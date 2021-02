La pénalité tardive de Machado brise les cœurs du Chennaiyin FC et obtient un match nul 3-3 pour NorthEast United FC

La course à la Super Ligue indienne (ISL) Les séries éliminatoires 2020-21 ont pris une autre tournure NorthEast United FC ont été tenus à un match nul 3-3 passionnant par Chennaiyin FC au GMC Stadium, Bambolim, jeudi. Trois équipes – Hyderabad FC, FC Goa et NorthEast – sont à égalité avec 27 points en 18 matchs, intensifiant la course pour les deux dernières places en séries éliminatoires. Alors qu’il semblait que Chennaiyin infligerait une première défaite à Khalid Jamil cette saison, Luis Machado a marqué un but égalisateur dans les arrêts de jeu pour prolonger son invaincu à sept matchs. Chennaiyin était en tête grâce aux buts de Lallianzuala Chhangte (8 ‘, 52’) et Manuel Lanzarote (50 ‘) tandis qu’Imran Khan (14’) et Deshorn Brown (43 ‘) avaient répliqué pour NorthEast.

Csaba Laszlo avait clairement exprimé son intention d’attaquer lors de la conférence de presse d’avant-match et son équipe a livré tôt dans le match avec une avance de huit minutes.

Après une saison misérable devant le but, Chhangte a finalement retrouvé ses bottes de but en mettant son côté en avant. Jakub Sylvestr a ramassé Chhangte avec une passe précise de la gauche et ce dernier a pris une touche avant de tirer devant Subhasish Roy.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Cependant, il n’a fallu que six minutes aux Highlanders pour revenir dans le match. Luis Machado a joué un centre bas qui a pris une déviation et est tombé à Imran Khan, qui a pris la tête.

Chennaiyin a été sauvé par l’éclat de Kaith lorsqu’il a réussi un double arrêt pour empêcher Machado et Brown de se rapprocher rapidement.

À l’autre bout, NorthEast United avait le cadre à remercier. Roy a échappé le coup franc de Manuel Lanzarote de l’extérieur de la surface, mais le ballon a dévié de son dos et a touché le poteau, avant d’être dégagé.

Chennaiyin FC vs NorthEast United FC: MATCH EN PHOTOS | COMME CELA S’EST PASSÉ

Les Highlanders ont finalement pris la tête d’un compteur rapide. Chhangte a perdu la possession en dehors de la surface de réparation du Nord-Est et Khassa Camara a joué un long ballon qui a retrouvé Brown. Il a remporté la bataille contre Enes Sipovic avant de frapper le ballon au fond des filets.

Les Highlanders ont presque doublé leur avance peu après le redémarrage. Machado a délivré un coup franc parfait dans la zone de six mètres qui a été rencontré par Suhair Vadakkepeedika, mais Kaith a produit un autre arrêt.

À l’autre bout, Chennaiyin a remporté un penalty quand Ashutosh Mehta a fait tomber Chhangte dans la surface, forçant l’arbitre à pointer vers l’endroit. Lanzarote a envoyé le gardien dans le mauvais sens pour restaurer la parité.

Chhangte a ensuite marqué son deuxième et mis Chennaiyin à nouveau en tête. Edwin Vanspaul a trouvé Chhangte en dehors de la surface. Son effort a détourné Benjamin Lambot avant d’entrer dans le but.

NorthEast a continué à faire pression pour l’égalisation mais a été refusé par l’éclat de Kaith. Cependant, le héros de Chennaiyin est rapidement devenu un méchant, donnant une pénalité dans le temps d’arrêt lorsqu’il a fait tomber Idrissa Sylla dans la surface. Machado a gardé son sang-froid pour convertir le coup de pied.