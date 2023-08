La péninsule de Crimée est à la fois un terrain de jeu et un champ de bataille, convoité par l’Ukraine et la Russie

TALLINN, Estonie (AP) – Ses plages douces ont été des lieux de vacances pour les tsars russes et les secrétaires généraux soviétiques. Il a accueilli des réunions historiques de dirigeants mondiaux et dispose d’une base navale stratégique. Et il a été le théâtre de persécutions ethniques, de déportations forcées et de répression politique.

Aujourd’hui, alors que la guerre de la Russie en Ukraine entre dans son 18e mois, la péninsule de Crimée est à nouveau à la fois un terrain de jeu et un champ de bataille, avec des attaques de drones et des bombes cherchant à déloger l’emprise de Moscou sur le territoire et à le ramener sous l’autorité de Kiev, quelle que soit la force de la Le Kremlin proclame sa propriété.

L’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est engagé à reprendre la péninsule en forme de losange que le Russe Vladimir Poutine a illégalement annexée en 2014.

Pour les deux présidents, reculer la Crimée n’est guère une option.

Moscou y a déployé des troupes et des armes, permettant aux forces russes de s’emparer rapidement de grandes parties du sud de l’Ukraine lorsque la guerre a commencé en 2022. Kiev affirme que la militarisation de la Crimée menace tous les pays de la région de la mer Noire.

« La Crimée est à nous ! »

L’annexion de Poutine en 2014 a été rapide et sans effusion de sang. Alors que l’Ukraine était encore aux prises avec les conséquences du soulèvement qui a forcé le président pro-Moscou Victor Ianoukovitch à quitter ses fonctions, des hommes en uniforme militaire sans insigne ont pris le contrôle de la Crimée.

Ils ont aidé à orchestrer un référendum sur la péninsule, et les autorités pro-Kremlin ont déclaré que les résultats montraient un désir presque unanime de ses habitants de faire partie de la Russie.

La popularité de Poutine a grimpé en flèche. Son taux d’approbation, qui avait diminué, est passé de 65% en janvier de la même année à 86% en juin, selon le Levada Center, un sondeur russe indépendant.

« Krym nash ! » -– ou « La Crimée est à nous ! » -– est devenu un cri de ralliement en Russie. Mais seule une poignée de pays, comme la Corée du Nord et le Soudan, ont reconnu cette décision.

Poutine a qualifié la Crimée de «lieu sacré» et a poursuivi ceux qui prétendent publiquement qu’elle fait partie de l’Ukraine. Zelenskyy a répété à plusieurs reprises que « la Russie ne pourra pas voler » la péninsule.

UN ATOUT STRATÉGIQUE

La position unique de la Crimée dans la mer Noire en fait un atout stratégiquement important pour quiconque la contrôle, et la Russie a passé des siècles à se battre pour elle.

La Crimée abritait des Tatars turcophones lorsque l’empire russe l’a annexée pour la première fois au XVIIIe siècle. Elle a brièvement retrouvé son indépendance en tant que république tatare deux siècles plus tard avant d’être avalée par l’Union soviétique.

En 1944, le dictateur soviétique Josef Staline a déporté près de 200 000 Tatars, soit environ un tiers de la population de Crimée, vers l’Asie centrale, à 3 200 kilomètres (2 000 miles) à l’est. Staline les avait accusés de collaborer avec l’Allemagne nazie – une affirmation largement rejetée par les historiens. On estime que la moitié d’entre eux sont morts au cours des 18 mois suivants de faim et de conditions difficiles.

Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev l’a transféré en Ukraine en 1954 pour commémorer le 300e anniversaire de l’unification de Moscou et de Kiev. Mais ce mouvement symbolique s’est retourné contre lui en 1991 lorsque l’URSS s’est effondrée et que la péninsule est devenue une partie de l’Ukraine nouvellement indépendante.

« Pour la majorité des Russes, ainsi que pour l’élite politique russe, la Crimée a toujours été perçue comme injustement donnée à l’Ukraine. La Crimée a toujours été perçue comme russe », a déclaré Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center, à l’Associated Press.

La Russie a cependant gardé un pied dans la porte : sa flotte de la mer Noire avait une base dans la ville de Sébastopol, et la Crimée – faisant partie de l’Ukraine – a continué à l’héberger.

La base avait une valeur militaire majeure pour Moscou, et c’était probablement un facteur clé dans la décision du Kremlin d’annexer la péninsule en 2014, selon Graeme Robertson de l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill.

« Sébastopol est vraiment important pour la flotte russe et pour l’accès à la Méditerranée, et pour que la Russie soit une puissance capable de fermer la mer Noire et d’exercer un contrôle sur la viabilité économique et la viabilité politique de l’Ukraine », a déclaré Robertson dans une interview. « Je pense que c’est, en fin de compte, la raison pour laquelle l’annexion a eu lieu. »

Les répressions contre les Tatars de Crimée se sont poursuivies sous Poutine, malgré les dénégations de discrimination de Moscou. Ils se sont fermement opposés à l’annexion et environ 30 000 d’entre eux ont fui la péninsule entre 2014 et 2021.

