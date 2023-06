La directrice de l’équipe McLaren, Andrea Stella, a laissé entendre que la pénalité de Lando Norris au Grand Prix du Canada pour « conduite antisportive » était due aux stewards voulant créer un nouveau précédent.

Norris a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir trop ralenti derrière la voiture de sécurité, car il a laissé un écart s’ouvrir à son coéquipier Oscar Piastri, faisant ainsi reculer les voitures derrière lui.

La punition a fait tomber Norris des points alors qu’il avait franchi la ligne en neuvième après une bataille au dernier tour avec Esteban Ocon.

« Le pilote a ralenti sous la voiture de sécurité pour éviter un retard lors d’un » double stack « pour son arrêt au stand », a lu le verdict des commissaires concernant leur décision.

« Pendant la période de la voiture de sécurité, le pilote a ralenti pour permettre à un écart de se former entre son coéquipier dans la voiture 81 [Piastri] et lui. Ce faisant, il a retardé les voitures derrière lui.

« Il y avait une différence significative de vitesse entre la voiture 4 [Norris] et Voiture 81 [Piastri] entre les virages 10 et 13 (environ 50 km/h).

« L’article 12.2.1.l du CSI vise ‘toute atteinte aux principes de loyauté en compétition, comportement antisportif ou tentative d’influencer les résultats d’une compétition, d’une manière contraire à l’éthique sportive’. »

Stella dit qu’il n’y a eu aucune discussion sur la répression du double empilement en F1.

« Nous avons parlé aux commissaires après la course car nous pensions que ce genre de vitesse sous une voiture de sécurité, ou même une voiture de sécurité virtuelle, ne devrait pas être un motif d’infraction », a déclaré le patron de McLaren.

« Il y a la possibilité que les stewards veuillent établir de nouvelles références. Nous allons discuter avec eux. En définitive, nous faisons confiance à leur jugement mais nous revoyons le comportement de Lando car nous sortons de cette course très surpris que cela ait provoqué une pénalité. »

Il a ajouté: « C’est l’un de ceux où vous devez vraiment examiner un grand niveau de détail avant d’exprimer des opinions trop fortes. Alors laissez-moi faire la diligence raisonnable.

« Nous comprenons la position des commissaires sportifs. Nous comprenons qu’ils voudront peut-être créer un précédent afin qu’il y ait une sorte de nouvelle façon d’interpréter la façon dont vous devez conduire sous une voiture de sécurité. Si c’est l’approche, très bien. Mais c’est un un peu dommage que nous soyons impliqués dans cet établissement d’un nouveau précédent. »

Norris : Cela n’a aucun sens pour moi

Lando Norris a perdu la neuvième place au GP du Canada en raison d’une conduite antisportive pendant la période de la voiture de sécurité

Il y a eu des cas de cet incident dans le passé. En 2017, Lewis Hamilton a créé un écart avec son coéquipier Valtteri Bottas au Grand Prix de Bahreïn lors d’une voiture de sécurité et a reçu une pénalité de cinq secondes alors qu’il retenait Daniel Ricciardo.

Norris a révélé qu’il n’était au courant de sa pénalité qu’après la course à Montréal.

« Cela n’a pas de sens pour moi. J’étais à trois ou quatre secondes derrière mon delta, ce que tout le monde est assez souvent. Il était trop tôt pour boxer que ce que nous avions prévu de faire, donc je n’avais pas l’intention de boxer. Puis j’ai J’ai reçu un appel juste avant l’entrée des stands. Je suis donc surpris. Les gars ne me l’ont dit qu’après la course », a-t-il déclaré.

« Vous allez lentement et vous accélérez. Vous voulez maintenir la température dans les pneus, pour que tout le monde laisse un écart. Ce n’était pas comme si j’avais 10 secondes de retard sur mon delta.

« Si c’est à cause de la différence delta, la plupart des gens devraient être pénalisés au cours des trois ou quatre dernières années. Je suis donc un peu confus. J’ai ralenti pour essayer de réchauffer un peu les pneus, puis dès qu’ils m’ont dit pour boxer, j’ai poussé et j’ai essayé d’aller aussi vite que possible. »

Dans le dernier épisode du Podcast Sky Sports F1Ted Kravitz et Claire Cottingham ont discuté de l’incident.

« Lando aurait pu faire valoir, s’il avait été entendu après la course, qu’il ne voulait pas déranger Alfa Romeo-Sauber, qui est derrière McLaren dans le stand. Et s’ils allaient faire venir Zhou ou Bottas , alors il ne voulait pas être sur leur chemin », a déclaré Kravitz.

Cottingham a ajouté: « L’excuse n’a pas d’importance parce qu’il a ralenti sur la piste, il a donc dû prendre une pénalité pour cela. Rappelez-vous quand Guenther Steiner a parlé d’avoir des stewards cohérents en Espagne après un incident à Monaco, c’est encore cette question d’incohérence en ce qui concerne la façon dont certaines des pénalités sont infligées. »

Écoutez le podcast complet pour entendre Kravitz et Cottingham donner leurs réflexions sur la 100e victoire de Red Bull en F1 et savoir si Lando Norris était antisportif à Montréal.

