Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 Bengaluru FC vs ATK Mohun Bagan: ATK Mohun Bagan regardera un double contre Bengaluru FC lorsque les deux équipes s’affrontent dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 88 au stade Fatorda de mardi. Un autre gros arrêt de Gurpreet alors que Carl McHugh se dirigeait vers le but. Roy Krishna a le ballon dans la moitié de terrain du BFC après une erreur de Pratik, mais son tir pétillant est palmé par Gurpreet. Au début, le jeu est équilibré, les deux équipes recherchant des espaces avec lesquels travailler. Cleiton Silva n’est pas disponible aujourd’hui et par conséquent, Kristian Opseth prend le départ. Pour ATK Mohun Bagan, Pritam Kotal est suspendu et donc absent du line-up. L’ATK Mohun Bagan entre dans le match après une victoire catégorique 4-1 contre l’Odisha FC, tandis que le Bengaluru FC a disputé un match nul et vierge contre le Chennaiyin FC lors de son match précédent. Suivez toutes les mises à jour en direct de Bengaluru FC vs ATK Mohun Bagan sur le blog de News18 Sports.

L’ATK Mohun Bagan et le Bengaluru FC se sont affrontés pour la dernière fois le 21 décembre et l’ancien est sorti vainqueur 1-0. Le but décisif a été une frappe scintillante de David Williams à la 33e minute du match. Les deux équipes étaient assez proches en termes du nombre de tirs qu’ils se sont tirés l’un contre l’autre, BFC devançant juste ATKMB, mais les Brigades verte et marron avaient un tir de plus que Bengaluru.

Avant le match, l’entraîneur par intérim du BFC Naushad Moosa a souligné la nécessité pour son équipe de rester compacte. « La façon dont Bagan joue, ils ont marqué même après avoir concédé et c’est une chose à laquelle nous devons faire attention. Nous devons être plus compacts. Ce ne sera pas un match facile », a-t-il déclaré. « La première (chose) est de ne pas encaisser de buts car nous savons que nous pouvons marquer à tout moment. Avec Sunil (Chhetri), Cleiton Silva, tout peut arriver, »

L’ATK Mohun Bagan est confortablement assis en deuxième position et à trois points du leader du Mumbai City FC. Une victoire les mettra à égalité avec les Islanders. Cependant, l’entraîneur Antonio Habas préfère jouer chaque match à la fois. « L’objectif est d’être mathématiquement en playoffs et ensuite d’être en 1ère position. Et après ces demi-finales et ensuite en finale, si possible. Nous allons aller match par match et jour après jour », a déclaré Habas. « Le match de Bengaluru est juste un autre match. L’équipe continue de bien faire en défense. Nous nous améliorons en attaque et c’est important pour nous. »