Certains qui sont restés ont été confrontés à une répression implacable de la part de la Russie, qui rejette les accusations de discrimination mais a néanmoins interdit le principal organe représentatif des Tatars et certains groupes religieux. Environ 80 Tatars ont été condamnés dans le cadre de la répression, a rapporté Amnesty International en 2021, et 15 militants ont disparu.

LA VALEUR ÉMOTIONNELLE DE LA CRIMÉE

Au-delà de sa valeur stratégique, la Crimée a une résonance particulière pour les Russes – « une sorte de chose émotionnelle et presque quasi religieuse », a déclaré Sam Greene, professeur de politique russe au King’s College de Londres.

Certaines d’entre elles peuvent être basées sur son histoire.

Sébastopol était une destination de vacances préférée pour Nicolas II, le dernier tsar russe, et sa famille. La ville méridionale de Yalta était la principale destination de vacances à l’époque soviétique, avec de nombreux sanatoriums construits à l’intérieur et autour d’elle. Il a attiré l’attention du monde entier lorsque Staline, le président américain Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill s’y sont rencontrés en 1945 pour discuter du sort de l’Allemagne et de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale.

Foros, une autre station balnéaire près de Sébastopol, détenait les datchas d’État des dirigeants soviétiques. Le président Mikhaïl Gorbatchev y passait ses vacances en 1991 lorsque des partisans de la ligne dure opposés à son régime l’ont assigné à résidence lors d’un coup d’État manqué.

Lorsque Greene et Robertson ont mené une enquête auprès des Russes avant et après la prise de Crimée par Poutine en 2014, ils ont noté un changement dans le comportement des répondants.

« Tout d’un coup, ils ont senti que la corruption était moins un problème dans le pays », a déclaré Greene. « Et ils étaient optimistes quant à l’économie, à la fois personnellement, en termes de leur propre bien-être, et comment le pays dans son ensemble était susceptible de se comporter à l’avenir. Et leurs souvenirs des années 1990 se sont améliorés.

Cet optimisme a duré quatre ans mais a commencé à se dégonfler en 2018. La popularité de Poutine est tombée à moins de 70 % à l’été 2018, après avoir été réélu et avoir pris des mesures économiques impopulaires telles que le relèvement de l’âge de la retraite.

La guerre à grande échelle en Ukraine en 2022 a rétabli dans une certaine mesure cet effet de ralliement, dit Greene, mais si le Kremlin perd la Crimée ou nécessite un effort important pour la conserver, les gens « pourraient en venir à la conclusion que Poutine n’est pas l’homme de la guerre ». emploi. »

Stanovaya, l’analyste politique, dit que peu à Moscou pensent que l’Ukraine est capable de reprendre la Crimée, même avec l’augmentation des attaques qui incluent celles contre l’actif précieux de Poutine – le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie, qui a été frappé en octobre 2022 et à nouveau le mois dernier – et d’autres cibles, comme un dépôt de munitions le 22 juillet.

« C’est, bien sûr, irritant, mais c’est considéré comme des investissements politiques dirigés vers le public national (ukrainien) et vers l’Occident », a-t-elle déclaré.

Certains Russes ordinaires semblent également indifférents – beaucoup ont encore afflué vers les stations balnéaires de Crimée cet été. Après l’attaque de juillet sur le pont, les médias russes ont trouvé plusieurs vacanciers qui n’ont pas été découragés par les autorités leur disant de se rendre dans la péninsule à travers les régions occupées de Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson en Ukraine, même si tous les trois sont en première ligne des combats.

Pourtant, le tourisme a souffert, certaines des plages de la péninsule étant transformées en fortifications et certains hôtels et maisons d’hôtes signalant des postes vacants.

LA PARTICIPATION DE L’UKRAINE EN CRIMÉE

Au moment de l’annexion russe en 2014, la Crimée faisait partie de l’Ukraine depuis 60 ans. Leonid Kravtchouk, le premier président de l’Ukraine indépendante, a déclaré que Kiev avait investi quelque 100 milliards de dollars dans la péninsule entre 1991 et 2014.

Cela fait également partie de l’identité de l’Ukraine.

Avant l’invasion, Zelenskyy se concentrait sur les efforts diplomatiques pour récupérer la Crimée, mais après que les troupes russes ont traversé la frontière, Kiev a commencé à envisager publiquement de reprendre la péninsule par la force.

Ce ne sera pas facile, car « la Russie cherche à y déployer le maximum d’armes différentes », a déclaré à l’AP l’analyste militaire Roman Svytan, car sa position entre la mer Noire et la mer d’Azov donne à Moscou « la clé militaire du toute la région. »

Du point de vue de la sécurité, l’Ukraine a besoin que la Crimée soit totalement indépendante et contrôle les activités en mer Noire, a déclaré Robertson.

« Tout accord qui céderait la Crimée aux Russes dans le cadre d’un accord de paix serait très difficile à vendre en Ukraine », a-t-il ajouté.

Il est donc très important que Kiev « signale à l’Occident qu’il s’agit d’une guerre pour récupérer toute l’Ukraine », a déclaré Robertson. « Il ne s’agit pas d’obtenir l’est de l’Ukraine et le sud de l’Ukraine, puis de conclure un accord. »

___

L’écrivain de l’Associated Press Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, a contribué.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Dasha Litvinova, Associated Press