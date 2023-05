La péninsule coréenne au bord de l’explosion – Pyongyang — RT World News

L’avertissement intervient alors que Washington et Séoul se préparent pour leur plus grand exercice conjoint à ce jour

Les exercices militaires conjoints de Washington avec la Corée du Sud et le Japon rapprochent la région d’un conflit armé, a déclaré vendredi la Corée du Nord. L’avertissement intervient alors que les États-Unis et Séoul se préparent à mener leurs plus grands exercices jamais réalisés.

L’agence de presse centrale coréenne (KCNA), gérée par l’État, a déclaré que la situation dans la péninsule coréenne était « au bord de l’explosion » décrivant les jeux de guerre dirigés par les États-Unis comme prenant un « nature plus non déguisée et dangereuse. »

L’agence a déclaré que Pyongyang considère les exercices conçus pour simuler un « scénario de guerre » comme une menace pour sa sécurité. « [An] l’exercice pour « annihiler » une puissance nucléaire n’est qu’un pur mensonge », KCNA a déclaré, faisant référence à l’arsenal stratégique nord-coréen.

« C’est un droit légitime d’un pays souverain de se doter de moyens d’autodéfense plus puissants afin de faire face à la situation grave qui prévaut et aux menaces potentielles », a déclaré l’agence, avertissant que Washington et Séoul « affronter les réponses correspondantes. »

La semaine prochaine, les États-Unis et la Corée du Sud lanceront leur plus grand exercice combiné de tir réel jamais organisé pour marquer le 70e anniversaire de leur alliance et le 75e anniversaire des forces armées sud-coréennes. Divisé en cinq phases, l’exercice se déroulera du 25 mai au 15 juin. Il impliquera des avions de chasse F-35A et des hélicoptères d’attaque AH-64 Apache, ainsi que des chars et plusieurs lance-roquettes, selon l’agence de presse basée à Séoul Yonhap. .

Les États-Unis insistent sur le fait que de tels exercices démontrent l’engagement de Washington à défendre son allié contre une éventuelle attaque nord-coréenne.