce 7,1 M$ d’investissements pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques

Le ministère des Transports de Pennsylvanie (PennDOT) a annoncé cette semaine 7,1 millions de dollars d’investissements pour le premier cycle de financement de l’infrastructure nationale des véhicules électriques (NEVI) du gouvernement fédéral.

Ce financement représente une nouvelle étape dans l’engagement de l’administration Shapiro à lutter contre le changement climatique et à offrir aux voyageurs des options de transport plus propres, plus sûres, plus abordables et construites par les Pennsylvaniens.

« Avec chaque investissement dans les infrastructures pour véhicules électriques, nous rendons les options de transport propres plus accessibles aux Pennsylvaniens », a déclaré Mike Carroll, secrétaire du PennDOT. « Ces subventions nous aideront à passer à la prochaine phase de déploiement des véhicules électriques. »

Dix projets dans neuf comtés de l’État ont été sélectionnés pour combler les dernières lacunes le long des corridors de carburants alternatifs de Pennsylvanie (AFC) après les cycles 1 et 1A du NEVI.

Les bornes de recharge élargiront l’accès et la fiabilité de la recharge des véhicules électriques (VE) en Pennsylvanie.

La Pennsylvanie compte plus de 1 800 miles de AFC. Les directives NEVI exigent que les fonds soient d’abord utilisés pour « construire » des AFC désignés (ce qui signifie qu’il ne doit pas y avoir plus de 50 miles entre les stations et moins de 1 mile d’une sortie d’AFC) et répondent aux normes et exigences minimales du DOT américain.

L’investissement fédéral de 7,1 millions de dollars fait partie des 171,5 millions de dollars que PennDOT recevra et distribuera pour l’infrastructure de recharge de véhicules électriques sur cinq ans dans le cadre de la loi fédérale bipartite sur les infrastructures.

De plus, les bornes de recharge attribuées lors du premier tour B soutiendront l’engagement de l’administration à embaucher des travailleurs locaux en exigeant qu’au moins 50 % du travail total effectué pendant le projet soit effectué par des travailleurs résidant à moins de 50 miles du site. PennDOT vérifiera la conformité via des registres de paie certifiés contenant les adresses résidentielles permanentes de tous les travailleurs.

En plus des subventions annoncées précédemment, la Pennsylvanie a engagé des fonds NEVI pour 91 projets dans 43 comtés. L’opportunité de financement de la première série B a été conçue pour combler les dernières lacunes des AFC qui subsistaient après les subventions des premières séries et des premières séries A, préparant l’État à rechercher la certification « entièrement construite » et à commencer la phase d’investissement communautaire.

Les fonds NEVI soutiennent la planification, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des sites de recharge. Le programme PA NEVI est un programme de remboursement et les bénéficiaires sont tenus de fournir une contrepartie minimale de 20 %. PennDOT a reçu 39 demandes de financement uniques demandant plus de 27 millions de dollars pour cette série d’investissements.

La Keystone State ChalleNGe Academy accepte désormais les candidatures pour la classe de janvier 2025

La Keystone State ChalleNGe Academy (KSCA) accepte les candidatures pour sa prochaine classe de cadets, qui débute en janvier 2025.

Il n’y a pas de frais de scolarité pour participer. Les repas, le logement, les uniformes et les fournitures scolaires sont fournis gratuitement.

Le KSCA est conçu pour donner aux adolescents en difficulté scolaire une seconde chance d’obtenir leur éducation de base, d’apprendre le leadership, l’autodiscipline et la responsabilité de construire une vie meilleure.

L’ouverture de l’académie de Fort Indiantown Gap (FTIG) dans le comté de Lebanon en juillet 2022 a officiellement établi le programme Youth ChalleNGe du National Guard Bureau en Pennsylvanie.

Le programme est ouvert aux résidents de Pennsylvanie âgés de 16 à 18 ans qui ne parviennent pas à progresser au lycée ou qui ne sont pas sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme. Les candidats doivent être prêts à ne pas consommer de drogue, à ne pas avoir été condamnés pour un crime et à s’engager volontairement dans le programme.

Le programme dure 17 mois, les cinq premiers mois étant constitués d’une formation résidentielle au FTIG, suivie d’un minimum d’un an de mentorat dans leurs communautés d’origine.

« Cette académie continue de former des jeunes hommes et femmes exceptionnels, déterminés à réussir et à vivre une vie productive et de qualité », a déclaré Steve Grossman, directeur de la KSCA. « Voir la transition d’un candidat du premier jour à un diplômé cadet fier et fier de l’être, debout avec toute la confiance du monde, est vraiment incroyable. J’encourage toute personne souhaitant se remettre sur les rails socialement et académiquement à donner une chance à cette académie. »

Le KSCA organise deux cours par an, l’un débutant à la mi-juillet et l’autre à la mi-janvier. Les candidatures sont acceptées toute l’année.

Pour connaître les conditions d’éligibilité détaillées et pour commencer le processus de candidature, visitez la page Web Éligibilité et admissions.

Si vous préférez recevoir une candidature par courrier ou si vous souhaitez parler à quelqu’un de ce programme, contactez l’académie par e-mail – [email protected] – ou en appelant le 717-861-7767 ou le 717-861-8831.

Le KSCA est un effort conjoint entre le Département des affaires militaires et des anciens combattants de Pennsylvanie (DMVA) et le Bureau de la Garde nationale en consultation avec le Département de l’éducation de Pennsylvanie (PDE).

Les cadets sont initiés à la structure militaire et se concentrent sur huit éléments fondamentaux : l’excellence académique ; la forme physique ; le leadership/l’esprit de suivi ; la citoyenneté responsable ; les compétences professionnelles ; le service à la communauté ; la santé et l’hygiène ; et les compétences d’adaptation à la vie quotidienne. Les diplômés reçoivent souvent des crédits d’études secondaires, des diplômes ou un GED.

Le programme Youth ChalleNGe de la Garde nationale gère actuellement 40 sites Youth ChalleNGe dans 28 États et territoires. Le programme est financé à la fois par le gouvernement fédéral et par les États.

Plus de détails peuvent être trouvés sur — www.dmva.pa.gov/KeystoneStateChallengeAcademy.

