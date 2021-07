La péninsule de l’Alaska secouée par un énorme tremblement de terre de magnitude 8,2, le 6e de l’histoire des États-Unis, déclenchant une alerte au tsunami — RT USA News

Un séisme de magnitude 8,2 sur l’échelle de Richter a frappé juste au sud de la péninsule d’Alaska. Les autorités ont émis des avertissements et des avis concernant un éventuel tsunami.

A 22h15 heure locale mercredi soir (06h15 GMT jeudi), un tremblement de terre a secoué la péninsule d’Alaska. L’US Geological Survey a déclaré que le séisme, d’une magnitude de 8,2 , s’était produit à une profondeur de 29 miles (46,7 km) et que l’épicentre se trouvait à 56 miles (91 km) au sud-est de Perryville, une petite colonie de la péninsule.

Le National Tsunami Warning Center des États-Unis a émis l’alerte la plus sévère à son échelle pour une partie de la péninsule. Le statut d’Hawaï a été rehaussé à « »Regardez. »

Dans des images non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux, les sirènes du tsunami peuvent être entendues de l’autre côté de la baie. Les routes semblent pleines alors que les gens fuient vers des zones de sécurité.

🚨#RUPTURE: Le séisme de 8,2 est le plus important à frapper les États-Unis depuis 1965📌#Alaska je #NOUSDes sirènes d’avertissement retentissent maintenant le long de la côte de l’Alaska à l’approche des vagues. Le système d’alerte aux tsunamis calcule toujours d’autres risques possibles pour les îles hawaïennes pic.twitter.com/rzzVI4txUD – RAWSALERTS (@rawsalerts) 29 juillet 2021

Le Pacific Tsunami Warning Center a également mis en garde contre une éventuelle menace de tsunami pour le territoire américain de Guam et les îles Mariannes du Nord.

L’organisation a partagé une image sur Twitter montrant le temps de trajet du tsunami indiqué par des contours sur une carte.

Le service météorologique national américain de Guam a abaissé la menace possible, notant, « Pour le moment, il n’y a pas de menace de tsunami pour Guam et le CNMI (Îles Mariannes du Nord). »

Un article du National Weather Service Anchorage Alaska des États-Unis a réitéré qu’une alerte au tsunami restait en vigueur pour l’État.

Le National Weather Service a ajouté qu’Hawaï avait choisi d’annuler son « Veille au tsunami » statut, mais a confirmé que « tous les autres avertissements et conseils continuent jusqu’à nouvel ordre. »

Le séisme est le plus important à avoir frappé les États-Unis depuis 1965 et le sixième de l’histoire du continent. Tous les tremblements de terre les plus graves des États-Unis se sont produits dans l’État de l’Alaska.

DÉTAILS À SUIVRE