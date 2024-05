La Pennsylvania Game Commission fait le point sur la maladie débilitante chronique

HARRISBURG, Pennsylvanie (WTAJ) — Les saisons de cerfs 2023-24 se sont terminées il y a des mois, tout comme la période la plus chargée pour la maladie débilitante chronique (MDC). La Pennsylvania Game Commission a fourni des mises à jour sur la recherche et la surveillance de la MDC recueillies depuis juillet 2023.

La MDC est une maladie neurologique mortelle qui constitue une menace à la fois pour le cerf de Virginie et le wapiti. Il a également été détecté au sein de la population de cerfs sauvages dans plusieurs zones de Pennsylvanie. Tableau de bord de surveillance de la MDC est mis à jour chaque semaine et permet au public de consulter les informations passées et actuelles liées à la maladie.





Depuis le 1er juillet 2023, la Game Commission a collecté près de 11 000 échantillons de MDC sur des cerfs. Les échantillons récoltés par les chasseurs représentaient la majeure partie de ceux-ci, soit plus de 7 000 échantillons. La maladie a été détectée chez 291 de ces cerfs abattus par les chasseurs. À ce jour, plus de 440 cerfs ont été testés positifs pour la MDC au cours de l’année d’échantillonnage 2023-2024, ce qui représente une augmentation par rapport aux 426 échantillons positifs de 2022-2023.

« La surveillance de la MDC est cruciale pour gérer la maladie », a déclaré Andrea Korman, superviseure de la section MDC de l’agence. « La MDC constitue une menace sérieuse pour les cerfs et les wapitis. Savoir où se trouve la maladie nous permet de concentrer nos efforts pour empêcher davantage de cerfs d’être infectés.

L’un des efforts utilisés a été les unités du Programme d’aide à la gestion des cerfs atteints de la MDC (DMAP) pour se concentrer sur la récolte et la surveillance. Pour 2023-2024, il y avait 10 unités CWD DMAP spécifiques à travers l’État.

En plus des unités CWD DMAP, la Game Commission a sélectionné trois zones l’automne dernier comme zones de confinement (CZ). Les CZ sont de petites zones, d’environ un rayon d’un mile, ou la taille moyenne du domaine vital d’un cerf, autour de l’emplacement d’un cerf hautement prioritaire positif pour la MDC.

Comme les années précédentes, la plupart des cerfs testés positifs pour la MDC au cours de la saison de chasse 2023-2024 provenaient de la DMA 2, située dans le centre-sud de la Pennsylvanie, et étaient concentrés dans la zone établie qui couvre des parties de Bedford, Blair, Franklin, Fulton et Comtés de Huntingdon. Cette zone, où la MDC est considérée comme établie au sein de la population de cerfs, a produit près de 90 % des cas positifs de MDC de Pennsylvanie depuis que la maladie a été détectée pour la première fois ici en 2012.

C’est également là qu’une étude de recherche sur la MDC est en cours, en particulier dans les comtés de Bedford et de Fulton. C’était la deuxième année de l’étude et au total, les équipes ont capturé et muni d’un collier 95 cerfs. Ce projet pluriannuel est mené en coopération avec la Cooperative Fish and Wildlife Research Unit de la Penn State University et le Wildlife Futures Program de Penn Vet.