Qui jette une chaussure, honnêtement?

La réponse, apparemment, est le demi défensif de Floride Marco Wilson.

Le junior en chemise rouge a été pénalisé à la fin du quatrième quart d’un match à égalité après avoir jeté la chaussure de l’ailier serré LSU Kole Taylor, qui s’était retrouvé entre ses mains après un troisième arrêt.

Cette pénalité de 15 verges pour conduite antisportive a maintenu en vie un entraînement tardif du LSU, et les Tigers ont pu prendre une avance de 37-34 avec 23 secondes à jouer lorsque le botteur Cade York a percé un panier de 57 verges à travers les montants sur un Ben Hill brumeux Stade Griffin.

La Floride a été en mesure de réduire rapidement pour une dernière chance d’égaliser le match, mais la tentative de panier de 51 verges du botteur Evan McPherson alors que le temps expirait dérivait juste à côté, donnant à LSU la victoire contrariée sur les Gators n ° 6.

Ce fut une saison difficile pour LSU, qui est entré dans son match à The Swamp au milieu de l’une des pires saisons jamais vécues par un champion en titre. Mais les Tigres ont au moins un moment fort de la saison 2020 sur lequel ils peuvent se remémorer avec tendresse.

Bien que la gaffe de Wilson soit le point culminant de ce jeu, les graines du bouleversement ont été semées en première mi-temps.

Bien qu’ils aient largement dépassé les Tigers en 30 minutes et détiennent un avantage décisif en temps de possession, les Gators sont entrés à la mi-temps 24-17. La cause de leur déficit était assez simple: les chiffres d’affaires.

Le favori du Heisman Trophy, Kyle Trask, a lancé deux interceptions consécutives lors de lecteurs consécutifs au cours de la première mi-temps, dont un pick-six qui a permis aux Tigers de prendre une avance de 14-7. Son autre choix, un jeu incroyable de LSU qui a vu le défenseur Jay Ward tirer lors de l’interception après plusieurs déviations, a stoppé un autre entraînement de la Floride au plus profond du territoire des Tigres. Trask a également tâtonné juste avant la mi-temps, ce qui a permis à LSU de virer de bord sur trois points avant la pause.

Les Tigers ont ajouté un autre panier sur un long trajet en dehors de la demie pour remonter 27-17.

Trask et les Gators ont répondu avec deux touchés rapides pour revenir devant à 31-27, mais LSU a repris la tête après un entraînement de 84 verges lorsque le quart Max Johnson a frappé Tre Bradford pour un TD de 4 verges.

La Floride a égalé le match à 34 avec 2:51 pour aller avec le panier de 31 verges de McPherson.

Cela a préparé le terrain pour le lancer de chaussures de Wilson.

Bien que les chiffres globaux de Trask aient été solides (il avait 474 verges et deux touchés et a ajouté deux autres scores au sol), ses revirements ont aidé la défensive des Tigers décriée à rester dans le match. Johnson, le fils de l’ancien quart-arrière de la NFL Brad Johnson, a été stable pour les Tigers, totalisant 239 verges et trois touchés sans interceptions. Il a également couru pour 52 verges.

Pour la Floride, la défaite met probablement fin à leurs espoirs d’atteindre les éliminatoires de football universitaire. Même si les Gators ont battu l’Alabama lors du match de championnat de la Conférence du Sud-Est, leur chemin est confus en remportant une deuxième défaite. Texas A&M a toujours été classé au-dessus de la Floride dans le classement du comité grâce à la victoire des Aggies sur les Gators. Même si la Floride bat Bama, la SEC aura toujours (probablement) le choix entre deux autres équipes à une défaite et le comité dans le passé a choisi des équipes à une défaite plutôt que des champions de la conférence.